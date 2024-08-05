«Постой, не взлетай». Ученый МГУ погиб в Ярославской области, испытывая свое изобретение, — история

Алексей Алтухов, ученый и изобретатель, работал в МГУ Источник: РБК Конференции / YouToube











Всем в мире известна античная трагедия о юноше, который подлетел слишком близко к Солнцу и погиб. Так случилось и с ученым Алексеем Алтуховым. Чтобы быть Икаром, оказывается, достаточно тяги к изобретениям и познанию мира.



37-летний инженер-физик, сотрудник МГУ погиб в Ярославской области 23 июля 2022 года. Он решил испытать новый летательный аппарат. Разработка подвела собственного изобретателя в самый последний момент. А парашют не раскрылся.



Новость о трагедии два года назад появилась лишь в сводках правоохранителей. На сороковой день после гибели Алексея. Но как всё было в реальности? Кто в ответе за смерть ученого? В этом разобралась корреспондент 76.RU.



Страстно желал испытать разработку

В сентябре 2021 года Алексей Алтухов презентовал свое изобретение — летательный аппарат «Альбатрос» Источник: РБК Конференции / YouToube











Алексей вырос в семье инженера-механика Валерия и переводчика с французского языка Тамары Алтуховых. С ранних лет он много читал: от книг по истории и технике до минералогии и авиамоделирования. С детства ставил физические опыты, мастерил самолеты и корабли. Алексей решил стать инженером по примеру отца.

Окончил школу в Москве, а высшее образование получил в Швейцарии Источник: предоставлено родителями Алексея Алтухова











В 16 лет поступил в МГУ на физический факультет. Продолжил учебу в Швейцарии, где по окончании отделения физики государственной Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) получил диплом инженера-физика EPFL. Родители Алексея рассказывают, что в швейцарском университете проявились организаторские способности Алексея, он получил в европейской стране гражданство.

Во время учебы в Швейцарии Алексей освоил яхтинг и технический дайвинг. Спускался в неисследованные подводные пещеры Центрального плато Франции на глубину 100 метров. Научился летать на мотодельтаплане, планере, на самолете. Садился на самолете на ледники Монблана, волонтером спасая альпинистов. В Швейцарии Алексей совершил свой первый прыжок с парашютом. Потом повторил. Десятки раз.



Алексей на берегу Цны в Тамбове Источник: предоставлено Валерием Алтуховым











В 2014 году он вернулся в Россию. В Москве начал развивать свои проекты: создал асинхронный электродвигатель, подводный скутер, позволяющий передвигаться на большой глубине с высокой скоростью, подводного робота. Через четыре года ученый поступил в аспирантуру кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Родители Алексея рассказывают, что у него была идея создать новую электроавиационную отрасль в России. В 2020 году Алексей с коллегами зарегистрировал компанию «Архангел Экосистема», чтобы воплотить свои задумки. Хотели разработать летательный аппарат вертикального взлета и посадки с несущим крылом и автономным электроприводом. Предполагалось, что аппарат весом 115 килограмм не требует ни сертификации, ни лицензии пилота. У отца Алексея эта идея вызвала отторжение:

— Во-первых, от «пассажира»-летчика требуется высочайшая квалификация в технике пилотирования. Во-вторых, в случае технической неисправности аппарата или резкого порыва ветра самые «мягкие» последствия для пассажира — травмы, несовместимые с жизнью. Для большей выразительности — это как прыжок с небоскреба «Москва-Сити» с восьмьюпудовыми гирями, привязанными по 2 гири к каждой конечности. Редкий персонаж поднимет на себе центнер железа и не рухнет.

В интервью РБК Алексей рассказал о преимуществах летательного изобретения Источник: РБК Конференции / YouToube

Параллельно команда ученых делала аппарат для увеличения дальности полета в костюме-крыле. Этот проект назвали «Альбатрос».

— Начиналось создание проекта «Альбатрос» как подспорье для моего хобби, — так представил свое изобретение Алексей в интервью РБК в мае 2022 года. — Я просто парашютист и инструктор по парашютизму. Этот аппарат крепится на грудь человека, большой Power Bank (портативный аккумулятор) и импеллеры. Можно выпрыгнуть из самолета, вертолета, либо с «Москва-Сити», включить импеллеры, и это позволит продлить дальность полета на несколько десятков километров. Этот аппарат больше для спорта.

Вы действительно почувствуете себя птицей. Алексей Алтухов, изобретатель

Отец Алексея вспоминает, что его изначально смутила техника безопасности.

— Полет на таком устройстве не требует по закону РФ ни сертификации, ни лицензии пилота, ни обязательной летной подготовки, — отмечает со вздохом Валерий. — Алеша об этом рассказывал как о плюсе: аппарат доступен каждому. Но меня такая доступность очень тревожила. Как бы то ни было, аппарат было решено строить на базе научного парка МГУ, проект разрабатывался в «Бизнес-инкубаторе» экономического факультета как многообещающий стартап.

До 1 сентября 2024 года действовали облегченные правила постановки на учет летательных аппаратов. Технику весом меньше 115 килограмм можно было не регистрировать. Для управления таким устройством даже не требовалось пилотное удостоверение. Соответственно полет с летательным аппаратом «Альбатрос», который Алексей Алтухов испытывал, также не требовал постановки на учет. Закон изменили только летом 2023 года, а действовать он должен начать с осени 2024 года. Теперь все летательные аппараты, даже массой до 115 килограмм, будет необходимо регистрировать по общим правилам.

«Даже космонавты бы не справились»

К 37 годам за плечами Алексея десятки полетов и прыжков с парашютом: ему нравилось ощущение свободного полета. Ученый хотел скорее испробовать свой аппарат.

— Испытания проходили 23 июля 2022-го. Накануне Алеша только вернулся из командировки, был очень занят несколько дней, почти не спал, — вспомнила мама ученого Тамара Алтухова. — Он плохо себя чувствовал, из-за давления то и дело шла кровь из носа.

Прыжок случился сумбурно. Свидетелем трагедии стал 70-летний летчик-любитель Николай Григорьев. В тот день после нескольких часов полета, уставший, он прогуливался по территории аэродрома «Вольный Ветер» в Переславле-Залесском. Он уже готовился собираться домой, когда к нему подошел высокий мужчина спортивного телосложения.



Алексей рассказал пенсионеру о своем летательном аппарате, попросил поднять его на нужную высоту для испытания. Дух авантюризма взял над пилотом верх. И, пусть разрешения на полеты у Николая не было, он согласился поднять ученого в небо на собственном дельталете. На высоте 1200 метров Алексей выпрыгнул.

Дальше — сбой аппарата, беспорядочное падение, нераскрывшийся парашют. Алексей разбился насмерть.

— Возможно, одна турбина отказала, начала крутиться другая. Закрутилась с такой силой, что даже космонавты бы не справились. Если бы он прыгал в обычном аэроклубе, где кольцо привязано к тросу, то при прыжке автоматически парашют раскрылся бы. А здесь при беспорядочных движениях он ничего и не мог сделать самостоятельно, — рассказал Валерий, отец Алексея. — Для того чтобы оценить смертоносный эффект отказа одной из турбин, необходима аэродинамическая экспертиза. Есть экспертиза аппарата, выполненная высокопрофессиональным специалистом-двигателистом, но необходимо обратиться и к специалисту по аэродинамике. Отказ турбины возможен как из-за технической неисправности, вызванной несовершенством конструкции и низким качеством сборки аппарата, так и вследствие воздействия на аппарат третьих лиц.

Что известно об аэродроме?

На фото тот самый мотодельтаплан (иначе его можно назвать дельталет), с которого прыгнул Алексей Алтухов Источник: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России











Аэродром «Вольный Ветер» находится в пригороде Переславля. По данным сервиса «Контур.Фокус», организация была образована в мае 2005 года в Переславле-Залесском. Гендиректором и учредителем выступал Александр Воробьев. Виды деятельности, которые осуществлялись организацией: прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования; деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом и др. После 13 лет работы, в феврале 2019 года, организация «Вольный Ветер» была исключена из ЕГРЮЛ.

На сервисе «Яндекс.Карты» указано, что аэродром не работает. Его рейтинг составлял 4,4 балла из 5. В отзывах люди отмечали преимущества: минимальную стоимость на услуги и возможность самостоятельно поучиться пилотированию.

— Отличное место, где можно полетать на самолете или дельтаплане пассажиром, а можно и начать обучение пилотированию, — написал Андрей Г. 4 июня 2021 года.

— Нашла это место случайно. Делала подарок мужу на день рождения, полет на двухместном самолете. Само место хорошее, самолеты отличные, рада, что у нас есть такие места. Организаторам — респект, — поделилась впечатлениями Елена Матвеева 21 января 2022 года.

— Очень круто. Цена минимальная. Впечатления отличные. Профессиональный пилот дельтаплана, — отметила Екатерина Думнич 22 июля 2022 года.

С лета 2022 года отзывов об аэродроме никто не оставлял. Как отметил в разговоре с 76.RU пилот Николай Григорьев, который согласился поднять Алексея на высоту, сейчас в «Вольном Ветре» никто не летает.

«Подумай, пожалуйста, о нас»

Родители узнали о смерти своего сына на следующий день после трагедии. Об этом сообщили коллеги Алексея. Осознание случившегося долго не приходило.

— Это была суббота, вечер. Я был в Тамбове в этот день, — поделился воспоминаниями Валерий. — Мы сидели с приятелем, обсуждали новинки московских издательств, как будем праздновать мой день рождения, который должен был быть через день. На следующий день, в воскресенье, я проснулся, начал собираться на рынок. В 8 утра звонит мне жена и говорит: «Его нет». Думаю, ну подумаешь, явится. Потом сказала коротко: «Разбился». Я сначала не понимал, до полудня бродил туда-сюда ошеломленный. Самолетов из Тамбова в Москву в этот день уже не было, а до вечернего поезда было еще много времени. По счастливой случайности нашел таксиста, который был готов меня довезти до Москвы, и поехал к жене.

С того дня жизнь Валерия и Тамары превратилась в череду попыток найти виновного в смерти единственного сына. По их словам, в день полета Алексей плохо себя чувствовал, при этом на аэродроме не проводился медицинский осмотр. Он отправился прыгать без заключения от врача.

Родители признаются, что переживали за опасное увлечение сына. Но принимали и гордились.



— Однажды он уговорил меня на совместный полет, — рассказала Тамара, мама Алексея. — Я не могла не разделить с ребенком его чувство восторга, я мать. Если бы кто-то другой мне предложил, может, и отказалась бы, но тут не могла. И вот мы сели в самолет. Сначала я вжалась в кресло. Мне было страшно. А потом, когда я увидела заход солнца, эту красоту неимоверную. Представляете ощущения, что ты летишь на солнце?

Это надо видеть, чтобы ощутить. То, что я ощутила, я всё поняла. Тамара, мама Алексея

После совместного полета Тамара, мама Алексея, стала с пониманием относиться к увлечению сына. Но важный разговор о безопасности за несколько лет до гибели Алексея всё же произошел.

— Я ему сказала: «Подумай, пожалуйста, о нас. Ты не обладаешь тем уровнем знаний и возможностей, для того чтобы это сделать. Относись к жизни достойно и серьезно». Мне казалось, он задумался, — рассказала Тамара, мама Алексея. — Я не предполагала, что это случится [речь идет об испытании аппарата].

Я говорила ему: «Королёв взял сначала Белку и Стрелку, а после и Юрия Гагарина. Будь Королевым! Ты ведь и есть Королёв!» Тамара, мама Алексея

Кто виноват?

70-летний Николай Григорьев единственный оказался на скамье обвиняемых Источник: Кристина Геворкян











После трагедии в Ярославской области обвиняемым стал пилот дельталета, с которого Алексей Алтухов совершил прыжок. 70-летний Николай Григорьев стал фигурантом по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Летчик-любитель Николай Григорьев родом из Сергиева Посада. В его большой семье, помимо собственных детей, пятеро внуков и внучка. По профессии Николай — испытатель космических кораблей и ракет. Пилотирование — хобби. Как и разбившийся ученый, Николай любил конструировать: свой дельталет он собрал самостоятельно в 2015 году.



— Если короче, я его поднял на высоту 1200 метров, он спрыгнул с парашютом. Что дальше произошло, я не знаю. Но у него не раскрылся парашют. Экспертиза сказала, что у него не сработало устройство, которое принудительно раскрывает его, если это не получилось сделать вручную. Экспертиза также предполагает, что он потерял сознание. Почему — не знаю. В материалах дела уточняется, что с утра Алексей занимался тяжелой атлетикой, после у него шла кровь из носа, но почему-то он решил прыгнуть, — рассказал Николай. — В мои обязанности входило разбежаться, набрать высоту, выключить мотор и скомандовать. Именно скомандовать. Не вытолкнуть, ничего такого. Он мог бы и не прыгать. Я бы с ним приземлился точно так же, как и без него.

Единственный обвиняемый настаивает, что денег за полет не просил. По его словам, только из спортивного интереса согласился поднять Алексея на нужную высоту, чтобы тот испробовал свой аппарат.

— Предположим, водитель вез пассажира и приключилось происшествие. Так водитель виноват в любом случае: получал он деньги или нет. Он оказал услугу, не отвечающую требованиям жизни и здоровья пассажира. То же самое и здесь. Но, если пассажир вышел из автомобиля и сломал ногу, виноват в таком случае водитель? Думаю, что нет. Так же и здесь, — поясняет Николай Григорьев. — Представляете, он дядька выше меня, в два раза крупнее меня, весом 105 килограмм, плюс вся его амуниция. Физически я его не смог бы вытолкнуть.

Алексея нет, он уже не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть слова Григорьева. Валерий, отец Алексея

24 июля 2024 года, спустя два года после трагедии, в Переславском районном суде прошло первое и последнее заседание по этому делу. Его закрыли из-за истечения срока давности.



Согласно части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности» срок действия уголовного преследования длится два года.



Родители Алексея не намерены останавливаться. Они уже направили письма главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой отменить решение Переславского районного суда о прекращении уголовного преследования летчика Григорьева. Супруги Тамара и Валерий собираются и дальше разбираться в причинах трагедии.

Но до сих пор им не дает покоя один вопрос.

— Почему никто не смог его остановить? Просто по-человечески разве нельзя было взять его за плечо и сказать: «Стой»? — на этих словах мама Алексея заплакала. — «Ты нездоров, аппарат может быть ненадежным, на площадке нет спасателей, врачей, только дельтапланерист-любитель. Постой, не взлетай».