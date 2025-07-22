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Еда Что приготовить Инструкция Что приготовить из вишни: 7 рецептов вкуснейших блюд

Что приготовить из вишни: 7 рецептов вкуснейших блюд

Когда напьетесь компота и закатаете варенье, загляните в эту подборку

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1 комментарий
Вишня на лето&nbsp;— эта ягода незаметно захватила десерты, салаты и наши сердца | Источник: Anna_Divinskaia / T.meВишня на лето&nbsp;— эта ягода незаметно захватила десерты, салаты и наши сердца | Источник: Anna_Divinskaia / T.me

Вишня на лето — эта ягода незаметно захватила десерты, салаты и наши сердца

Источник:

Anna_Divinskaia / T.me

Вишня — не просто ягода, а вкус детства, лето в банке и спасение от скучных десертов. Эта ягода круто смотрится и в пирогах, и в мясных соусах, а ее аромат и кислинка делают любое блюдо глубже, ярче, насыщеннее. Представляем вам 7 проверенных рецептов, которые превращают обычную кулинарию в магию: быстро, просто и до последней ложки вкусно. Всё, что вам нужно — немного времени, побольше вишни и наш гид по самым вкусным блюдам из вишни.

Творожная запеканка с вишней

Сочетание творог — ягоды просто великолепно для лета. Получается то ли пирог, то ли запеканка, но как не назови — очень вкусно и просто. Нам понадобится:

  • тесто фило — 4–5 листов;

  • творог — 500 г;

  • сахарная пудра — 50 г;

  • крахмал кукурузный — 2 ст. л.;

  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;

  • вишня — 300 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сливочное масло для смазывания теста — 30 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Творог, яйца, крахмал, ванильный экстракт и сахарную пудру взбиваем блендером или перемешиваем ложкой. Масса должна получиться воздушная. Затем растапливаем сливочное масло и хорошо смазываем им каждый лист теста фило.

Форму для выпечки смазываем маслом. Выкладываем на дно 2 листа теста. Сверху выкладываем еще пару слоев. Сверху выливаем часть творожной массы. Выкладываем ягоды. Края теста подгибаем и тоже смазываем маслом, после чего запекаем при 200 градусах 20–25 минут.

После готовности оставляем творожную запеканку остывать в форме. Не начинаете ее нарезать, пока она не остынет, иначе вся начинка вытечет сразу. Подаем теплой или холодной, она будет вкусная в любом виде.

Клафути с вишней

Французский клафути с вишней нельзя однозначно назвать пирогом или запеканкой. Это скорее идеальное сбалансированное сочетание плюсов и того, и другого вида блюд с неповторимым вкусом спелых ягод. Главная особенность этого десерта — это его мягкость и нежность сладкого нежного теста в сочетании с легкой ароматной кислинкой вишни. Нам понадобится:

  • вишня — 300 г;

  • молоко — 300 мл;

  • яйцо — 3 шт.;

  • мука — 80 г;

  • сахар — 80 г;

  • сливочное масло для смазывания формы — 10 г;

  • соль — 1 щепотка.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем туда теплое молоко. Достаточно его немного нагреть или просто достать из холодильника заранее, чтобы оно не было ледяным. После этого добавляем муку и продолжаем взбивать тесто, чтобы не было комочков. По консистенции тесто получается жидкое, как блинное.

Форму для выпечки смазываем маслом, наливаем тесто так, чтобы только покрыть дно формы. Убираем в разогретую духовку на 2–3 минуты, чтобы тесто только «схватилось». Затем вынимаем форму, выкладываем ягоды вишни и заливаем оставшимся тестом. Убираем в духовку на 1 час при 165 градусах. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Очень красиво и вкусно, если посыпать готовый клафути с вишней сахарной пудрой.

Вишневая шарлотка

Теплым летним утром приятно побаловать себя и своих близких ароматным пирогом. Если вы не хотите тратить много времени и сил на его приготовление, то идеальным вариантом станет шарлотка с вишней. Она обладает мягким приятным вкусом с легким намеком на кислинку. Это освежает и позволяет получить истинное наслаждение. Нам понадобится:

  • вишня — 400 г;

  • яйцо куриное — 5 шт.;

  • мука пшеничная — 150 г;

  • крахмал кукурузный — 30 г;

  • ванилин — 1 щепотка;

  • сахар — 150 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Вишню хорошо промываем, перебираем, вынимаем косточки. Муку просеиваем в миску, добавляем к ней крахмал и ванилин. Перемешиваем ингредиенты ложкой.

Яйца разбиваем в глубокую емкость. Взбиваем миксером до появления крупных пузырьков. Постепенно подсыпаем сахар, не переставая работать миксером. Взбиваем до увеличения яично-сахарной массы в объеме. Тесто должно стать более светлым. Всыпаем муку с крахмалом. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Тесто получится жидковатым.

Вишню перекладываем в пакет и всыпаем туда немного крахмала. Завязываем пакет и трясем, чтобы все ягоды обвалялись в крахмале.

Форму диаметром 18 см застилаем пергаментом, в том числе боковые стороны. По дну распределяем вишню. Вливаем тесто в форму. Заранее разогреваем духовку до 170 градусов. Запекаем 40–60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. По готовности, оставляем в форме на 15–25 минут. Потом достаем и остужаем на решетке. По желанию присыпаем сахарной пудрой.

Салат с вишней, уткой и апельсином

Этот салат — взрыв вкусов: сладкая вишня, сочный апельсин и ароматная утка идеально дополняют друг друга. Он смотрится эффектно, готовится несложно и точно украсит любой летний ужин. На две порции нам понадобится:

  • утиное филе — 260 г;

  • красный лук — 1 шт.;

  • вишня замороженная — 200 г;

  • бальзамический уксус — 10 мл;

  • апельсин — 1 шт.;

  • шпинат свежий — 70 г;

  • соль — по вкусу.

Заправка:

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • мед — 1 ст. л.;

  • горчица зернистая — 5 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Утиное филе обсушите, выложите на разогретую сковороду кожей вниз. Продолжайте нагревать на медленном огне, позволяя жиру растопиться. Нарежьте лук полукольцами, разморозьте вишню.

Как только утиный жир начнет топиться с образованием хрустящей корочки (примерно на десятой минуте готовки), выложите вокруг утки лук, посолите и пассеруйте его 3–4 минуты. Добавьте к луку вишню и продолжайте пассеровать.

Полейте лук с вишней бальзамическим уксусом для карамелизации и продолжайте пассеровать. Когда нижняя часть филе приготовится до хрустящей корочки, переверните утку, убавьте огонь и готовьте еще четыре минуты. Уберите готовое филе на доску и дайте ему отдохнуть несколько минут.

Сделайте заправку: смешайте оливковое масло, мед, горчицу, лимонный сок, добавьте натертый корень имбиря, тщательно перемешайте.

Очистите апельсин, удалите пленки с мякоти. Выложите на блюдо шпинат, полейте заправкой. Сверху выложите мякоть апельсина. Нарежьте филе утки и выложите на блюдо, а сверху выложите смесь вишни и лука.

Торт из куриного паштета с фисташками и конфи из вишни

Необычный, яркий и очень праздничный: этот торт из куриного паштета с фисташками и вишневым конфи точно удивит гостей. Идеальное угощение для тех, кто устал от банальных закусок.

Ингредиенты для паштета:

  • печень куриная — 500 г;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • тимьян — 1 ч. л.;

  • сливки 10% — 120 мл;

  • сливочное масло — 100 г;

  • соль/перец по вкусу.

Дополнительные ингредиенты: фисташки — 100 г.

Ингредиенты для конфи:

  • вишня — 200 г;

  • вода — 100 мл;

  • сахар — 40 г;

  • гранатовый соус — 30 г;

  • корица — ½ ч. л.;

  • желатин — 10 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

На сливочном масле обжариваем морковь до мягкости, добавляем лук — обжариваем еще немного, добавляем печень — еще 2 минуты, дальше сливки и тимьян, соль и перец, накрываем крышкой и тушим 7 минут на медленном огне.

Измельчаем блендером печень с овощами, очищенные фисташки режем крупными кусочками. В круглую форму диаметром 18–20 см выкладываем ½ паштета, посыпаем всё обильно фисташками, заливаем оставшуюся часть паштета, даем охладиться хорошо и стабилизироваться.

Желатин замочить по инструкции на упаковке. Вишню с водой и сахаром проварить до закипания, добавить гранатовый соус и корицу — проварить еще минуту, пробить блендером, добавить желатин замоченный, размешать, остудить немного и вылить на паштет.

Получается такой слоеный торт. Украшаем тимьяном, фисташками и подаем с багетом, поджаренным на сухой сковороде.

Кекс из мяса птицы с вишней и розмарином

Мясной кекс из птицы с вишней, сухофруктами и розмарином — ароматное блюдо, которое ломает шаблоны. Вишня добавляет яркую кислинку, оттеняя сладость фруктов и нежность мяса, а розмарин наполняет всё тонким ароматом праздника. Нам понадобится:

  • филе куриной грудки — 200 г;

  • филе куриного бедра — 300 г;

  • куриная печень — 200 г;

  • филе грудки индейки — 500 г;

  • фисташки — 50 г;

  • вишня — 100 г;

  • вино сухое красное — 70 мл;

  • луковица — 2 шт.;

  • розмарин — 5 г;

  • мука гречневая — 50 г;

  • яйца — 8 шт.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

5 яиц отварить вкрутую, очистить. Прокрутить через мясорубку все мясные продукты и лук. К фаршу добавить вино, 3 сырых яйца, муку, целые орехи, вишню, соль, перец и специи.

Выложить в форму половину фарша, на него выложить в цепочку целые вареные яйца, на них оставшийся фарш и запекать до готовности 1 час при 180 градусах. Если верх начнет сильно румяниться — прикройте фольгой.

Рулет можно подавать и как горячее блюдо, и как холодную закуску — он хорош в любом виде.

Ленивые вареники с вишней

Это вариант простого горячего завтрака или дополнения к нему, традиционно поедается со сметаной, можно полить вишневым сиропом и добавить в тесто свежую вишню и мелкую цедру. Вам потребуется:

  • мягкий творог — 250 г;

  • желток — 1 шт.;

  • мелкая цедра — 5 г;

  • лимон — ½ шт.;

  • вишня — 1 горсть;

  • мука — 1 ст. л. + для обваливания;

  • манка — 1 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • ваниль — на кончике ножа;

  • вишневый сироп/негустое вишневое варенье — 50 мл.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ягоды мелко режем, затем смешиваем творог, желток, цедру, вишню, муку, манку, сахар и ваниль до однородности. Разминаем комочки в твороге. Можно использовать погружной блендер, но совсем недолго.

Отделяем от теста небольшую часть, скатываем ее в колбаску на поверхности, присыпанной мукой, и нужно немного приплюснуть. Нарезаем по диагонали острым ножом на кусочки и каждый обваливаем в муке, придав форму.

Варим в слегка подсоленной воде 2–3 минуты. Затем выкладываем сначала на дуршлаг, чтоб стекла лишняя вода, а после перекладываем на тарелку, смазанную сливочным маслом. Поливаем сиропом, посыпаем ягодами.

А еще у нас есть 10 проверенных рецептов заготовок из вишни на зиму и 6 рецептов вкуснейшего варенья — вы обязательно должны это попробовать! Правда, стоит соблюдать меру: врачи рассказали, сколько вишни можно съесть в день и кому ее нельзя совсем.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Вишня Рецепты блюд Десерт Шарлотка Салат Рулет Сладкая ягода Сладости Ягодный пирог Лето Домашние заготовки Компот Варенье
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Наливку! И только наливку. Давайте рецепты.
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