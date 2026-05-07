Побывали в Китае и вернулись в прошлое: смотрим цены на продукты и завидуем — здесь кола по 30 рублей

Гуляем по маркетам Китая и диву даемся ценам Источник: Аксиния Петрова, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Мы часто делаем обзоры на стоимость продуктов. Ходим по магазинам, составляем списки покупок и пытаемся экономить, как и наши читатели, но каждый раз в очередном маркете видим, что тот или иной продукт снова подорожал. Пришло время сделать обзор на продуктовые полки в Китае. Хотите вернуться на пару лет назад, вспомнить цены 2021 года? Тогда следуйте за 72.RU и экскурсоводом Аксинией, которая сейчас работает в этой стране моделью.

Супермаркет в любом крупном городе Поднебесной, как и у нас, начинается с посуды, потом идет одежда, базовая, бытовая химия, алкоголь. Далее — базовые продукты. Начнем с главного: крупы и макаронные изделия. Этого в Китае — великое разнообразие. Бобовые, чечевица, рис — всё дешево и доступно. Сортов риса — 15 видов и более. Продается на развес, в больших прессованных пакетах. Это то, что максимально может позволить себе любой житель страны.

Круп — великое разнообразие Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU Найти можно всё, кроме гречки Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тонны, тонны риса Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Крупа чечевичная разных сортов. 200₽ за 500 граммов Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU Рис, пшено, зеленая греча, рисовая лапша. Всё от 50 до 130₽ за 500 граммов Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

— Отдельно хочу рассказать про овсянку. Мне, как человеку, который привык есть эту кашу каждое утро и чья пищевая привычка не меняется годами, сложно найти тут хорошие и цельные овсяные хлопья. В супермаркетах килограмм овсяной крупы стоит 350–370 рублей. Но она слишком обработанная, хлопья сильно перемолоты, это больше овсянка быстрого приготовления, залил кипятком или горячим молоком — и всё, варить не надо. А хочется настоящего геркулеса. Его тут найти практически невозможно, — делится Аксиния.

Овсянка быстрого приготовления Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Идем дальше. В китайских супермаркетах огромное разнообразие снеков, закусок, сухариков, каких-то спресованных зерновых батончиков в острых соусах. А сколько видов чипсов? Миллион. И все вкусы нетривиальные.

— Они тут относительно российских цен очень дешевые. Здоровая банка — до 100 рублей. Недавно я нашла Lay’s со вкусом лайма и сладкого картофеля — батата. Это что-то потрясающее, — рассказывает тюменка.

Чипсы в Китае с самыми разнообразными вкусами. Например, лайм и батат Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Витрина импортного шоколада. Он здесь достаточно дорогой — плитка в среднем стоит 200 рублей. Вообще, всё, что касается импорта в Китай, дороже, чем в России.

Шоколад импортный и дорогой Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

С шоколадом хочется выпить кофе, но китайцы практически не пьют этот напиток. Только в последние годы среди молодого поколения появилась культура кофепотребления.

— Есть легенда, как приучили китайцев к кофе. Сначала им стали привозить импортные конфеты со вкусом кофе. Они распробовали их. Всё это произошло в последнее десятилетие. В это же время появилось несколько кофеен, зашли крупные мировые сетки. Абсолютно доступной стала покупка с утра стаканчика кофе по пути на работу, — говорит Аксиния. — Но! В супермаркетах ты не найдешь кофе в зернах, молотый кофе. Есть только растворимый и он очень дорогой. Есть подарочные наборы кофейные, это «что-то на богатом» для среднестатистического китайца.

Привыкли к кофе в зернах? А его нет Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU В Китае популярен растворимый кофе Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Есть кофейные подарочные наборы. Это «что-то на богатом» для среднестатистического китайца. Его цена 1100 рублей Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Переходим к напиткам покрепче.

— Что касается алкоголя, в частности, пива, то его тут много. Есть местные производители, есть импортные. Местное, как правило, дешевле воды. Можно найти 0,5 л за 30–50 рублей. И это честные 0,5 л. По градусам и на вкус — очень легонькое. Импорт разнообразный: тайский, японский, но он уже подороже, — рассказывает девушка.

Пиво дешевле воды Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

— Есть вино, которое произведено в Китае. Но, по моему скромному мнению, оно не отличается каким-то приятным вкусом, я бы его не рекомендовала пить. Тут много импорта из Австралии и Нового Света, Чили. Но недорогое, импортное, вкусное — нужно прямо искать. Его стоимость — в районе 300–400 рублей. Можно попробовать прикольные экземпляры, каких нет в России и не будет, их не завозят, — говорит Аксиния.

Китайское вино Аксиния пить не советует. Поищите бутылочку из Нового Света Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Переходим к растительной пище. Например, манго. Достаточно базовый фрукт, хотя сейчас не сезон для него. В Китае цена обычно указывается на полкило продукции — манго стоит 10 юаней (чуть больше 100 рублей). Такая же цена и у драгон фрукта.

— Сейчас сезон клубники и она супердешевая. Полтора килограмма можно купить за 100–150 рублей, — говорит тюменка.

Цены на фрукты указаны за 0,5 кг Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

На полках — бананы из разных регионов происхождения. Ниже — самые дешевые, которые произрастают в Китае. У них есть особенность, они супермягкие и суперсладкие, очень приторные. И супердешевые. Импортные из Австралии и Таиланда тоже вполне посильные по цене.

Китайские бананы очень мягкие и очень сладкие Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Овощи здесь доступные и разнообразные. Например, килограмм брокколи — в районе 60 рублей.

Китайцы много потребляют овощей Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

+9

Еще один популярный продукт в Китае — тофу. Он есть везде и в разных видах, разного способа приготовления: сырой, копченый, полукопченый, жареный во фритюре. Он везде готовится, на каждом углу, в каждой забегаловке.

— И я так понимаю, что в быту, у себя на кухне, китайцы его используют везде — в любых блюдах, в супах, в качестве гарнира, в добавлении в салаты. Плюс как самостоятельное блюдо это может выступать со специями. Заготовки из тофу продаются в любом супермаркете в отделе полуфабрикатов. Вообще, сою употребляют все. Например, есть порошки, которые ты разводишь с водой. Получается соевое молочко, его китайцы пьют с утра вместо кофе. Стоит копейки, пакетик порошка — 10 рублей, — делится тюменка.

Тофу едят все и везде Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU А это порошок, из которого получают соевое молочко Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

А вот так в маркете выглядит один из отделов готовой еды.

— Это что-то типа заправок и закусок, которые можно добавить в макароны или к пресному рису. В итоге получается готовое блюдо, — добавляет Аксиния.

Добавки со специями. С ними пресный рис станет вкусным Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

А вот с молочными продуктами здесь туго, разнообразия никакого. В целом молочку тут употреблять не принято. Конечно, есть коровье молоко, но оно суперпастеризованное, долгого, очень долгого хранения. В почете — соевое молоко.

Молоко коровье. 140₽ за 1,3 литра Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU Йогурты с фруктами — очень сладкие. Цена — 80–100₽ Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Сыры дорогие Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Сливочное масло дорогое. Привычный нам кусок в 200 граммов по стоимости может доходить до 400 рублей. Продукт в основном импортный, потому что не пользуется спросом.

Сыра твердого вообще нигде не найти. У китайцев же есть тофу. Можно найти плавленый сыр, но он импортный и дорогой.

Творожный сыр не пользуется спросом. 350₽ 200 граммов Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU Плавленый — дорогой. У китайцев есть тофу Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Из интересного: в маркетах есть небольшие отделы с БАДами, биодобавками. Это недешево. Стоимость витаминов группы В, Е, кальция, витамина С сравнима с российскими.

БАДы. Недешевые Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

А теперь то, чего не встретишь в российском супермаркете, но стоит попробовать и ввести в свой рацион, если вы находитесь в Азии. Например, кокосовое молочко. Банка натурального продукта стоит 200 рублей. Этим молоком заменяют коровье, готовят с ним кофе, в том числе в кофейнях. Его можно легко добавить и в овсянку.

Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Следующее: в Китае есть лапша быстрого приготовления, а это Bubble Tee быстрого приготовления. В этом стакане молочный чай, тапиока и баблы, которые ты просто заливаешь кипятком и пьешь новомодный молочный чай.

Добавляешь воду и кайфуешь Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

— Еще один суперфуд для меня — порошок из кунжута с добавлением орехов или ягод годжи. Всё перемалывается в муку, добавляется сахар. Порошок можно развести в любой жидкости (кипятке, в кокосовом или соевом молоке), добавить в овсянку. И у тебя получится натуральный растительный протеин. Очень вкусно и доступно. Молодцы китайцы, что они это придумали, — говорит Аксиния.

Натуральный растительный протеин — китайский суперфуд Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Это тоже из разряда суперфуда: молочко с бифидобактериями, кисломолочный продукт. Как кефир, но вкуснее. Упаковка на 10 порций — 140₽ Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Перебираемся из супермаркета в обычную фруктовую лавку у дома. И вот, например, ананасы и арбузы сейчас стоят в районе 100 рублей за килограмм. В Китае сезон и того, и другого.

Фруктовые лавки популярны Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU Их можно встретить у дома и у метро Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

— И вот еще тема абсолютно нам непривычная. В той же овощной и фруктовой лавочке около дома есть такие свежесрубленные ветки сахарного тростника. Его очищают при тебе, снимают верхний слой, режут на кусочки, взвешивают, запаковывают в контейнеры. Китайцы его едят в сыром виде, используют для приготовления каких-то блюд дома. Местные любят покупать его здоровыми пакетами, прямо килограммами. Тут же в лавке делают смузи, выжимают весь сок из этой ветки. Это тоже один из суперфудов в Китае, — рассказывает горожанка.

Еще один суперфуд в Китае — сахарный тростник Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тот самый сахарный тростник: очищенный и упакованный в маркете — 40₽ за 500 граммов Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

+3

Яйца в среднем стоят 180 рублей. Цена за три десятка Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

— С хлебом тут тоже беда. Самый простой, который я нашла, тостовый, но из цельнозерновой муки. Несколько кусочков стоят 70 рублей. Хлеб сладкий, напоминает бисквитный кекс, в него добавляют какие-то зерна, изюм, — делится Аксиния.

Несколько кусочков стоят 70 рублей Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Орехи. Банка 620 граммов — 500–600₽ Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

И напоследок всем любителям колы в России.

Кола. Китайская. Пол-литра. 32₽ Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU