Вы только попробуйте: как приготовить вкуснейший компот из вишни — 6 рецептов

Комбинации с вишней дают божественный компот, отказаться от него — чистой воды преступление Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Вишневый компот похож на общение с любимой бабушкой: сразу становится теплее, спокойнее и вкуснее. А всё потому, что варится он с душой и ноткой капризности, а ягода в компоте раскрывается совсем неожиданно — то сладкая, то с кислинкой. Кто-то пьет вишневый компот горячим — долгими зимними вечерами, кто-то — холодным, когда жара сносит крышу. Рассказываем, как сварить тот самый компот, который будет жить в ваших банках до самого окончания зимы (если вы его не выпьете раньше!) — и радовать фантастическим вкусом.

Вишневый компот с корицей

Это идеальный вариант на зиму — уютный, насыщенный и согревающий. Ингредиенты рассчитаны на 2 порции — 2 банки по 1 литру. Вам понадобится:

вишня — 300 г;

корица — 1 палочка;

сахар — 140 г;

вода — 1,7 л.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Подготовьте все ингредиенты: вишню, корицу и сахар. Убедитесь, что вишня свежая и без порченых ягод. Вишню промойте под проточной водой и отберите только целые ягоды.

Прокипятите крышки в кастрюле с кипящей водой около 12 минут. Затем аккуратно переложите их на чистое полотенце. Тщательно вымойте банки с пищевой содой и промойте теплой водой. Наполните кастрюлю водой и поставьте на максимальный огонь. Когда вода закипит, установите решетку или специальное устройство для стерилизации. Поместите банки горлышком вниз и стерилизуйте их паром около 15 минут до появления крупных капель воды внутри банок. Осторожно снимите стерилизованные банки и разместите их на чистом кухонном полотенце горлышком вниз.

Наполните стерилизованные банки вишней, по 150 г в каждую. Небольшую палочку корицы разделите на 2 части и положите в банки с вишней. Доведите до кипения примерно 1,7 л воды. Осторожно влейте крутой кипяток в банки до самого верха. Накройте банки стерилизованными крышками и оставьте на 25 минут. После этого аккуратно слейте воду из банок в кастрюлю, используя специальную крышку с отверстиями.

В кастрюлю с полученной водой добавьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите сироп 1–2 минуты, пока сахар полностью не растворится. Горячим сиропом залейте содержимое банок и плотно закатайте стерильными крышками.

Проверьте герметичность: поставьте банки на бок и убедитесь, что жидкость не вытечет. Переверните банки вверх дном, укутайте их одеялом и оставьте на сутки. После того как компот и стекло полностью остынут, уберите банки в темное место.

Компот из лесной вишни

Насыщенный компот из лесной вишни будет радовать вас всю зиму. Вкус насыщенный, цвет как рубин, аромат — бабушка бы одобрила. Вот ингредиенты для 3-литровой банки:

вишня — 500–700 г;

сахар — 250 г;

вода — 2,5 л.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Начните с перебора вишни, удалите листья, веточки и поврежденные ягоды. Промойте отобранные ягоды холодной водой. Косточки можно оставить. Подготовьте банки: тщательно помойте и просушите их. Металлические крышки необходимо простерилизовать в кипящей воде в течение 2–3 минут.

Наполните каждую банку вишней на 1/3 объема или чуть больше, чтобы компот стал более насыщенным.

В большую кастрюлю налейте чистую воду и поставьте на огонь, доведите до кипения. Кипящую воду аккуратно залейте в банки с вишней до самого верха. Накройте банки подготовленными крышками и оставьте их на 5–7 минут. Чтобы избежать трещин, заполняйте банки кипятком постепенно, позволяя им равномерно прогреться.

Слейте воду из банок обратно в кастрюлю, используя крышку с отверстиями. Вишневую воду в кастрюле поставьте на огонь и доведите до кипения, дайте ей покипеть пару минут. В это время прикройте банки с вишней металлическими крышками. В каждую банку с вишней добавьте сахар.

Когда вода закипит снова, залейте вишню с сахаром в банках до самого края. Плотно закройте банки крышками под ключ или закрутите их. Сразу же переверните банки дном вверх, укройте их одеялом и оставьте до полного остывания. Этот вишневый компот можно хранить при комнатной температуре, желательно в темном месте.

Компот из вишни и крыжовника

Этот компот идеально подходит для зимних заготовок, сочетая в себе сладость вишни и кислую нотку крыжовника. Приготовление довольно простое и не требует много времени. Ингредиенты рассчитаны на банку объемом 0,5 л. Вам потребуется:

крыжовник — 200 г;

вишня — 150 г;

вода — 300 мл;

сахар — 70–130 г (по вкусу).

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Обязательно переберите крыжовник, оставив только зрелые и крепкие ягоды. Удалите веточки и хвостики. Также переберите вишню, выбросив мятые и испорченные ягоды, и оторвите плодоножки.

После этого тщательно вымойте банку объемом 0,5 литра и обдайте ее кипятком вместе с крышкой для стерилизации. Для дальнейших действий наколите ягоды крыжовника и вишни вилкой, а затем уложите их слоями в подготовленную банку.

Залейте ягоды кипятком до полного заполнения банки; это поможет вам определить, сколько воды понадобится для сиропа. Слейте воду обратно в сотейник и добавьте необходимое количество сахара. Если вы предпочитаете более сладкий компот, можно добавить 130 г сахара. Поставьте сотейник на огонь и доведите сироп до кипения.

Готовым горячим сиропом залейте ягоды в банке и накройте ее крышкой. В глубокую кастрюлю или эмалированный таз положите полотенце на дно, поставьте на него заполненную банку и добавьте теплую воду, чтобы она покрывала банку хотя бы наполовину. Стерилизуйте банку с компотом в кипящей воде: для полулитровых банок потребуется 8 минут, для литровых — 10–12 минут, а для трехлитровых — 15 минут.

После стерилизации закатайте банку с компотом с помощью закаточного ключа. Переверните ее на крышку, чтобы проверить герметичность закрытия. Укутайте банку теплым полотенцем или одеялом и дайте ей остыть. Храните готовый крыжовенно-вишневый компот в кладовой или погребе. Он станет отличным дополнением к зимнему столу.

Вишневый компот без сахара

Этот компот сохраняет природный вкус вишни и является отличным выбором для тех, кто предпочитает избегать сахара. Пастеризация помогает сохранить все полезные свойства ягод. Вам потребуется:

вишня — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Начните с того, что тщательно промойте вишню под проточной водой. Убедитесь, что все ягоды свежие и без повреждений. Уложите вымытые ягоды в подготовленные банки, заполняя их до уровня плечиков — это место, где начинается сужение банки к горлышку.

Отожмите сок из оставшихся ягод. Для этого можно использовать соковыжималку или просто перемять ягоды и отжать через марлю. Полученный сок залейте в банки с вишней.

Подготовьте емкости для пастеризации. Наполните большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Установите банку с вишней в кастрюлю, добавив воды до уровня плечиков банки. Пастеризуйте вишневый компот при температуре 80–85 °С. Для полулитровых банок процесс займет около 10 минут, для литровых — около 15 минут.

После пастеризации аккуратно достаньте банки из горячей воды и закройте их крышками.

Дайте банкам остыть, перевернув их на крышку и укрыв теплым полотенцем или одеялом. Готовый вишневый компот без сахара хорошо сохраняется и идеально подходит для зимнего употребления.

Вишневый компот с пряностями

Этот ароматный компот из вишни с добавлением пряностей станет отличным полезным угощением на зиму. В сочетании с гвоздикой и душистым перцем он приобретает неповторимый вкус и нотки тепла. Вам понадобится:

вишня — по вкусу;

гвоздика (бутон) — 2–3 шт.;

перец душистый (горошком) — по вкусу;

ванильный сахар — 1 щепотка (по желанию).

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Подготовьте вишню: тщательно промойте ее под проточной водой. Для компота вы можете использовать как целые плоды, так и предварительно очищенные от косточек. Заполните подготовленные стерильные банки вишней, оставляя немного свободного пространства сверху, чтобы плоды могли немного уплотниться.

Вскипятите воду в отдельной кастрюле. В кипящую воду добавьте бутончики гвоздики, горошины душистого перца и, по желанию, щепотку ванильного сахара для придания сладковатого аромата. Залейте горячую ароматизированную воду в банки с вишней, полностью покрывая плоды.

Стерилизуйте банки с компотом в кипящей воде: полулитровые банки — 10–12 минут, литровые — 13–15 минут, а трехлитровые — около 30 минут.

После завершения стерилизации аккуратно достаньте банки из кастрюли и закройте их крышками. Оставьте банки остывать, укрыв их теплым полотенцем или одеялом, чтобы они остывали медленно. Вишневый компот с пряностями готов! Он не только порадует своим вкусом, но и станет отличным дополнением к холодным зимним вечерам.

Компот из груши и вишни

Если у вас есть хороший урожай груши и вишни, стоит запастись этим вкусным компотом, который станет отличным дополнением зимой как к будничному столу, так и к праздничному застолью. Этот рецепт рассчитан на одну литровую банку. Вам потребуется:

груша — 1 шт.;

вишня с косточками — 2 горсти;

сахар — 80 г;

лимонная кислота — 1 щепотка.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Подготовьте ингредиенты. Промойте вишню и груши. Грушу нарежьте на дольки, удалив семена. Вишню оставьте с косточками. В стерилизованные банки сначала выложите кусочки груши, затем добавьте вишню.

Залейте содержимое банок кипящей водой и накройте крышками. Подождите 15 минут. Слейте воду из банок в кастрюлю с помощью крышки с отверстиями. В получившуюся воду добавьте сахар и доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится.