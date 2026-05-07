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Еда Кризис-2026 Побывали в Китае и вернулись в прошлое: смотрим цены на продукты и завидуем — здесь кола по 30 рублей

Побывали в Китае и вернулись в прошлое: смотрим цены на продукты и завидуем — здесь кола по 30 рублей

Почему всё так доступно?

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Гуляем по маркетам Китая и диву даемся ценам | Источник: Аксиния Петрова, Дмитрий Гладышев / Городские медиаГуляем по маркетам Китая и диву даемся ценам | Источник: Аксиния Петрова, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Гуляем по маркетам Китая и диву даемся ценам

Источник:

Аксиния Петрова, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Мы часто делаем обзоры на стоимость продуктов. Ходим по магазинам, составляем списки покупок и пытаемся экономить, как и наши читатели, но каждый раз в очередном маркете видим, что тот или иной продукт снова подорожал. Пришло время сделать обзор на продуктовые полки в Китае. Хотите вернуться на пару лет назад, вспомнить цены 2021 года? Тогда следуйте за 72.RU и экскурсоводом Аксинией, которая сейчас работает в этой стране моделью.

Супермаркет в любом крупном городе Поднебесной, как и у нас, начинается с посуды, потом идет одежда, базовая, бытовая химия, алкоголь. Далее — базовые продукты. Начнем с главного: крупы и макаронные изделия. Этого в Китае — великое разнообразие. Бобовые, чечевица, рис — всё дешево и доступно. Сортов риса — 15 видов и более. Продается на развес, в больших прессованных пакетах. Это то, что максимально может позволить себе любой житель страны.

Круп&nbsp;— великое разнообразие | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКруп&nbsp;— великое разнообразие | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Круп — великое разнообразие

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Найти можно всё, кроме гречки | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUНайти можно всё, кроме гречки | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Найти можно всё, кроме гречки

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тонны, тонны риса | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUТонны, тонны риса | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тонны, тонны риса

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Крупа чечевичная разных сортов. 200₽ за 500 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКрупа чечевичная разных сортов. 200₽ за 500 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Крупа чечевичная разных сортов. 200₽ за 500 граммов

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Рис, пшено, зеленая греча, рисовая лапша. Всё от 50 до 130₽ за 500 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUРис, пшено, зеленая греча, рисовая лапша. Всё от 50 до 130₽ за 500 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Рис, пшено, зеленая греча, рисовая лапша. Всё от 50 до 130₽ за 500 граммов

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

— Отдельно хочу рассказать про овсянку. Мне, как человеку, который привык есть эту кашу каждое утро и чья пищевая привычка не меняется годами, сложно найти тут хорошие и цельные овсяные хлопья. В супермаркетах килограмм овсяной крупы стоит 350–370 рублей. Но она слишком обработанная, хлопья сильно перемолоты, это больше овсянка быстрого приготовления, залил кипятком или горячим молоком — и всё, варить не надо. А хочется настоящего геркулеса. Его тут найти практически невозможно, — делится Аксиния.

Овсянка быстрого приготовления | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUОвсянка быстрого приготовления | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Овсянка быстрого приготовления

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Идем дальше. В китайских супермаркетах огромное разнообразие снеков, закусок, сухариков, каких-то спресованных зерновых батончиков в острых соусах. А сколько видов чипсов? Миллион. И все вкусы нетривиальные.

— Они тут относительно российских цен очень дешевые. Здоровая банка — до 100 рублей. Недавно я нашла Lay’s со вкусом лайма и сладкого картофеля — батата. Это что-то потрясающее, — рассказывает тюменка.

Чипсы в Китае с самыми разнообразными вкусами. Например, лайм и батат | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЧипсы в Китае с самыми разнообразными вкусами. Например, лайм и батат | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Чипсы в Китае с самыми разнообразными вкусами. Например, лайм и батат

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Витрина импортного шоколада. Он здесь достаточно дорогой — плитка в среднем стоит 200 рублей. Вообще, всё, что касается импорта в Китай, дороже, чем в России.

Шоколад импортный и дорогой | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUШоколад импортный и дорогой | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Шоколад импортный и дорогой

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

С шоколадом хочется выпить кофе, но китайцы практически не пьют этот напиток. Только в последние годы среди молодого поколения появилась культура кофепотребления.

— Есть легенда, как приучили китайцев к кофе. Сначала им стали привозить импортные конфеты со вкусом кофе. Они распробовали их. Всё это произошло в последнее десятилетие. В это же время появилось несколько кофеен, зашли крупные мировые сетки. Абсолютно доступной стала покупка с утра стаканчика кофе по пути на работу, — говорит Аксиния. — Но! В супермаркетах ты не найдешь кофе в зернах, молотый кофе. Есть только растворимый и он очень дорогой. Есть подарочные наборы кофейные, это «что-то на богатом» для среднестатистического китайца.

Привыкли к кофе в зернах? А его нет | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПривыкли к кофе в зернах? А его нет | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Привыкли к кофе в зернах? А его нет

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

В Китае популярен растворимый кофе | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUВ Китае популярен растворимый кофе | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

В Китае популярен растворимый кофе

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Есть кофейные подарочные наборы. Это «что-то на богатом» для среднестатистического китайца. Его цена 1100 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЕсть кофейные подарочные наборы. Это «что-то на богатом» для среднестатистического китайца. Его цена 1100 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Есть кофейные подарочные наборы. Это «что-то на богатом» для среднестатистического китайца. Его цена 1100 рублей

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Переходим к напиткам покрепче.

— Что касается алкоголя, в частности, пива, то его тут много. Есть местные производители, есть импортные. Местное, как правило, дешевле воды. Можно найти 0,5 л за 30–50 рублей. И это честные 0,5 л. По градусам и на вкус — очень легонькое. Импорт разнообразный: тайский, японский, но он уже подороже, — рассказывает девушка.

Пиво дешевле воды | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПиво дешевле воды | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Пиво дешевле воды

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

— Есть вино, которое произведено в Китае. Но, по моему скромному мнению, оно не отличается каким-то приятным вкусом, я бы его не рекомендовала пить. Тут много импорта из Австралии и Нового Света, Чили. Но недорогое, импортное, вкусное — нужно прямо искать. Его стоимость — в районе 300–400 рублей. Можно попробовать прикольные экземпляры, каких нет в России и не будет, их не завозят, — говорит Аксиния.

Китайское вино Аксиния пить не советует. Поищите бутылочку из Нового Света | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКитайское вино Аксиния пить не советует. Поищите бутылочку из Нового Света | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Китайское вино Аксиния пить не советует. Поищите бутылочку из Нового Света

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Переходим к растительной пище. Например, манго. Достаточно базовый фрукт, хотя сейчас не сезон для него. В Китае цена обычно указывается на полкило продукции — манго стоит 10 юаней (чуть больше 100 рублей). Такая же цена и у драгон фрукта.

— Сейчас сезон клубники и она супердешевая. Полтора килограмма можно купить за 100–150 рублей, — говорит тюменка.

Цены на фрукты указаны за 0,5&nbsp;кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЦены на фрукты указаны за 0,5&nbsp;кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Цены на фрукты указаны за 0,5 кг

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

На полках — бананы из разных регионов происхождения. Ниже — самые дешевые, которые произрастают в Китае. У них есть особенность, они супермягкие и суперсладкие, очень приторные. И супердешевые. Импортные из Австралии и Таиланда тоже вполне посильные по цене.

Китайские бананы очень мягкие и очень сладкие | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКитайские бананы очень мягкие и очень сладкие | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Китайские бананы очень мягкие и очень сладкие

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Овощи здесь доступные и разнообразные. Например, килограмм брокколи — в районе 60 рублей.

Китайцы много потребляют овощей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКитайцы много потребляют овощей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Китайцы много потребляют овощей

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Сезонные яблоки 160₽ за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUСезонные яблоки 160₽ за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Апельсины 80₽ за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUАпельсины 80₽ за килограмм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Драгон дешевле яблок&nbsp;— 140₽ кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUДрагон дешевле яблок&nbsp;— 140₽ кг | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Помидорки черри (в отделе фруктов всегда размещают)&nbsp;— 150₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПомидорки черри (в отделе фруктов всегда размещают)&nbsp;— 150₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Зеленый лук. 200 грамм упаковка&nbsp;— 50₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЗеленый лук. 200 грамм упаковка&nbsp;— 50₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Салат. 50 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUСалат. 50 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
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Пророщенная пшеница. 200 грамм&nbsp;— 40 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПророщенная пшеница. 200 грамм&nbsp;— 40 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Беби-капуста. 50₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUБеби-капуста. 50₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Картошка, морковка, тыква стоят одинаково: 20₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКартошка, морковка, тыква стоят одинаково: 20₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUИсточник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUИсточник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Огурцы: 30₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUОгурцы: 30₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Баклажаны: 60₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUБаклажаны: 60₽ за 500 грамм | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Шампиньоны. Упаковка 230 грамм&nbsp;— 100 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUШампиньоны. Упаковка 230 грамм&nbsp;— 100 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Такой набор из разных грибочков&nbsp;— 80₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUТакой набор из разных грибочков&nbsp;— 80₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Еще один популярный продукт в Китае — тофу. Он есть везде и в разных видах, разного способа приготовления: сырой, копченый, полукопченый, жареный во фритюре. Он везде готовится, на каждом углу, в каждой забегаловке.

— И я так понимаю, что в быту, у себя на кухне, китайцы его используют везде — в любых блюдах, в супах, в качестве гарнира, в добавлении в салаты. Плюс как самостоятельное блюдо это может выступать со специями. Заготовки из тофу продаются в любом супермаркете в отделе полуфабрикатов. Вообще, сою употребляют все. Например, есть порошки, которые ты разводишь с водой. Получается соевое молочко, его китайцы пьют с утра вместо кофе. Стоит копейки, пакетик порошка — 10 рублей, — делится тюменка.

Тофу едят все и везде | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUТофу едят все и везде | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тофу едят все и везде

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

А это порошок, из которого получают соевое молочко | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUА это порошок, из которого получают соевое молочко | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

А это порошок, из которого получают соевое молочко

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

А вот так в маркете выглядит один из отделов готовой еды.

— Это что-то типа заправок и закусок, которые можно добавить в макароны или к пресному рису. В итоге получается готовое блюдо, — добавляет Аксиния.

Добавки со специями. С ними пресный рис станет вкусным | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUДобавки со специями. С ними пресный рис станет вкусным | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Добавки со специями. С ними пресный рис станет вкусным

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

А вот с молочными продуктами здесь туго, разнообразия никакого. В целом молочку тут употреблять не принято. Конечно, есть коровье молоко, но оно суперпастеризованное, долгого, очень долгого хранения. В почете — соевое молоко.

Молоко коровье. 140₽ за 1,3 литра | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUМолоко коровье. 140₽ за 1,3 литра | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Молоко коровье. 140₽ за 1,3 литра

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Йогурты с фруктами&nbsp;— очень сладкие. Цена&nbsp;— 80–100₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЙогурты с фруктами&nbsp;— очень сладкие. Цена&nbsp;— 80–100₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Йогурты с фруктами — очень сладкие. Цена — 80–100₽

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Сыры дорогие | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUСыры дорогие | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Сыры дорогие

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Сливочное масло дорогое. Привычный нам кусок в 200 граммов по стоимости может доходить до 400 рублей. Продукт в основном импортный, потому что не пользуется спросом.

Сыра твердого вообще нигде не найти. У китайцев же есть тофу. Можно найти плавленый сыр, но он импортный и дорогой.

Творожный сыр не пользуется спросом. 350₽&nbsp;200 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUТворожный сыр не пользуется спросом. 350₽&nbsp;200 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Творожный сыр не пользуется спросом. 350₽ 200 граммов

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Плавленый&nbsp;— дорогой. У китайцев есть тофу | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПлавленый&nbsp;— дорогой. У китайцев есть тофу | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Плавленый — дорогой. У китайцев есть тофу

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Из интересного: в маркетах есть небольшие отделы с БАДами, биодобавками. Это недешево. Стоимость витаминов группы В, Е, кальция, витамина С сравнима с российскими.

БАДы. Недешевые | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUБАДы. Недешевые | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

БАДы. Недешевые

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

А теперь то, чего не встретишь в российском супермаркете, но стоит попробовать и ввести в свой рацион, если вы находитесь в Азии. Например, кокосовое молочко. Банка натурального продукта стоит 200 рублей. Этим молоком заменяют коровье, готовят с ним кофе, в том числе в кофейнях. Его можно легко добавить и в овсянку.

Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUИсточник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Следующее: в Китае есть лапша быстрого приготовления, а это Bubble Tee быстрого приготовления. В этом стакане молочный чай, тапиока и баблы, которые ты просто заливаешь кипятком и пьешь новомодный молочный чай.

Добавляешь воду и кайфуешь | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUДобавляешь воду и кайфуешь | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Добавляешь воду и кайфуешь

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

— Еще один суперфуд для меня — порошок из кунжута с добавлением орехов или ягод годжи. Всё перемалывается в муку, добавляется сахар. Порошок можно развести в любой жидкости (кипятке, в кокосовом или соевом молоке), добавить в овсянку. И у тебя получится натуральный растительный протеин. Очень вкусно и доступно. Молодцы китайцы, что они это придумали, — говорит Аксиния.

Натуральный растительный протеин&nbsp;— китайский суперфуд | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUНатуральный растительный протеин&nbsp;— китайский суперфуд | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Натуральный растительный протеин — китайский суперфуд

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Это тоже из разряда суперфуда: молочко с бифидобактериями, кисломолочный продукт. Как кефир, но вкуснее. Упаковка на 10 порций&nbsp;— 140₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЭто тоже из разряда суперфуда: молочко с бифидобактериями, кисломолочный продукт. Как кефир, но вкуснее. Упаковка на 10 порций&nbsp;— 140₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Это тоже из разряда суперфуда: молочко с бифидобактериями, кисломолочный продукт. Как кефир, но вкуснее. Упаковка на 10 порций — 140₽

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Перебираемся из супермаркета в обычную фруктовую лавку у дома. И вот, например, ананасы и арбузы сейчас стоят в районе 100 рублей за килограмм. В Китае сезон и того, и другого.

Фруктовые лавки популярны | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUФруктовые лавки популярны | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Фруктовые лавки популярны

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Их можно встретить у дома и у метро | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUИх можно встретить у дома и у метро | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Их можно встретить у дома и у метро

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

— И вот еще тема абсолютно нам непривычная. В той же овощной и фруктовой лавочке около дома есть такие свежесрубленные ветки сахарного тростника. Его очищают при тебе, снимают верхний слой, режут на кусочки, взвешивают, запаковывают в контейнеры. Китайцы его едят в сыром виде, используют для приготовления каких-то блюд дома. Местные любят покупать его здоровыми пакетами, прямо килограммами. Тут же в лавке делают смузи, выжимают весь сок из этой ветки. Это тоже один из суперфудов в Китае, — рассказывает горожанка.

Еще один суперфуд в Китае&nbsp;— сахарный тростник | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЕще один суперфуд в Китае&nbsp;— сахарный тростник | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Еще один суперфуд в Китае — сахарный тростник

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тот самый сахарный тростник: очищенный и упакованный&nbsp;в маркете&nbsp;— 40₽ за 500 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUТот самый сахарный тростник: очищенный и упакованный&nbsp;в маркете&nbsp;— 40₽ за 500 граммов | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Тот самый сахарный тростник: очищенный и упакованный в маркете — 40₽ за 500 граммов

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Подсолнечное масло, самое базовое, примерно 400 рублей за 1,5 литра | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUПодсолнечное масло, самое базовое, примерно 400 рублей за 1,5 литра | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Свинина&nbsp;— 350 рублей за полкило. Сало в 2 раза дешевле. | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUСвинина&nbsp;— 350 рублей за полкило. Сало в 2 раза дешевле. | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Голень и филе курицы стоят одинаково&nbsp;— примерно 200₽ за 500 гр | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUГолень и филе курицы стоят одинаково&nbsp;— примерно 200₽ за 500 гр | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUИсточник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Креветки королевские, очищенные, 200 грамм&nbsp;— 215-220₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКреветки королевские, очищенные, 200 грамм&nbsp;— 215-220₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Филе рыбы немного дороже креветок | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUФиле рыбы немного дороже креветок | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
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Устрицы. Одна&nbsp;— 40 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUУстрицы. Одна&nbsp;— 40 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
На развес всякие соевые и мясные изделия. Например, фрикадельки (мясные, рыбные), пельмени. 500 гр продукции&nbsp;— 250₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUНа развес всякие соевые и мясные изделия. Например, фрикадельки (мясные, рыбные), пельмени. 500 гр продукции&nbsp;— 250₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Самая обыкновенная вареная колбаса&nbsp;— 200 грамм в районе 120₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUСамая обыкновенная вареная колбаса&nbsp;— 200 грамм в районе 120₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU
Яйца в среднем стоят 180 рублей. Цена за три десятка | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUЯйца в среднем стоят 180 рублей. Цена за три десятка | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Яйца в среднем стоят 180 рублей. Цена за три десятка

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

— С хлебом тут тоже беда. Самый простой, который я нашла, тостовый, но из цельнозерновой муки. Несколько кусочков стоят 70 рублей. Хлеб сладкий, напоминает бисквитный кекс, в него добавляют какие-то зерна, изюм, — делится Аксиния.

Несколько кусочков стоят 70 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUНесколько кусочков стоят 70 рублей | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Несколько кусочков стоят 70 рублей

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Орехи. Банка 620 граммов&nbsp;— 500–600₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUОрехи. Банка 620 граммов&nbsp;— 500–600₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Орехи. Банка 620 граммов — 500–600₽

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

И напоследок всем любителям колы в России.

Кола. Китайская. Пол-литра. 32₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RUКола. Китайская. Пол-литра. 32₽ | Источник: Аксиния Петрова специально для 72.RU

Кола. Китайская. Пол-литра. 32₽

Источник:

Аксиния Петрова специально для 72.RU

Все материалы про цены — читайте в нашей рубрике.

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9
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9 мая, 12:43
Зачем забивать брюхо булками, если есть всё что угодно по любой цене?
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8 мая, 08:19
Я не понимаю эту ерунду-переводить в рубли.экономика разная.к чему?зачем??цель???глупый народ раззадорить что ли?
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