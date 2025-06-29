Может быть смертельно опасно: как купить спелый арбуз и не погибнуть в страшных муках

Сейчас арбузы на прилавках исключительно привозные Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ни для кого не секрет, что когда приходит лето, необходимо спасаться от жары. Кто-то купит мороженое, кто-то прохладительный напиток, а кто-то арбуз и… отправится на скорой в больницу. В первую очередь за счет большого количества нитратов, используемых для ускорения роста. V1.RU разбирается в том, как не отравиться большой полосатой ягодой.

Нитраты — миф?

— Внешне никак нельзя отличить перенасыщенный нитратами арбуз от обычного. Нужно обязательно идти в лабораторию. И то, что люди на стихийных рынках проверяют арбуз с помощью нитратомеров — большое заблуждение. Они только пробивают кору и ничего не определяют, как правило, в коре всегда содержится больше всего нитрата, — сообщает Елена Галичкина, заведующая агрохимической лаборатории Быковской бахчевой селекционной станции — филиала ФГБНУ ФНЦО в Волгоградской области. — Поэтому мы делаем обязательный анализ, разрезаем свежие плоды, которые привозят в лабораторию, отбирается материал и ионно-селективным методом определяется содержание нитрата в ягоде.

Травить арбуз нитратами не выгодно — сам вызревает Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Продавцы на рынке уверяют: нитраты при выращивании этой сочной ягоды не используются — не выгодно:

— Добавлять нитраты как ускоритель роста и созревания — слишком дорого, да и климат у нас позволяет созревать арбузам самостоятельно, без химии, — уверяют продавцы. — То, что продается на рынках, везут из Узбекистана. Чуть позже появятся уже российские. Сначала из Дагестана, потом — из Астрахани и Калмыкии. Волгоградские арбузы стоит ждать не ранее конца июля — начала августа. И да, нитратов в них не будет: смысла нет. А вот выше по карте, севернее — там шансы есть.

В миф о нитратах призывает не верить и врач-токсиколог Евгений Звездин.

— В интернете гуляет слишком много мифов про нитраты в арбузах, — сообщает он. — Для этого должна быть огромная концентрация нитрата. В основном к отравлению приводят несвежие и подгнившие арбузы. Из-за нарушения их целостности внутрь попадают микробы, а они, в свою очередь, при употреблении могут вызывать диарею, вздутие и прочие негативные ощущения.

Ягода, к слову, может вызвать большие проблемы со здоровьем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Врачи предупреждают: за медицинской помощью необходимо обращаться незамедлительно, если почувствовали тошноту, слюнотечение, рвоту или боли в животе, изменился цвет кожных покровов, появились одышка, чувство заторможенности, скачки давления и сильная головная боль. Все это может свидетельствовать о том, что вместе с сочной мякотью организм человека получил изрядную долю нитратов.

Польза или вред?

Кстати, арбуз может вредить здоровью и даже спровоцировать диабет.

— Для фигуры употребление арбуза не полезно, — утверждает диетолог Светлана Наумова. — У арбуза высокий гликемический индекс. Это означает, что арбуз повышает количество сахара в крови, а это провоцирует нашу поджелудочную железу, которая пытается расщепить сахар с помощью дополнительного инсулина. Что впоследствии может привести к диабету. Кроме того, он содержит большое количество фруктозы, которая усваивается нашей печенью как обычная сахароза. Проще говоря, при злоупотреблении фруктозой она превращается в жир, соответственно человек полнеет.

Арбуз нужно есть с умом и в меру Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Врач-токсиколог также советует не злоупотреблять этой сочной ягодой.

— Арбуз — это грубая и сладкая клетчатка, — предупреждает Евгений Звездин. — Его рекомендуемое суточное потребление составляет 300–400 грамм. Это всего пару ломтиков. А люди зачастую наедаются от пуза, и, разумеется, возникает плохое самочувствие, головокружение и так далее.

В группу риска, наиболее подверженную отравлению арбузом, входят люди с хроническими заболеваниями, гастритом, диабетом, заболеваниями сердца и почек.

— Это распространяется не только на выделенную группу, но и на всех любителей ягоды, — поясняет Евгений Звездин. — Арбуз состоит на 90% из воды. А потребление 2–3 литров воды в течение 10 минут приводит к отекам, что особенно опасно для людей с ишемическими проблемами.

Где взять ранний арбуз?

На некоторых рынках уже появляются прилавки с ранними арбузами. При этом бахчеводы советуют не торопиться и подождать конца июля — начала августа, когда ягода гарантированно вызреет.

— Существуют различные сорта арбузов, — рассказывает Елена Галичкина. — Они различаются по сроку созревания: ранние, средние и поздние. У ранних арбузов срок созревания составляет от 65 до 80 суток, у средних — от 80 до 90 суток. А для поздних — от 90 и выше. Поэтому появление ранних арбузов на рынке — большая заслуга селекции. Все арбузы, которые выращивают, должны проходить ряд проверок на всех этапах созревания.

Гарантированно спелые арбузы будут в конце июля — начале августа Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Неизвестно, как вызревают арбузы с рынков и прочих несертифицированных мест торговли. Но при Быковской бахчевой опытной станции ягоды выращивают багарным способом.

— Это общепринятая технология выращивания бахчевых культур. Она подразумевает посадку посевного материала в почву, две ручных прополки и две-три культивации между рядами. Кроме того, поля поливаются только с помощью осадков, что с неба упадет, то и полив, — отмечает эксперт.

Кстати, проверить арбуз на нитраты можно народным способом: нужно положить кусочек мякоти в стакан с теплой кипяченой водой. Если она помутнела, это нормально, а вот если вода покраснела, то от употребления арбуза лучше воздержаться.

Напомним, недавно профессор Михаил Стаценко предупреждал, что найти спелый, сочный и вкусный арбуз можно практически в любое время года. И также в любое время года им можно крайне тяжело отравиться, вплоть до реанимации и морга.

Михаил Стаценко — заведующий кафедрой внутренних болезней Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук.

— Стоит начать с того, что спелый арбуз никогда не берет в себя никакого лишнего нитрата. Нитраты — это соль, часть азотной кислоты. Они накапливаются в основном в кожуре. Поэтому и срезать надо под белую корку — в ней как раз и будет наибольшее количество солей, — уверяет профессор Стаценко. — В красной мякоти, наоборот, нитраты если и будут, то в минимальном количестве.

При этом, по словам профессора, с пестицидами, гербицидами и их аналогами наблюдается ровно противоположная ситуация.