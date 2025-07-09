Запасайтесь витаминами: врачи назвали 8 самых полезных ягод

Брусника оказалась так полезна для человека и его здоровья, что в один момент ее назвали ягодой бессмертия. Вечную жизнь она нам, к сожалению, не подарит, но это не отменяет полезных свойств брусники.



Ее ягоды снижают содержание в крови плохого холестерина (кстати, недавно мы вместе с врачами назвали 8 продуктов, снижающих холестерин), обладают противоязвенными и другими лечебными свойствами. А наибольшую пользу она приносит пожилым людям и тем, кто страдает хронической усталостью, у кого понижен иммунитет и кто часто переутомляется. Кроме того, у брусники есть и антисклеротическое действие — она укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу. Ее рекомендуют есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом.



— Напиток из сока брусники принимают при простуде, общей слабости, головных болях, разбавляя его охлажденной кипяченой водой в пропорции один к трем с добавлением сахара или меда. Пить по полстакана после еды три-четыре раза в день, — советуют в Роспотребнадзоре.



Бруснику используют не только в лечебных и общеукрепляющих целях, но и в косметологии. Например, ягодные маски увлажняют и подтягивают кожу лица, помогают предотвратить появление морщин и старение. Экстракт брусники тонизирует кожу, придает ей упругость, защищает от внешних воздействий окружающей среды и укрепляет стенки эпидермиса.



При выпадении волос, перхоти, воспалениях кожи используют отвары из брусничных листьев. Кстати, листья брусники полезны ничуть не меньше ягод. Они содержат всё те же полезные вещества, которые есть в ягодах, и могут похвастаться своими уникальными.

