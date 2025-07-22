Что приготовить из вишни: 7 рецептов вкуснейших блюд

Вишня — не просто ягода, а вкус детства, лето в банке и спасение от скучных десертов. Эта ягода круто смотрится и в пирогах, и в мясных соусах, а ее аромат и кислинка делают любое блюдо глубже, ярче, насыщеннее. Представляем вам 7 проверенных рецептов, которые превращают обычную кулинарию в магию: быстро, просто и до последней ложки вкусно. Всё, что вам нужно — немного времени, побольше вишни и наш гид по самым вкусным блюдам из вишни.
Творожная запеканка с вишней
Сочетание творог — ягоды просто великолепно для лета. Получается то ли пирог, то ли запеканка, но как не назови — очень вкусно и просто. Нам понадобится:
тесто фило — 4–5 листов;
творог — 500 г;
сахарная пудра — 50 г;
крахмал кукурузный — 2 ст. л.;
ванильный экстракт — 1 ч. л.;
вишня — 300 г;
яйца — 2 шт.;
сливочное масло для смазывания теста — 30 г.
Творог, яйца, крахмал, ванильный экстракт и сахарную пудру взбиваем блендером или перемешиваем ложкой. Масса должна получиться воздушная. Затем растапливаем сливочное масло и хорошо смазываем им каждый лист теста фило.
Форму для выпечки смазываем маслом. Выкладываем на дно 2 листа теста. Сверху выкладываем еще пару слоев. Сверху выливаем часть творожной массы. Выкладываем ягоды. Края теста подгибаем и тоже смазываем маслом, после чего запекаем при 200 градусах 20–25 минут.
После готовности оставляем творожную запеканку остывать в форме. Не начинаете ее нарезать, пока она не остынет, иначе вся начинка вытечет сразу. Подаем теплой или холодной, она будет вкусная в любом виде.
Клафути с вишней
Французский клафути с вишней нельзя однозначно назвать пирогом или запеканкой. Это скорее идеальное сбалансированное сочетание плюсов и того, и другого вида блюд с неповторимым вкусом спелых ягод. Главная особенность этого десерта — это его мягкость и нежность сладкого нежного теста в сочетании с легкой ароматной кислинкой вишни. Нам понадобится:
вишня — 300 г;
молоко — 300 мл;
яйцо — 3 шт.;
мука — 80 г;
сахар — 80 г;
сливочное масло для смазывания формы — 10 г;
соль — 1 щепотка.
Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем туда теплое молоко. Достаточно его немного нагреть или просто достать из холодильника заранее, чтобы оно не было ледяным. После этого добавляем муку и продолжаем взбивать тесто, чтобы не было комочков. По консистенции тесто получается жидкое, как блинное.
Форму для выпечки смазываем маслом, наливаем тесто так, чтобы только покрыть дно формы. Убираем в разогретую духовку на 2–3 минуты, чтобы тесто только «схватилось». Затем вынимаем форму, выкладываем ягоды вишни и заливаем оставшимся тестом. Убираем в духовку на 1 час при 165 градусах. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Очень красиво и вкусно, если посыпать готовый клафути с вишней сахарной пудрой.
Вишневая шарлотка
Теплым летним утром приятно побаловать себя и своих близких ароматным пирогом. Если вы не хотите тратить много времени и сил на его приготовление, то идеальным вариантом станет шарлотка с вишней. Она обладает мягким приятным вкусом с легким намеком на кислинку. Это освежает и позволяет получить истинное наслаждение. Нам понадобится:
вишня — 400 г;
яйцо куриное — 5 шт.;
мука пшеничная — 150 г;
крахмал кукурузный — 30 г;
ванилин — 1 щепотка;
сахар — 150 г.
Вишню хорошо промываем, перебираем, вынимаем косточки. Муку просеиваем в миску, добавляем к ней крахмал и ванилин. Перемешиваем ингредиенты ложкой.
Яйца разбиваем в глубокую емкость. Взбиваем миксером до появления крупных пузырьков. Постепенно подсыпаем сахар, не переставая работать миксером. Взбиваем до увеличения яично-сахарной массы в объеме. Тесто должно стать более светлым. Всыпаем муку с крахмалом. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Тесто получится жидковатым.
Вишню перекладываем в пакет и всыпаем туда немного крахмала. Завязываем пакет и трясем, чтобы все ягоды обвалялись в крахмале.
Форму диаметром 18 см застилаем пергаментом, в том числе боковые стороны. По дну распределяем вишню. Вливаем тесто в форму. Заранее разогреваем духовку до 170 градусов. Запекаем 40–60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. По готовности, оставляем в форме на 15–25 минут. Потом достаем и остужаем на решетке. По желанию присыпаем сахарной пудрой.
Салат с вишней, уткой и апельсином
Этот салат — взрыв вкусов: сладкая вишня, сочный апельсин и ароматная утка идеально дополняют друг друга. Он смотрится эффектно, готовится несложно и точно украсит любой летний ужин. На две порции нам понадобится:
утиное филе — 260 г;
красный лук — 1 шт.;
вишня замороженная — 200 г;
бальзамический уксус — 10 мл;
апельсин — 1 шт.;
шпинат свежий — 70 г;
соль — по вкусу.
Заправка:
оливковое масло — 1 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
горчица зернистая — 5 г.
Утиное филе обсушите, выложите на разогретую сковороду кожей вниз. Продолжайте нагревать на медленном огне, позволяя жиру растопиться. Нарежьте лук полукольцами, разморозьте вишню.
Как только утиный жир начнет топиться с образованием хрустящей корочки (примерно на десятой минуте готовки), выложите вокруг утки лук, посолите и пассеруйте его 3–4 минуты. Добавьте к луку вишню и продолжайте пассеровать.
Полейте лук с вишней бальзамическим уксусом для карамелизации и продолжайте пассеровать. Когда нижняя часть филе приготовится до хрустящей корочки, переверните утку, убавьте огонь и готовьте еще четыре минуты. Уберите готовое филе на доску и дайте ему отдохнуть несколько минут.
Сделайте заправку: смешайте оливковое масло, мед, горчицу, лимонный сок, добавьте натертый корень имбиря, тщательно перемешайте.
Очистите апельсин, удалите пленки с мякоти. Выложите на блюдо шпинат, полейте заправкой. Сверху выложите мякоть апельсина. Нарежьте филе утки и выложите на блюдо, а сверху выложите смесь вишни и лука.
Торт из куриного паштета с фисташками и конфи из вишни
Необычный, яркий и очень праздничный: этот торт из куриного паштета с фисташками и вишневым конфи точно удивит гостей. Идеальное угощение для тех, кто устал от банальных закусок.
Ингредиенты для паштета:
печень куриная — 500 г;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
тимьян — 1 ч. л.;
сливки 10% — 120 мл;
сливочное масло — 100 г;
соль/перец по вкусу.
Дополнительные ингредиенты: фисташки — 100 г.
Ингредиенты для конфи:
вишня — 200 г;
вода — 100 мл;
сахар — 40 г;
гранатовый соус — 30 г;
корица — ½ ч. л.;
желатин — 10 г.
На сливочном масле обжариваем морковь до мягкости, добавляем лук — обжариваем еще немного, добавляем печень — еще 2 минуты, дальше сливки и тимьян, соль и перец, накрываем крышкой и тушим 7 минут на медленном огне.
Измельчаем блендером печень с овощами, очищенные фисташки режем крупными кусочками. В круглую форму диаметром 18–20 см выкладываем ½ паштета, посыпаем всё обильно фисташками, заливаем оставшуюся часть паштета, даем охладиться хорошо и стабилизироваться.
Желатин замочить по инструкции на упаковке. Вишню с водой и сахаром проварить до закипания, добавить гранатовый соус и корицу — проварить еще минуту, пробить блендером, добавить желатин замоченный, размешать, остудить немного и вылить на паштет.
Получается такой слоеный торт. Украшаем тимьяном, фисташками и подаем с багетом, поджаренным на сухой сковороде.
Кекс из мяса птицы с вишней и розмарином
Мясной кекс из птицы с вишней, сухофруктами и розмарином — ароматное блюдо, которое ломает шаблоны. Вишня добавляет яркую кислинку, оттеняя сладость фруктов и нежность мяса, а розмарин наполняет всё тонким ароматом праздника. Нам понадобится:
филе куриной грудки — 200 г;
филе куриного бедра — 300 г;
куриная печень — 200 г;
филе грудки индейки — 500 г;
фисташки — 50 г;
вишня — 100 г;
вино сухое красное — 70 мл;
луковица — 2 шт.;
розмарин — 5 г;
мука гречневая — 50 г;
яйца — 8 шт.
5 яиц отварить вкрутую, очистить. Прокрутить через мясорубку все мясные продукты и лук. К фаршу добавить вино, 3 сырых яйца, муку, целые орехи, вишню, соль, перец и специи.
Выложить в форму половину фарша, на него выложить в цепочку целые вареные яйца, на них оставшийся фарш и запекать до готовности 1 час при 180 градусах. Если верх начнет сильно румяниться — прикройте фольгой.
Рулет можно подавать и как горячее блюдо, и как холодную закуску — он хорош в любом виде.
Ленивые вареники с вишней
Это вариант простого горячего завтрака или дополнения к нему, традиционно поедается со сметаной, можно полить вишневым сиропом и добавить в тесто свежую вишню и мелкую цедру. Вам потребуется:
мягкий творог — 250 г;
желток — 1 шт.;
мелкая цедра — 5 г;
лимон — ½ шт.;
вишня — 1 горсть;
мука — 1 ст. л. + для обваливания;
манка — 1 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
ваниль — на кончике ножа;
вишневый сироп/негустое вишневое варенье — 50 мл.
Ягоды мелко режем, затем смешиваем творог, желток, цедру, вишню, муку, манку, сахар и ваниль до однородности. Разминаем комочки в твороге. Можно использовать погружной блендер, но совсем недолго.
Отделяем от теста небольшую часть, скатываем ее в колбаску на поверхности, присыпанной мукой, и нужно немного приплюснуть. Нарезаем по диагонали острым ножом на кусочки и каждый обваливаем в муке, придав форму.
Варим в слегка подсоленной воде 2–3 минуты. Затем выкладываем сначала на дуршлаг, чтоб стекла лишняя вода, а после перекладываем на тарелку, смазанную сливочным маслом. Поливаем сиропом, посыпаем ягодами.
А еще у нас есть 10 проверенных рецептов заготовок из вишни на зиму и 6 рецептов вкуснейшего варенья — вы обязательно должны это попробовать! Правда, стоит соблюдать меру: врачи рассказали, сколько вишни можно съесть в день и кому ее нельзя совсем.