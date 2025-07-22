Что приготовить из вишни: 7 рецептов вкуснейших блюд

Вишня на лето — эта ягода незаметно захватила десерты, салаты и наши сердца Источник: Anna_Divinskaia / T.me

Вишня — не просто ягода, а вкус детства, лето в банке и спасение от скучных десертов. Эта ягода круто смотрится и в пирогах, и в мясных соусах, а ее аромат и кислинка делают любое блюдо глубже, ярче, насыщеннее. Представляем вам 7 проверенных рецептов, которые превращают обычную кулинарию в магию: быстро, просто и до последней ложки вкусно. Всё, что вам нужно — немного времени, побольше вишни и наш гид по самым вкусным блюдам из вишни.

Творожная запеканка с вишней

Сочетание творог — ягоды просто великолепно для лета. Получается то ли пирог, то ли запеканка, но как не назови — очень вкусно и просто. Нам понадобится:

тесто фило — 4–5 листов;

творог — 500 г;

сахарная пудра — 50 г;

крахмал кукурузный — 2 ст. л.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

вишня — 300 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло для смазывания теста — 30 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Творог, яйца, крахмал, ванильный экстракт и сахарную пудру взбиваем блендером или перемешиваем ложкой. Масса должна получиться воздушная. Затем растапливаем сливочное масло и хорошо смазываем им каждый лист теста фило.

Форму для выпечки смазываем маслом. Выкладываем на дно 2 листа теста. Сверху выкладываем еще пару слоев. Сверху выливаем часть творожной массы. Выкладываем ягоды. Края теста подгибаем и тоже смазываем маслом, после чего запекаем при 200 градусах 20–25 минут.

После готовности оставляем творожную запеканку остывать в форме. Не начинаете ее нарезать, пока она не остынет, иначе вся начинка вытечет сразу. Подаем теплой или холодной, она будет вкусная в любом виде.

Клафути с вишней

Французский клафути с вишней нельзя однозначно назвать пирогом или запеканкой. Это скорее идеальное сбалансированное сочетание плюсов и того, и другого вида блюд с неповторимым вкусом спелых ягод. Главная особенность этого десерта — это его мягкость и нежность сладкого нежного теста в сочетании с легкой ароматной кислинкой вишни. Нам понадобится:

вишня — 300 г;

молоко — 300 мл;

яйцо — 3 шт.;

мука — 80 г;

сахар — 80 г;

сливочное масло для смазывания формы — 10 г;

соль — 1 щепотка.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем туда теплое молоко. Достаточно его немного нагреть или просто достать из холодильника заранее, чтобы оно не было ледяным. После этого добавляем муку и продолжаем взбивать тесто, чтобы не было комочков. По консистенции тесто получается жидкое, как блинное.

Форму для выпечки смазываем маслом, наливаем тесто так, чтобы только покрыть дно формы. Убираем в разогретую духовку на 2–3 минуты, чтобы тесто только «схватилось». Затем вынимаем форму, выкладываем ягоды вишни и заливаем оставшимся тестом. Убираем в духовку на 1 час при 165 градусах. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Очень красиво и вкусно, если посыпать готовый клафути с вишней сахарной пудрой.

Вишневая шарлотка

Теплым летним утром приятно побаловать себя и своих близких ароматным пирогом. Если вы не хотите тратить много времени и сил на его приготовление, то идеальным вариантом станет шарлотка с вишней. Она обладает мягким приятным вкусом с легким намеком на кислинку. Это освежает и позволяет получить истинное наслаждение. Нам понадобится:

вишня — 400 г;

яйцо куриное — 5 шт.;

мука пшеничная — 150 г;

крахмал кукурузный — 30 г;

ванилин — 1 щепотка;

сахар — 150 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Вишню хорошо промываем, перебираем, вынимаем косточки. Муку просеиваем в миску, добавляем к ней крахмал и ванилин. Перемешиваем ингредиенты ложкой.

Яйца разбиваем в глубокую емкость. Взбиваем миксером до появления крупных пузырьков. Постепенно подсыпаем сахар, не переставая работать миксером. Взбиваем до увеличения яично-сахарной массы в объеме. Тесто должно стать более светлым. Всыпаем муку с крахмалом. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Тесто получится жидковатым.

Вишню перекладываем в пакет и всыпаем туда немного крахмала. Завязываем пакет и трясем, чтобы все ягоды обвалялись в крахмале.

Форму диаметром 18 см застилаем пергаментом, в том числе боковые стороны. По дну распределяем вишню. Вливаем тесто в форму. Заранее разогреваем духовку до 170 градусов. Запекаем 40–60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. По готовности, оставляем в форме на 15–25 минут. Потом достаем и остужаем на решетке. По желанию присыпаем сахарной пудрой.

Салат с вишней, уткой и апельсином

Этот салат — взрыв вкусов: сладкая вишня, сочный апельсин и ароматная утка идеально дополняют друг друга. Он смотрится эффектно, готовится несложно и точно украсит любой летний ужин. На две порции нам понадобится:

утиное филе — 260 г;

красный лук — 1 шт.;

вишня замороженная — 200 г;

бальзамический уксус — 10 мл;

апельсин — 1 шт.;

шпинат свежий — 70 г;

соль — по вкусу.

Заправка:

оливковое масло — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

горчица зернистая — 5 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Утиное филе обсушите, выложите на разогретую сковороду кожей вниз. Продолжайте нагревать на медленном огне, позволяя жиру растопиться. Нарежьте лук полукольцами, разморозьте вишню.

Как только утиный жир начнет топиться с образованием хрустящей корочки (примерно на десятой минуте готовки), выложите вокруг утки лук, посолите и пассеруйте его 3–4 минуты. Добавьте к луку вишню и продолжайте пассеровать.

Полейте лук с вишней бальзамическим уксусом для карамелизации и продолжайте пассеровать. Когда нижняя часть филе приготовится до хрустящей корочки, переверните утку, убавьте огонь и готовьте еще четыре минуты. Уберите готовое филе на доску и дайте ему отдохнуть несколько минут.

Сделайте заправку: смешайте оливковое масло, мед, горчицу, лимонный сок, добавьте натертый корень имбиря, тщательно перемешайте.

Очистите апельсин, удалите пленки с мякоти. Выложите на блюдо шпинат, полейте заправкой. Сверху выложите мякоть апельсина. Нарежьте филе утки и выложите на блюдо, а сверху выложите смесь вишни и лука.

Торт из куриного паштета с фисташками и конфи из вишни

Необычный, яркий и очень праздничный: этот торт из куриного паштета с фисташками и вишневым конфи точно удивит гостей. Идеальное угощение для тех, кто устал от банальных закусок.

Ингредиенты для паштета:

печень куриная — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

тимьян — 1 ч. л.;

сливки 10% — 120 мл;

сливочное масло — 100 г;

соль/перец по вкусу.

Дополнительные ингредиенты: фисташки — 100 г.

Ингредиенты для конфи:

вишня — 200 г;

вода — 100 мл;

сахар — 40 г;

гранатовый соус — 30 г;

корица — ½ ч. л.;

желатин — 10 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

На сливочном масле обжариваем морковь до мягкости, добавляем лук — обжариваем еще немного, добавляем печень — еще 2 минуты, дальше сливки и тимьян, соль и перец, накрываем крышкой и тушим 7 минут на медленном огне.

Измельчаем блендером печень с овощами, очищенные фисташки режем крупными кусочками. В круглую форму диаметром 18–20 см выкладываем ½ паштета, посыпаем всё обильно фисташками, заливаем оставшуюся часть паштета, даем охладиться хорошо и стабилизироваться.

Желатин замочить по инструкции на упаковке. Вишню с водой и сахаром проварить до закипания, добавить гранатовый соус и корицу — проварить еще минуту, пробить блендером, добавить желатин замоченный, размешать, остудить немного и вылить на паштет.

Получается такой слоеный торт. Украшаем тимьяном, фисташками и подаем с багетом, поджаренным на сухой сковороде.

Кекс из мяса птицы с вишней и розмарином

Мясной кекс из птицы с вишней, сухофруктами и розмарином — ароматное блюдо, которое ломает шаблоны. Вишня добавляет яркую кислинку, оттеняя сладость фруктов и нежность мяса, а розмарин наполняет всё тонким ароматом праздника. Нам понадобится:

филе куриной грудки — 200 г;

филе куриного бедра — 300 г;

куриная печень — 200 г;

филе грудки индейки — 500 г;

фисташки — 50 г;

вишня — 100 г;

вино сухое красное — 70 мл;

луковица — 2 шт.;

розмарин — 5 г;

мука гречневая — 50 г;

яйца — 8 шт.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

5 яиц отварить вкрутую, очистить. Прокрутить через мясорубку все мясные продукты и лук. К фаршу добавить вино, 3 сырых яйца, муку, целые орехи, вишню, соль, перец и специи.

Выложить в форму половину фарша, на него выложить в цепочку целые вареные яйца, на них оставшийся фарш и запекать до готовности 1 час при 180 градусах. Если верх начнет сильно румяниться — прикройте фольгой.

Рулет можно подавать и как горячее блюдо, и как холодную закуску — он хорош в любом виде.

Ленивые вареники с вишней

Это вариант простого горячего завтрака или дополнения к нему, традиционно поедается со сметаной, можно полить вишневым сиропом и добавить в тесто свежую вишню и мелкую цедру. Вам потребуется:

мягкий творог — 250 г;

желток — 1 шт.;

мелкая цедра — 5 г;

лимон — ½ шт.;

вишня — 1 горсть;

мука — 1 ст. л. + для обваливания;

манка — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

ваниль — на кончике ножа;

вишневый сироп/негустое вишневое варенье — 50 мл.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ягоды мелко режем, затем смешиваем творог, желток, цедру, вишню, муку, манку, сахар и ваниль до однородности. Разминаем комочки в твороге. Можно использовать погружной блендер, но совсем недолго.

Отделяем от теста небольшую часть, скатываем ее в колбаску на поверхности, присыпанной мукой, и нужно немного приплюснуть. Нарезаем по диагонали острым ножом на кусочки и каждый обваливаем в муке, придав форму.