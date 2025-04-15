«Хлебом можно гвозди забивать»: экс-мэр Ярославля разнес качество продуктов в магазинах

Экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас раскритиковал качество продуктов в магазинах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Экс-мэр Ярославля, а сейчас заместитель председателя региональной думы Виктор Волончунас 15 апреля на заседании комитета по аграрной политике, экологии и прородопользованию раскритиковал качество продуктов в ярославских магазинах.

«Был батон 23 рубля, сегодня — 90. А его сожмешь — там ничего не остается! Раньше хлебозавод № 5 выпускал хлеб буханками: ее берешь — она сходится и снова расходится, — Волончунас продемонстрировал сжимающие движения пальцами. — Есть приятно! Сегодня нигде не найдешь этого свежего хлеба. Черным, который продается, можно только гвозди забивать. Мойва стала 380 рублей — раньше ею свиней кормили. Филе трески — 1000 рублей. Берешь треску — впечатление, что ты пришел последний в очереди. Там всё уже съели. Неделю назад взял хек. Стали жарить, а он разваливается — 10 раз перемороженный. Но ведь 400 рублей, товарищи дорогие! Где качество и кто у нас смотрит за этим?

На вопрос ответил и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов:

«Мы живем в такое время, в обществе потребления. Мы много потребляем. Из-за этого у нас все больше предложений на рынке. Все больше предприятий производят что-то новое. Кто-то производит хлеб воздушный, кто-то деревянный. Могу сказать, с точки зрения государственного регулирования мы весь свой функционал выполняем. У нас есть масса автоматизированных информационных, аналитических систем. Это, на мой взгляд, работает. Это делается для того, чтобы исключить недобросовестных производителей. Более 50 миллионов тонн контрафакта было выявлено в 2023 году. То есть меры регулирования есть. Мы пытаемся бороться и боремся за качественный продукт».

Также Евгений Тихонов сделал прогноз о росте цен на некоторые продукты.