Невероятная природа и таинственный бункер вождя: ярославцы рассказали о плюсах и минусах отдыха в Самаре

Природа оставила неизгладимое впечатление у гостей Источник: предоставлено героями публикации











Самарская область — это регион, который может оставить у туристов неизгладимые впечатления. Причем как хорошие, так и плохие. Ярославские туристы Денис и Александра недавно вернулись из путешествия по губернии. Они поделились с нашими коллегами из 63.RU своими впечатлениями о визите в Самарскую область.



Публикуем честное мнение о плюсах и минусах отдыха в Самаре.

«Очень растянутый город»

Ширяевские штольни Источник: предоставлено героями публикации











Денис и Александра ехали в Самарскую область целенаправленно. Правда, по их словам, в путешествии по стране они рассчитывали сделать больше остановок.



— Наш путь: Москва, Самара, Саратов и Волгоград. Изначально план был больше, рассчитывали еще на Ульяновск и Астрахань. Но маршрут пришлось сократить, так как в Москве задержались на свадьбе друзей, — начал свой рассказ Денис. — В Самарскую область мы приехали как туристы. Какой-то определенной цели у нас не было. Хотели познакомиться с городом.

Ради такой природы туристы из Ярославля готовы вернуться в губернию Источник: предоставлено героями публикации











Губерния оказалась в маршрутном листе путешественников неслучайно.



— Мы еще со школы слышали о заповеднике «Самарская Лука». Кроме того, у Саши бабушка родом из Самары. А сама она никогда в этих местах не была. Супруга родилась в Ленинграде, потом всю жизнь прожила в Ярославле, — пояснил мужчина.

Добирались путешественники на поездах. Билеты им удалось купить без особых проблем. Но сам транспорт немного смазал впечатление от поездки. Двухэтажный поезд, по мнению туристов, оказался не таким удобным, как представлялось. Купе там меньше обычных, и в итоге пассажирам было тесно.

Как признались Денис и Александра, каких-то конкретных представлений о Самарской области у них не было. Единственное, что ожидали увидеть супруги, — это природу и старый купеческий город.

Памятник бурлакам Источник: предоставлено героями публикации











Странная конструкция на одной из улиц Источник: предоставлено героями публикации











— Первое, что нас несколько смутило, — это отдаленность районов. Казалось, что гостиница находится рядом с центром, в районе станции метро «Гагаринская». А оказалось, что это, по меркам Ярославля, далеко. Расстояния поразили вообще. Самара — очень растянутый город. Пространства просто необъятны, и это впечатляет. Иногда, когда ездили на трамвае, казалось, что мы перемещаемся не между районами, а между городами, — объяснил свою точку зрения Денис.

По его словам, от региона остается ощущение пустоты.

— Она порой бросается в глаза. Особенно в Тольятти. Ощущение, что в чистом поле натыканы дома, и глазу зацепиться не за что. Хотя Жигулевское море этим-то как раз и впечатляет. А вот в Тольятти набережная удручает: проложили целые километры дороги вдоль берега. Но кроме этого — пустыня. Особенно это чувствуется в гигантском здании вокзала. Мы приехали на поезд, и он — внезапно — отправляется на 15 минут раньше. Хорошо, что приехали заранее. В здании не было ни одного автомата с водой. А ее мы перед дорогой не купили, так как [думали, что] «на вокзале всегда есть магазин». И мы два часа мучились жаждой. И это удручало не только нас. С нами ехала семья с детьми, и они тоже с этой проблемой столкнулись, — закончил свой рассказ Денис.

«Подумали, что самарцы недружелюбные»

Самарские граффити понравились гостям из Ярославля Источник: предоставлено героями публикации











Следующим моментом, который удивил путешественников, оказались сами жители Самарской области.



— Самарцы нас обескуражили. Сначала мы подумали, что здесь все очень недружелюбные, грубоватые. Редко кто улыбнется в ответ. Было видно, что и друг с другом люди также общаются — не очень вежливо, а иногда и просто грубо. К этому мы не привыкли. Хотя в кафе, музеях и других местах сервиса сотрудники ведут себя очень приветливо. И тут мы вспомнили старый советский стереотип про неулыбчивых русских. Но порой при общении это казалось только маской. Люди отвечали на наши просьбы, поддерживали беседы. Правда, таксист, который ехал с открытыми окнами и слушал что-то нецензурное, запомнился, — продолжила рассказ о путешествии уже Александра.

О самой областной столице впечатления остались тоже неоднозначные.

— Самара не всегда внушает положительные эмоции. Может быть, обилие прекрасного модерна позволяет пренебрегать некоторыми постройками, дышащими на ладан. Но всё равно обидно: за дома, за дороги. Конечно, тут не нам, ярославцам, жаловаться. Ярославль тоже не всегда похвастаться может, — добавила Александра. — Наибольшее впечатление произвела именно архитектура. Можно не заходить в музеи, а просто гулять по центру. И ощущать себя в музее под открытым небом. Мы просто ходили, читали о зданиях и получали огромное удовольствие.

Памятник пивовару возле «Дна» Источник: предоставлено героями публикации











Швейку затерли до блеска нос, коленки, ботинки и трубку. Собачке повезло больше Источник: предоставлено героями публикации











Кроме всего прочего, супруги успели посетить Самарскую Луку и бункер Сталина.

— Экскурсоводы нам очень понравились, чувствуется любовь к тому, о чем они говорят. Даже экскурсия на сыроварню оказалась очень интересной, а сыр — необычайно вкусным, — заявила гостья из Ярославля. — А еще у вас разнообразные и красивые граффити. Мы не знаем, делают ли тут по ним экскурсию. Еще понравился музей в Фабрике-кухне.

Цветы вместо голов? Источник: предоставлено героями публикации











Граффити недалеко от ГРЭС Источник: предоставлено героями публикации











Экспозиция Фабрики-кухни посвящена быту времен СССР Источник: предоставлено героями публикации











Итоговое мнение о Самаре у путешественников складывалось постепенно.



— Это большой город, поэтому каждый день здесь не похож на предыдущий. Первый день мы провели на набережной и пляжах, которые поражают на Волге нас, северян. Самаре можно гордиться пляжами. Этого мы на Волге не ожидали. Прямо курортное впечатление. Потом улицы. На третий день — природа. После — прогулка по широченной Волге. Это город со многими лицами. Пусть и не все они приветливые, — добавила туристка. — Жигулевские горы вдохновляют на путешествия. Если будет свободное время, то мы, возможно, окажемся здесь еще. Но столько точек на карте, в которых хочется побывать!

Витраж в бункере Сталина Источник: предоставлено героями публикации











Бункер Сталина строили для вождя народов. Но в нем он никогда не был Источник: предоставлено героями публикации











Экскурсоводы рассказывают об экспозиции с любовью к делу Источник: предоставлено героями публикации











По словам Александры, Самара оказалась городом контрастов.



— Мы говорили про некоторую необустроенность. Но в то же время нельзя не обратить внимание на чистоту. Город убирают, и это приятно. Большие мусорки, и их много. Это тоже плюс.

Отдельно гости из Ярославля сделали акцент на самарской кухне.

Немного о подходе к дизайну в заведениях Самары Источник: предоставлено героями публикации











Один из баров города напоминает о Гавайях Источник: предоставлено героями публикации











Ресторанный дворик Источник: предоставлено героями публикации











— Гастрономия — это всегда отдельный пункт наших путешествий. И тут мы должны попенять Самаре и ее ресторанам. Конечно, за пару дней всё не обойдешь. Мы на это и не претендуем. Но мы ходили в высокорейтинговые заведения. А гораздо большее впечатление произвела столовая. Хоть в центре города, но столовая. Зато оценили самарские коктейли. В одном из заведений, которое на них специализируется, получили большое удовольствие. И от персонала, и от напитков, и от дизайна.

А вы бы хотели побывать в Самаре? Да, очень хочу Даже не знаю! Мне бы на море Уже бывал Не хочу