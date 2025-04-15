НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Еда «Хлебом можно гвозди забивать»: экс-мэр Ярославля разнес качество продуктов в магазинах

«Хлебом можно гвозди забивать»: экс-мэр Ярославля разнес качество продуктов в магазинах

Что ему ответили в правительстве региона

10 550
111 комментариев
Экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас раскритиковал качество продуктов в магазинах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЭкс-мэр Ярославля Виктор Волончунас раскритиковал качество продуктов в магазинах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас раскритиковал качество продуктов в магазинах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Экс-мэр Ярославля, а сейчас заместитель председателя региональной думы Виктор Волончунас 15 апреля на заседании комитета по аграрной политике, экологии и прородопользованию раскритиковал качество продуктов в ярославских магазинах.

«Был батон 23 рубля, сегодня — 90. А его сожмешь — там ничего не остается! Раньше хлебозавод № 5 выпускал хлеб буханками: ее берешь — она сходится и снова расходится, — Волончунас продемонстрировал сжимающие движения пальцами. — Есть приятно! Сегодня нигде не найдешь этого свежего хлеба. Черным, который продается, можно только гвозди забивать. Мойва стала 380 рублей — раньше ею свиней кормили. Филе трески — 1000 рублей. Берешь треску — впечатление, что ты пришел последний в очереди. Там всё уже съели. Неделю назад взял хек. Стали жарить, а он разваливается — 10 раз перемороженный. Но ведь 400 рублей, товарищи дорогие! Где качество и кто у нас смотрит за этим?

На вопрос ответил и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов:

«Мы живем в такое время, в обществе потребления. Мы много потребляем. Из-за этого у нас все больше предложений на рынке. Все больше предприятий производят что-то новое. Кто-то производит хлеб воздушный, кто-то деревянный. Могу сказать, с точки зрения государственного регулирования мы весь свой функционал выполняем. У нас есть масса автоматизированных информационных, аналитических систем. Это, на мой взгляд, работает. Это делается для того, чтобы исключить недобросовестных производителей. Более 50 миллионов тонн контрафакта было выявлено в 2023 году. То есть меры регулирования есть. Мы пытаемся бороться и боремся за качественный продукт».

Также Евгений Тихонов сделал прогноз о росте цен на некоторые продукты.

Как вам качество продуктов в ярославских магазинах?

Больше плохого
Больше хорошего
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Виктор Волончунас Продукты Качество Хлеб Рыба
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
111
280344857
15 апреля, 21:10
"Где качество и кто у нас смотрит за этим?" У нас есть целое Министерство(!), которое ОБЯЗАНО(!) это делать, но они, бедолаги, в такие магазы не ходят и поэтому у них всё хорошо.
280344857
15 апреля, 21:27
А потому, что у нас губер и мэр временщики, им здесь не жить, поэтому и плевать им на нас , главное выслужиться и получить повышение, а нам выживать или помирать, это уж как у кого получится... Хуже, чем при губере Евраеве и мэре Молчанове ярославцы ещё не жили! А к врачу записаться на приём очень трудно - это пытка, геноцид какой-то! Зато чиновников развелось - плюнуть некуда! Ужас!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление