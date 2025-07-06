«Часто используется в десертах»: диетолог из Ярославля назвала продукт, который поможет похудеть

Эксперт клиники PsyDi Clinic рассказала, как можно употреблять продукт Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Существует множество растений, о пользе которых мы даже не подозреваем. Корреспондент 76.RU решил поговорить с диетологом из Ярославля Евгенией Жариковой о летнем продукте, которым частенько пренебрегают, — о ревене.

— Ревень — это многолетнее растение, известное своими длинными стеблями, которые используются в кулинарии. Стебли ревеня имеют кисловатый вкус и часто используются в десертах, вареньях и компотах, — объяснила специалист.

Растение богато витаминами группы В, С и К, а также содержит микроэлементы, такие как калий и магний.

Ревень, по словам диетолога, может способствовать улучшению пищеварения и работы кишечника, тем самым поддерживая здоровый вес. Растение также содержит мало калорий, примерно 16 на 100 граммов, что позволяет употреблять его в пищу во время соблюдения диеты.

Врач также рекомендует воздерживаться от употребления растения людям, имеющим заболевания почек. Детям можно давать ревень, но в умеренных количествах, так как он может вызвать раздражение желудка.

Хранить растение, по словам эксперта, следует в холодильнике, завернув в полиэтиленовый пакет. Если стебли стали мягкими и потеряли цвет, это признак того, что ревень испортился.

Рецепт от диетолога

Как рекомендует специалист, ревень можно добавлять в компоты, варенья, пироги и десерты. Он хорошо сочетается с ягодами и фруктами, но не стоит употреблять его вместе с продуктами, богатыми кальцием. Щавелевая кислота, содержащаяся в ревене, может препятствовать усвоению этого микроэлемента.

Диетолог советует попробовать приготовить компот из растения. Для этого вам потребуется: