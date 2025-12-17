НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Пора закупаться или еще подождем? Как всего за месяц изменились цены на главные «новогодние» продукты для стола

Показываем, что происходит в супермаркетах

Узнали стоимость главных продуктов для Нового года в разных магазинах Москвы

Узнали стоимость главных продуктов для Нового года в разных магазинах Москвы

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Середина декабря — время, когда предновогодние хлопоты набирают обороты, а главные символы праздника постепенно занимают место в продуктовых корзинах. Ровно месяц назад MSK1.RU фиксировал цены на мандарины, красную рыбу и икру в популярных магазинах. Сегодня мы возвращаемся по тем же адресам, чтобы увидеть, как изменилась стоимость праздника за месяц.

Важное уточнение: цена продукта указана не средняя, а согласно самому выгодному предложению магазина. То есть, если в «Пятерочке» есть мандарины за 116, 190 и 310 рублей за килограмм, мы учитываем в расчетах только самое выгодное предложение. Так мы делали и в прошлом месяце.

Мандарины

Главная хорошая новость декабря — это мандарины. Почти во всех проверенных нами магазинах их цена снизилась. А там, где не снизилась, осталась прежней. Это подтверждает и общая тенденция: аналитики отмечают, что в начале декабря мандарины подешевели на 9% по сравнению с концом ноября, а в целом за год — на 15–20%.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

В «Пятерочке» килограмм мандаринов теперь стоит 116 рублей против ноябрьских 130 рублей. В «Перекрестке» цена упала со 160 до 120 рублей, а в «Магните» — со 140 до 120 рублей за килограмм. В «Дикси» цена осталась на уровне прошлого месяца — 130 рублей что в ноябре, что в декабре. А в «ВкусВилле» снизилась незначительно: со 175 до 165 рублей.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Красная рыба

Ситуация с красной рыбой, а именно со слабосоленой форелью, оказалась неожиданной. В трех сетях из пяти ее цена снизилась.

В «Пятерочке» килограмм по-прежнему оценивают в 2000 рублей, во «ВкусВилле» малосоленая форель стоит те же 3140 рублей. При этом в «Перекрестке», «Дикси» и «Магните» цена на аналогичный продукт снизилась: с 2662 до 2350 рублей («Перекресток»), с 2250 до 2000 рублей («Дикси») и с 2267 до 2000 рублей («Магнит») соответственно. Все цены указаны за килограмм при выборе самых выгодных предложений каждой сети.

Какие предложения оказались самыми выгодными в каждой сети (в пересчете на килограмм)

«Пятерочка» — «Форель „Красная цена“ слабосоленая» (150 граммов за 300 рублей).

«Перекресток» — «Форель „Меридиан“ радужная, филе-кусок с кожей, слабосоленая охлажденная» (200 граммов за 470 рублей).

«Дикси» — «Форель Vici, филе-кусок, слабосоленая» (150 граммов за 300 рублей).

«Магнит» — «Форель „Северная гавань“, филе-кусок слабосоленый» (180 граммов за 360 рублей).

«ВкусВилл» — «Форель малосоленая, филе-кусок» (200 граммов за 628 рублей).

Красная икра

Самая удручающая динамика наблюдается у красной икры. В отличие от мандаринов здесь нет единого тренда. В «Пятерочке» цена выросла: если в ноябре 100 граммов икры можно было купить минимум за 722 рубля, то сейчас минимальная цена начинается от 898 рублей. В «ВкусВилле» цена также повысилась — с 1020 до 1070 рублей за 100 граммов. При этом если считать замороженную икру, то цена понизилась: ее можно найти за 890 рублей за 100 граммов.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

В «Перекрестке» минимальная цена упала с 884 до 857 рублей. Это единственный магазин, где цена на красную икру снизилась за месяц.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

А с «Дикси» и «Магнитом» всё не так просто. В «Дикси» цена выросла с 526 до 632 рублей за 100 граммов. Но если учесть цену по карте магазина, которая обычно не попадает в статистику, то цена не изменилась — осталась на уровне 526 рублей за 100 граммов. В «Магните» цена на самую доступную икру значительно выросла — с 500 до 778 рублей. Если опять-таки обратиться к карте магазина, то цену можно считать неизменной: найти 100 граммов икры по-прежнему можно за 500 рублей. Такие же показатели в «Дикси» и «Магните» были в ноябре.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Эксперты предсказывают общее снижение цен на икру, что связывают с увеличением улова в 2025 году, что компенсировало прошлогодний дефицит.

Какие предложения оказались самыми выгодными в каждой сети (в пересчете на 100 граммов)

«Пятерочка» — «„Тунгутун“ лососевая горбуша зернистая соленая» (90 граммов за 808 рублей).

«Перекресток» — «Икра лососевая горбуши» (95 граммов за 814 рублей).

«Дикси» — «Икра лососевая зернистая „Дары океана“» (95 граммов за 600 рублей).

«Магнит» — «Икра горбуши лососевая зернистая Premiere of Taste» (90 граммов за 700 рублей).

«ВкусВилл» — «Икра горбуши зернистая ст/б охлажденная» (140 граммов за 1498 рублей).

За месяц до Нового года главные праздничные продукты демонстрируют разное поведение. Мандарины дешевеют по мере роста поставок. Цены на красную рыбу в большинстве сетей остаются неизменными либо дешевеют, а на икру могут как снижаться, так и повышаться в зависимости от конкретной торговой точки и производителя. Покупателям, как всегда, есть смысл сравнивать предложения в разных торговых точках.

Здесь указаны минимальные цены на каждый продукт в пяти магазинах Москвы на 15 декабря 2025 года

Здесь указаны минимальные цены на каждый продукт в пяти магазинах Москвы на 15 декабря 2025 года

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Ранее в магазинах появились мини-мандарины «шива-микан». Мы рассказывали, что это такое и можно ли их есть. Узнайте также, что теперь будет с ценами на фрукты, текстиль и путевки из-за падения турецкой лиры.

