Вот сейчас вы проголодаетесь! 15 фото, от которых даже у тех, кто на диете, разыграется зверский аппетит

Если до сих пор думаете, что вегетарианская еда — только одна трава, взгляните на этот рамен Источник: Maja Lewicz / World Food Photography Awards — 2026

С момента сотворения социальных сетей, где можно публиковать фотографии, просторы интернета заполонили два вида изображений — котики и еда. Первых мы уже не раз показывали, чтобы поднять настроение, но что же со вторым? Как показало исследование журнала Appetite, при просмотре снимков блюд также вырабатывается «гормон счастья» — дофамин. Предлагаем проверить. Мы собрали самые аппетитные снимки с конкурса World Food Photography Awards — 2026, которые хочется разглядывать.

«Сложный обед», Сара Гийселинк

Снимок Сары Гийселинк стал лучшим в номинации, посвященной фуд-стилистике. Моделью фотографа стал сочный двойной гамбургер, который по всем критериям выглядит как идеальный. Между двумя зажаренными булочками здесь уместилась говяжья котлета, ломтики соленых огурцов, свежий лист салата, а также немного салями.

Сети фастфудов, которые используют бутафорию, после этого снимка нервно стоят в сторонке Источник: Sarah Ghijselinck | Photo Sandra Declerca / World Food Photography Awards — 2026

— Точное изображение поперечного среза сложного сэндвича демонстрирует слои текстуры, цвета и повторяемости. Стилизованное под графический портрет изображение превращает привычное блюдо в исследование структуры и баланса, где каждый ингредиент играет определенную визуальную и кулинарную роль, — подписала снимок фотограф.

«Да всему на свете», Сара Йоханнесен Мик и Лизе Финкенхаген

На первый взгляд кажется, что может быть проще, чем сфотографировать еду. Она стоит на месте, компактная, ее можно расставить по кадру как хочется, и она сама по себе уже выглядит привлекательно. Однако каждый, кто хоть раз фотографировал свой заказ в ресторане, знает, что на деле блюда, как капризные знаменитости, могут не встать рядом. У Сары Йоханнесен и повара Лизе Финкенхаген получилось подружить блюда разных стран, и вот что из этого получилось.

По этому снимку можно проверять знание блюд разных стран Источник: Sara Johannessen Meek and Lisa Finckenhager / World Food Photography Awards — 2026

— Я хотела подчеркнуть чистоту и тактильные качества продукта, сведя его состав к минимуму. Скандинавский до мозга костей, — поделилась автор снимка.

«Разрезанный, но целый», Илан Лефф

Чаще всего при упоминании Древней Греции из всех фруктов вспоминают о яблоке. Главном предмете раздора. Но в его тени находится не менее примечательный фрукт — гранат. Считается, что его создала богиня любви Афродита, а сок в нем не что иное, как приворотный эликсир, которым можно влюбить в себя любого. Не знаем, насколько это правда, но свежие плоды уже заворожили фотографа Илана Леффа.

Снимок занял второе место в номинации Джеми Оливера, которую он создал для молодежи от 13 до 17 лет Источник: IIan Leff / World Food Photography Awards — 2026

— На местном рынке я остановился, заметив, как солнечный свет отражается от группы свежесрезанных гранатов, подчеркивая ярко-красные зерна внутри. Контраст между простой внешней оболочкой и яркой сердцевиной привлек мое внимание. Естественный свет по-настоящему красиво и естественно подчеркивал цвет и текстуру фрукта, — вспоминает фотограф.

«Обработка бок-чой», Ана Гомес-Косен

Сложно представить Новый год в России без мандаринов. Но в Китае хозяин стола совсем другой продукт — капуста бок-чой. Она считается символом удачи. Ее используют в блюдах, чтобы в доме был достаток и счастье. И нельзя отрицать, что ее сочные зеленые листья на любом, даже самом скучном и блеклом столе выглядят как глоток свежего воздуха. Даже когда кроме самого бок-чоя на нем нет ничего.

На премии фотографии бок-чоя появляются чаще остальных, но именно эта получила второе место Источник: Ana Gomez — Qosen / World Food Photography Awards — 2026

— Нарезанная зелень разложена на деревянной поверхности, что позволяет подчеркнуть ее естественную текстуру и структуру. Направленный свет подчеркивает глубину и детали, демонстрируя процесс и качество ингредиентов в чистой, контролируемой среде, — поделилась автор фотографии Ана Гомес-Косен.

«Зима в красных и розовых тонах», Кэтлин Гиллан

На этом атмосферном снимке запечатлена ода зимнему колориту — сервировка, которая превращает обыденный ужин в маленькое гастрономическое приключение. Глубокий алый оттенок скатерти перекликается с насыщенными тонами блюд: здесь и пурпурный хумус из запеченной свеклы, щедро посыпанный орехами и зернами граната, и хрустящие тарталетки с темной свеклой и нежным сыром.

Фотография попала в номинацию «Еда на столе», но не забрала призовое место Источник: Kathleen Gillan / World Food Photography Awards — 2026

Центр композиции — свежий салат из радиккьо (вид цикория, особенно популярен в странах Европы. — Прим. ред.), украшенный тонкими ломтиками редиса и яркими вкраплениями цитрусовых, словно художник разбросал мазки краски по белому холсту тарелки.

«Радужное тако», Майя Левич

Глядя на это фото, сразу хочется взять в руки тако — настолько аппетитно всё выглядит. В центре тарелки лежат две лепешки, плотно набитые начинкой. Тут и мягкая фасоль, и ломтики свежего авокадо, и яркий маринованный лук, и зелень. Вокруг фотограф поставил допинги: мисочки с сальсой, соус в маленькой пиале и дольки лайма, чтобы можно было сбрызнуть и добавить остроты по вкусу.

Забавно, но само слово «тако» с испанского переводится как «пробка» или «затычка». Это связано с удобством поедания: завернул начинку в лепешку — и ешь на ходу.

Снимок занял третье место в номинации «Фуд-стилистика» Источник: Maja Lewicz / World Food Photography Awards — 2026

— Эти тако — настоящая фиеста на тарелке! Каждый кусочек, наполненный цветом, хрустом и вкусом, — это маленькая вечеринка у вас во рту! — восторженно описала фотограф.

«Осьминог», Джессика Гренье

Часто черный цвет не относят к категории тех, которые вызывают аппетит и чувство счастья и успокоения, но не в этот раз. На черной-черной скатерти стоит черная-черная тарелка, а на ней нежный осьминог с цитрусами и свежей зеленью, щедро сдобренный специями и маслом.

Такую большую порцию сразу хочется разделить с близким человеком на палубе корабля Источник: Jessica Grenier / World Food Photography Awards — 2026

Сразу вспоминаются кадры из фильмов вроде «Пиратов Карибского моря» (12+): вот так, наверное, выглядели угощения на борту старинных галеонов, только поданные с современной изысканностью.

«Люблю корнишоны», Говард Шутер

Можно ли аппетитно сфотографировать банку? Как оказалось, да, когда в ней есть маринованные хрустящие огурцы. Ощущение, что даже запах чесночка, перца и зелени сочится от снимка.

Такая баночка спасла не одного человека с утра после посиделок с семьей или друзьями Источник: Howard Shooter / World Food Photography Awards — 2026

— Этот снимок был сделан в рамках триптиха о маринованных овощах в банках. Это был эксперимент с освещением и композицией, в ходе которого я намеренно сильно обрезал кадр, чтобы сосредоточить внимание зрителя на форме и текстуре, — сказано в описании снимка.

«Рагу из чечевицы», Сара-Ванесса Шнайдер

Это мог бы быть кадр из «Игры престолов» (18+) или исторической драмы, но это снимок с конкурса фотографии. Фотографию с простым рагу из чечевицы сделал Сара-Ванесса из Швейцарии, чтобы напомнить, насколько прекрасны простота и домашний уют.

Снимок стал лучшим в категории «Восходящая звезда кулинарии» Источник: Saeah-Vanessa Schneider / World Food Photography Awards — 2026

— Изображение напоминает о семейных ужинах и спокойном ритуале подачи блюд. Напоминание о том, что уют часто кроется не в роскоши, а в простых деревенских блюдах, таких как горячее рагу из чечевицы, — раскрыла идею снимка Сара-Ванесса Шнайдер.

«Стопка блинов», Сара Гийселинк

Без маленьких радостей для сладкоежек подборка и конкурс фотографии также не остались. Снимком вкусного завтрака с нежным кремом, свежими ягодами и медом порадовала Сара Гийселинк. Она построила башню из блинов, которая будто сошла из старой доброй рекламы начала века.

Блины — один из самых древних видов блюд, считается, что еще первые люди готовили панкейки, но не такие пышные Источник: Sarah Ghijselinck Photo: Sandra Declercq / World Food Photography Awards — 2026

— Высокая стопка блинов — это исследование баланса и избытка. Воздушная начинка и сироп подчеркивают высоту, весомость и сытность. Этот образ превращает привычный завтрак в игривое, но в то же время точное исследование структуры и предвкушения, — рассказала фотограф.

«Бисквит, джем, сливки — повторить», Костас Миллас

Бисквит с джемом и сливками называют тортом королевы Виктории. Считается, что это ее любимый десерт, которым она часто лакомилась за чаем.

Рецепт торта королевы Виктории считается одним из самых простых, но при этом аппетитных в подаче Источник: Food Photography & Food Styling by Costas Millas / World Food Photography Awards — 2026

На этом фото классика британской кухни предстает в своей самой честной ипостаси — крупным планом, где видны все детали. Воздушный пористый бисквит, между слоями белоснежная сливочная прослойка, щедро политая густым ягодным джемом, сочные капли которого стекают по крему, создавая ощущение свежайшего разреза.

«Водопад из спагетти», Холли Уильямс

Если вы еще сомневаетесь, почему главная героиня книги «Ешь, молись, люби» отправилась в Италию, то только взгляните на этот снимок пасты. На ней еще нет соуса, зелени, сыра, но она уже так и манит к себе завораживающей глянцевостью и восходящим паром.

При близкой съемке спагетти особенно напоминают веревочки, именно от них они и взяли свое название Источник: Hollie Williams / World Food Photography Awards — 2026

— Мой дедушка приготовил пасту и достал ее из кастрюли с помощью шумовки. Я поставил сзади черную доску, чтобы пар был виден при подсветке сзади. Для освещения теневой зоны я использовал белый отражатель, — рассказала о создании снимка Холли.

«Вишнево-ореховый муссовый торт», Елена Кремер

На такую подачу десерта в ресторане хотелось бы посмотреть. Изысканный мини-торт с вишней и орехами балансирует на хрупкой, но идеально выстроенной пирамиде из игральных карт.

Хочется верить, что карточный домик не подвел и отстоял до конца фотосессии Источник: Elena Cremer / World Food Photography Awards — 2026

Что кроется внутри этого десерта? От описания фотографа сразу бегут слюнки.

— Мини-торт с полосатым бисквитом из фундука, наполненным пралине из фундука, муссом из темного шоколада и свежей вишней. Сверху — купол из фундучного мусса с вишневым компотом и зеркальной глазурью из темного шоколада, свежей вишней и жареным фундуком, — перечислила составляющие Елена Кремер.

«Вечеринка с тако», Ноэми Скаво

Самый приятный момент на любом торжестве — не время раскрытия подарков или конкурсы, а этап, когда на столе появляются вкусные блюда, которые уже предвкушаешь. Ноэми Скаво засняла именно эту минуту.

Вот это подходящий размерчик для вечерних посиделок Источник: Noemi Scave / World Food Photography Awards — 2026

На изящной подставке красуется большое блюдо с тако, щедро украшенными свежей зеленью, хрустящим луком и сочными кусочками мяса. Сложно представить, что изначально это была еда совсем не вечеринок. Ее ели только рабочие, которым нужен был сытный быстрый перекус, который удобно схватить и съесть без тарелок и приборов.