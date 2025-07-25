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Еда Что приготовить Инструкция Вы только попробуйте: как приготовить вкуснейший компот из вишни — 6 рецептов

Вы только попробуйте: как приготовить вкуснейший компот из вишни — 6 рецептов

Легко приготовить, приятно пить и невозможно забыть

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Комбинации с вишней дают божественный компот, отказаться от него&nbsp;— чистой воды преступление | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКомбинации с вишней дают божественный компот, отказаться от него&nbsp;— чистой воды преступление | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Комбинации с вишней дают божественный компот, отказаться от него — чистой воды преступление

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Вишневый компот похож на общение с любимой бабушкой: сразу становится теплее, спокойнее и вкуснее. А всё потому, что варится он с душой и ноткой капризности, а ягода в компоте раскрывается совсем неожиданно — то сладкая, то с кислинкой. Кто-то пьет вишневый компот горячим — долгими зимними вечерами, кто-то — холодным, когда жара сносит крышу. Рассказываем, как сварить тот самый компот, который будет жить в ваших банках до самого окончания зимы (если вы его не выпьете раньше!) — и радовать фантастическим вкусом.

Вишневый компот с корицей

Это идеальный вариант на зиму — уютный, насыщенный и согревающий. Ингредиенты рассчитаны на 2 порции — 2 банки по 1 литру. Вам понадобится:

  • вишня — 300 г;

  • корица — 1 палочка;

  • сахар — 140 г;

  • вода — 1,7 л.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Подготовьте все ингредиенты: вишню, корицу и сахар. Убедитесь, что вишня свежая и без порченых ягод. Вишню промойте под проточной водой и отберите только целые ягоды.

Прокипятите крышки в кастрюле с кипящей водой около 12 минут. Затем аккуратно переложите их на чистое полотенце. Тщательно вымойте банки с пищевой содой и промойте теплой водой. Наполните кастрюлю водой и поставьте на максимальный огонь. Когда вода закипит, установите решетку или специальное устройство для стерилизации. Поместите банки горлышком вниз и стерилизуйте их паром около 15 минут до появления крупных капель воды внутри банок. Осторожно снимите стерилизованные банки и разместите их на чистом кухонном полотенце горлышком вниз.

Наполните стерилизованные банки вишней, по 150 г в каждую. Небольшую палочку корицы разделите на 2 части и положите в банки с вишней. Доведите до кипения примерно 1,7 л воды. Осторожно влейте крутой кипяток в банки до самого верха. Накройте банки стерилизованными крышками и оставьте на 25 минут. После этого аккуратно слейте воду из банок в кастрюлю, используя специальную крышку с отверстиями.

В кастрюлю с полученной водой добавьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите сироп 1–2 минуты, пока сахар полностью не растворится. Горячим сиропом залейте содержимое банок и плотно закатайте стерильными крышками.

Проверьте герметичность: поставьте банки на бок и убедитесь, что жидкость не вытечет. Переверните банки вверх дном, укутайте их одеялом и оставьте на сутки. После того как компот и стекло полностью остынут, уберите банки в темное место.

Компот из лесной вишни

Насыщенный компот из лесной вишни будет радовать вас всю зиму. Вкус насыщенный, цвет как рубин, аромат — бабушка бы одобрила. Вот ингредиенты для 3-литровой банки:

  • вишня — 500–700 г;

  • сахар — 250 г;

  • вода — 2,5 л.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Начните с перебора вишни, удалите листья, веточки и поврежденные ягоды. Промойте отобранные ягоды холодной водой. Косточки можно оставить. Подготовьте банки: тщательно помойте и просушите их. Металлические крышки необходимо простерилизовать в кипящей воде в течение 2–3 минут.

Наполните каждую банку вишней на 1/3 объема или чуть больше, чтобы компот стал более насыщенным.

В большую кастрюлю налейте чистую воду и поставьте на огонь, доведите до кипения. Кипящую воду аккуратно залейте в банки с вишней до самого верха. Накройте банки подготовленными крышками и оставьте их на 5–7 минут. Чтобы избежать трещин, заполняйте банки кипятком постепенно, позволяя им равномерно прогреться.

Слейте воду из банок обратно в кастрюлю, используя крышку с отверстиями. Вишневую воду в кастрюле поставьте на огонь и доведите до кипения, дайте ей покипеть пару минут. В это время прикройте банки с вишней металлическими крышками. В каждую банку с вишней добавьте сахар.

Когда вода закипит снова, залейте вишню с сахаром в банках до самого края. Плотно закройте банки крышками под ключ или закрутите их. Сразу же переверните банки дном вверх, укройте их одеялом и оставьте до полного остывания. Этот вишневый компот можно хранить при комнатной температуре, желательно в темном месте.

Компот из вишни и крыжовника

Этот компот идеально подходит для зимних заготовок, сочетая в себе сладость вишни и кислую нотку крыжовника. Приготовление довольно простое и не требует много времени. Ингредиенты рассчитаны на банку объемом 0,5 л. Вам потребуется:

  • крыжовник — 200 г;

  • вишня — 150 г;

  • вода — 300 мл;

  • сахар — 70–130 г (по вкусу).

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Обязательно переберите крыжовник, оставив только зрелые и крепкие ягоды. Удалите веточки и хвостики. Также переберите вишню, выбросив мятые и испорченные ягоды, и оторвите плодоножки.

После этого тщательно вымойте банку объемом 0,5 литра и обдайте ее кипятком вместе с крышкой для стерилизации. Для дальнейших действий наколите ягоды крыжовника и вишни вилкой, а затем уложите их слоями в подготовленную банку.

Залейте ягоды кипятком до полного заполнения банки; это поможет вам определить, сколько воды понадобится для сиропа. Слейте воду обратно в сотейник и добавьте необходимое количество сахара. Если вы предпочитаете более сладкий компот, можно добавить 130 г сахара. Поставьте сотейник на огонь и доведите сироп до кипения.

Готовым горячим сиропом залейте ягоды в банке и накройте ее крышкой. В глубокую кастрюлю или эмалированный таз положите полотенце на дно, поставьте на него заполненную банку и добавьте теплую воду, чтобы она покрывала банку хотя бы наполовину. Стерилизуйте банку с компотом в кипящей воде: для полулитровых банок потребуется 8 минут, для литровых — 10–12 минут, а для трехлитровых — 15 минут.

После стерилизации закатайте банку с компотом с помощью закаточного ключа. Переверните ее на крышку, чтобы проверить герметичность закрытия. Укутайте банку теплым полотенцем или одеялом и дайте ей остыть. Храните готовый крыжовенно-вишневый компот в кладовой или погребе. Он станет отличным дополнением к зимнему столу.

Вишневый компот без сахара

Этот компот сохраняет природный вкус вишни и является отличным выбором для тех, кто предпочитает избегать сахара. Пастеризация помогает сохранить все полезные свойства ягод. Вам потребуется:

  • вишня — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Начните с того, что тщательно промойте вишню под проточной водой. Убедитесь, что все ягоды свежие и без повреждений. Уложите вымытые ягоды в подготовленные банки, заполняя их до уровня плечиков — это место, где начинается сужение банки к горлышку.

Отожмите сок из оставшихся ягод. Для этого можно использовать соковыжималку или просто перемять ягоды и отжать через марлю. Полученный сок залейте в банки с вишней.

Подготовьте емкости для пастеризации. Наполните большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Установите банку с вишней в кастрюлю, добавив воды до уровня плечиков банки. Пастеризуйте вишневый компот при температуре 80–85 °С. Для полулитровых банок процесс займет около 10 минут, для литровых — около 15 минут.

После пастеризации аккуратно достаньте банки из горячей воды и закройте их крышками.

Дайте банкам остыть, перевернув их на крышку и укрыв теплым полотенцем или одеялом. Готовый вишневый компот без сахара хорошо сохраняется и идеально подходит для зимнего употребления.

Вишневый компот с пряностями

Этот ароматный компот из вишни с добавлением пряностей станет отличным полезным угощением на зиму. В сочетании с гвоздикой и душистым перцем он приобретает неповторимый вкус и нотки тепла. Вам понадобится:

  • вишня — по вкусу;

  • гвоздика (бутон) — 2–3 шт.;

  • перец душистый (горошком) — по вкусу;

  • ванильный сахар — 1 щепотка (по желанию).

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Подготовьте вишню: тщательно промойте ее под проточной водой. Для компота вы можете использовать как целые плоды, так и предварительно очищенные от косточек. Заполните подготовленные стерильные банки вишней, оставляя немного свободного пространства сверху, чтобы плоды могли немного уплотниться.

Вскипятите воду в отдельной кастрюле. В кипящую воду добавьте бутончики гвоздики, горошины душистого перца и, по желанию, щепотку ванильного сахара для придания сладковатого аромата. Залейте горячую ароматизированную воду в банки с вишней, полностью покрывая плоды.

Стерилизуйте банки с компотом в кипящей воде: полулитровые банки — 10–12 минут, литровые — 13–15 минут, а трехлитровые — около 30 минут.

После завершения стерилизации аккуратно достаньте банки из кастрюли и закройте их крышками. Оставьте банки остывать, укрыв их теплым полотенцем или одеялом, чтобы они остывали медленно. Вишневый компот с пряностями готов! Он не только порадует своим вкусом, но и станет отличным дополнением к холодным зимним вечерам.

Компот из груши и вишни

Если у вас есть хороший урожай груши и вишни, стоит запастись этим вкусным компотом, который станет отличным дополнением зимой как к будничному столу, так и к праздничному застолью. Этот рецепт рассчитан на одну литровую банку. Вам потребуется:

  • груша — 1 шт.;

  • вишня с косточками — 2 горсти;

  • сахар — 80 г;

  • лимонная кислота — 1 щепотка.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Подготовьте ингредиенты. Промойте вишню и груши. Грушу нарежьте на дольки, удалив семена. Вишню оставьте с косточками. В стерилизованные банки сначала выложите кусочки груши, затем добавьте вишню.

Залейте содержимое банок кипящей водой и накройте крышками. Подождите 15 минут. Слейте воду из банок в кастрюлю с помощью крышки с отверстиями. В получившуюся воду добавьте сахар и доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится.

В каждую банку добавьте немного лимонной кислоты. Залейте горячим сиропом в банки с фруктами. Закатайте банки, переверните их на крышки и утеплите одеялом или полотенцем. Компот из груши и вишни готов! Он отлично хранится при комнатной температуре, и вы сможете наслаждаться им всю зиму.

А еще у нас есть 10 проверенных рецептов заготовок из вишни на зиму, 6 рецептов вкуснейшего варенья и 7 неожиданных блюд из вишни — вы обязательно должны это попробовать! Правда, стоит соблюдать меру: врачи рассказали, сколько вишни можно съесть в день и кому ее нельзя совсем.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Вишня Заготовки Компот Консервация Рецепты Лето Ягода Крыжовник Груша Корица Натуральные ингредиенты Сад Огород Заготовки на зиму
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