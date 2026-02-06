Раньше ела пельмени с хлебом, а теперь за стол — с калькулятором: журналистка рассказала о первом в жизни похудении

Похудеть даже на пару килограммов с определенного возраста становится совсем не просто Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Почти каждая женщина рано или поздно задумывается о своем первом похудении. Это может быть период после родов, или просто пришло время избавиться от лишних килограммов. Журналист 86.RU решилась на первый в своей жизни эксперимент по сбросу веса. Дальше — от первого лица.

Как говорят подруги, мне повезло. Мое первое похудение началось в 46 лет. До этого времени я особо не думала о цифрах на весах. После рождения двух детей лишние килограммы улетучивались сами собой. В первый раз я даже хотела, чтобы парочка из них задержалась, но увы…

Поправляться я начала постепенно, начиная с 35 лет. И вот за 10 лет наела 10 килограммов. Я не отказывала себе ни в чем: ела пельмени и макароны с хлебом, жареная картошечка с майонезом и фастфуд залетали на ура. Единственное, я всегда была довольно равнодушна к сладкому. Маленький батончик «Сникерс» я могла есть несколько месяцев — по кусочку с чаем без сахара.

Нет, у меня и сейчас нет лишнего веса. При росте 168 сантиметров я вешу 66 килограммов, что считается нормальной массой тела при моих параметрах. Кто-то даже называет меня худой. Но я стала замечать, что сама чувствую себя не очень комфортно. Всё чаще хочется втянуть живот, когда фотографируюсь, да и в примерочной магазина иногда кажется, что в зеркале уже отображается кабанчик.

Это фото сделано осенью 2025 года, мой вес — 66 килограммов Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Несколько раз в неделю я стараюсь ходить в спортивный зал, занимаюсь с тренером. Вес при этом не уменьшается, а в последнее время стал постепенно увеличиваться. Можно, конечно, тешить себя мыслю, что это накачанные мышцы прибавляют мне цифры на весах, но я решила себя не обманывать. Похудеть, ходя в зал без правильного питания, не получится. Когда я это поняла, настало время выбрать первую в своей жизни диету.

По опыту подруг и героинь моих статей знаю, что их великое множество. Кто-то голодает, другие полностью исключают из рациона определенную группу продуктов и алкоголь. Я решила считать калории.

Калории — это единицы энергии, содержащиеся в пище. Их количество определяется содержанием белков, жиров и углеводов в продукте. Каждый из них имеет свою энергетическую ценность. При превышении нормы калорий вес тела увеличивается, при дефиците — уменьшается.

Первым делом я скачала на телефон специальное приложение. Нужно было ввести свои параметры и обозначить цель. Я решила, что моей целью станет похудение с 66 до 61 килограмма. Такую цифру последний раз я видела на весах лет 5–6 назад. Кто-то скажет, что это ерунда, а не похудение. Но не судите строго, многим женщинам в моем возрасте и старше сбросить даже пару килограммов невероятно тяжело.

Итак, для меня началась новая глава в жизни с изучением этикеток знакомых и незнакомых продуктов. В первые несколько дней я просто записывала всё, что ела. Выходило по 2300–2400 калорий. В приложении же моя рекомендуемая норма была обозначена на отметке 1400 калорий.

На смену макаронам пришли полезные салаты Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Некоторые продукты очень сильно удивили. Например, не ожидала подлости в виде огромного количества калорий от моих любимых семечек. Макароны с сыром тоже покинули чат, вернее, мою тарелку. А ведь я их так любила. Порадовали фрукты, например, арбуз — можно есть хоть целый день. В рационе появилась разная рыба. Выяснилось, что мне она нравится, причем любая: горбуша, минтай, скумбрия.

Первые дни я считала калории на глаз. Смотрела состав продукта, примерно прикидывала, сколько съела, и записывала в приложение. В рекомендуемое число калорий укладываться не получалось. Но я однозначно снизила число их потребления. В день уже выходило 1700–1800 калорий. Через 10 дней я встала на весы и увидела минус 1,2 килограмма. Конечно, я безумно обрадовалась и решила продолжать, заодно прикупив на маркетплейсе весы за 350 рублей для более точных подсчетов.

Следующие недели были уже более осознанными. Я начала понимать, какие продукты точно можно и нужно есть без зазрения совести, а от каких нужно держаться подальше. Появилась мысль, что я не просто хочу похудеть на 5 килограммов и потом снова расслабиться и, возможно, набрать еще больше. Захотелось в целом изменить свое питание, поскольку есть продукты, которые вредят организму. Мой тренер поддержал идею и даже предложил расписать питание на неделю, но я отказалась. Не хочу загонять себя в строгие рамки и питаться по меню. Ведь я не отказываюсь от любимых продуктов, например от бородинского хлеба или блинов. Но и вареную грудку есть каждый день тоже не хочу.

При следующем взвешивании мой вес снизился еще на 800 граммов. Конечно, этому результату я тоже порадовалась. На 20-й день подсчета калорий мне наконец удалось вписаться в рекомендуемое приложением количество калорий. Я подумала, что это маленькая, да победа.

Сейчас я только в начале пути и пока намеченной цели не достигла. Но я к ней иду. Вывод, который я для себя сделала на этом этапе: мы поглощаем намного больше пищи, чем реально нужно нашему организму. Можно в принципе есть все любимые продукты, даже шашлык и пельмени, но не переедать. Нужно увеличить количество полезных для организма продуктов и пить больше воды.

Специалисты рекомендуют совмещать подсчет калорий с физической нагрузкой, хотя бы ходьбой Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Конечно, я узнала, что думают о методе подсчета калорий специалисты.

Врач-гастроэнтеролог Елена Кривоносова

Желание взять под контроль вес и понять, какие продукты в рационе приносят больше пользы, — важный навык, способствующий здоровью и долголетию. Пищевой дневник — лучший инструмент для контроля калорийности и полезности рациона. Люди часто едят больше, чем действительно необходимо организму. Подсчет калорий помогает осознать реальный уровень голода и контролировать аппетит, уменьшая риск эмоционального переедания.

Существует множество мобильных приложений, помогающих вести записи о питании и подсчет калорий. Средняя суточная калорийность пищи при нормальной массе тела для мужчин в среднем составляет 2500 ккал, для женщин — 2000 ккал. Потребность в энергии индивидуальна и зависит от пола, возраста, роста и веса, наличия заболеваний и уровня физической активности. Приблизительное распределение макронутриентов для большинства людей следующее: белки — 20–30% от общей калорийности, жиры — 25–35%, углеводы — 40–60%.

Если мы говорим о правильном пищевом поведении, то следует выработать ряд привычек: изучать этикетки, не ограничивать себя в пище кардинально. Дефицит более 500 ккал в день может навредить здоровью. Выбирать качественные продукты. Не забывать о воде. Готовить пищу без сковороды.

Заведующая отделением медицинской профилактики Людмила Черниченко

Чтобы снизить вес, важно сжигать больше калорий, чем потребляете. Дефицит калорий заставит ваш организм использовать жировые запасы в качестве энергии. Не забывайте, что при дефиците калорий стоит увеличить потребление белков, чтобы сохранить мышечную массу.

Благодаря современным технологиям подсчет калорий стал проще. Сегодня можно скачать приложение на телефон, внести информацию о возрасте и выполняемой ежедневно физической нагрузке, и приложение самостоятельно подсчитает норму калорий в день. Если внести информацию о потребляемой пище, можно узнать суточную калорийность. Следуйте рекомендациям по управлению калориями для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Раньше мы рассказывали историю похудения девушки, которая любит булки и ненавидит спорт.