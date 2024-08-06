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«Это какой-то трэш»: россиянка показала, что происходит в Париже во время Олимпиады. Видео

Публикуем рассказ Олеси Аббас

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39 комментариев
Что происходит в Париже во время проведения Олимпиады, рассказала ярославна, которая несколько лет назад переехала во Францию

Переехавшая во Францию ярославна пожаловалась на толкучку и пробки на дорогах в Париже во время Олимпийских игр. 31-летняя Олеся Аббас живет в пригороде столицы, но часто выбирается в город. Привычные вылазки в Париж стали целым приключением. Мало того что на дорогах вырос трафик автомобилистов и на привычные маршруты уходит в разы больше времени, так еще и периодически перекрывают центральные станции метро.

С 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции проходят 33-е по счету летние Олимпийские игры. Франция принимает Олимпиаду уже в третий раз. Игры французы до этого проводили в 1900-е и 1924 годах.

— Это какой-то трэш. Если бы я жила в Париже, я бы не выдержала, мне кажется, — отметила Олеся Аббас. — Здесь на машине вообще не вариант, потому что всё стоит. Везде всё стоит. Все мосты перекрыты. Мне кажется, после того, как ты проедешь по Парижу и французским развязкам, тебе никакой МКАД не страшен будет.

Ситуация на дорогах Парижа во время Олимпиады

Олеся живет в провинции Парижа, маленьком городке Мориньи-Шампиньи с мужем и двумя детьми. В разговоре с 76.RU она пожаловалась, что помимо пробок в столице ввели пропускной режим на въезде.

— Я живу в 50 километрах от Парижа. Сейчас туда не суемся, из-за Олимпиады как раз. Некоторые улицы перекрыты. Когда резервировали столик в один из ресторанов Парижа, нас предупредили, что могут полицейские не пропустить, а могут пропустить, тут 50 на 50. Резерв не дает право пройти через них и гарантию они не дают, — объяснила читательница 76.RU Олеся. — Был случай до Олимпиады, мы поехали в парижский океанариум, и по привычному пути было не пройти. Обычно выходили на станции, проходили через мост, и всё — пришли. А последний раз наткнулись на перекрытые мосты, дороги, набережную. Пришлось две станции идти пешком и потом обратно — до океанариума. Не особо приятно было, так как двое детей, и это заняло много времени.

Строгие ограничения по передвижению по городу действовали в период открытия Олимпиады, которое прошло 26 июля в Париже.

— И история уже от моей мамы: она работает в Париже. Так вот, в день открытия Олимпиады станция, откуда моя мама ездит, была закрыта. Пришлось ей на метро доехать до другого вокзала и оттуда на поезде — до дома, — рассказала Олеся Аббас. Муж у меня ездит через Париж на работу, тоже не мог спокойно попасть на станцию, полиция отправила на другую, пешком. Слышала, что ребята, которые в Париже живут и работают, получают пропуск. Он позволяет пройти к работе или дому.

На Эйфелевой башне установили символ Олимпиады — конструкцию из пяти разноцветных колец

Как пояснила жительница Франции Олеся Аббас, спустя неделю после начала игр ситуация с ограничением движения в Париже стала лучше. Перекрытые станции метро открыли.

Олеся отметила, что несмотря на те неудобства, перед Олимпиадой власти Франции модернизировали общественный транспорт и добавили новые направления.

— Кстати, еще очень радует, что перед Олимпиадой построили новые линии трамваев и метро. Мама у меня живет в Атис-Монс, рядом с аэропортом Орли, туда теперь из Парижа ходит метро, и пустили линию трамваев до самого Эври-Куркурон (город в 50 минутах от Парижа). На мой взгляд, это очень большая работа, — отметила Олеся.

Что нужно знать об Олипиаде-2024

В программе игр — 32 вида спорта. Российским спортсменам получится поучаствовать не во всех, да и флага страны увидеть не удастся.

МОК 8 декабря 2023 объявил, что атлетов из РФ допустят в нейтральном статусе. Однако есть и другие ограничения. До участия в соревнования допускаются только те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Каждый проходил отбор индивидуально. Такие же правила действуют и для спортсменов из Белоруссии.

Многие атлеты из РФ отказались от участия из-за дискриминации. Они считают решения МОК несправедливыми. Так, от квоты по разным причинам отказались пловчиха Евгения Чикунова, теннисисты Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Анна Калинская, а также велогонщик Александр Власов.

В списке допущенных до соревнований лишь 15 россиян:

  • велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица;

  • батутный спорт: Анжела Бладцева;

  • теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина;

  • гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко;

  • плавание: Евгений Сомов.

Некоторые соревнования пройдут в несколько этапов

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Комментарии
39
Гость
6 августа 2024, 11:17
Плохо в Париже, переезжай в Россию в Ярославль.
Гость
6 августа 2024, 11:24
А мы,росстяне, теперь за бортом всех событий. Только слюной и остается брызгать, зачпстую ядовитой
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