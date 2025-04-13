Кефир International: зарубежные блогеры превратили привычный с детства напиток в суперфуд — в чём секрет его популярности

Привычный с детства кефир неожиданно стал модным суперфудом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У многих из тех, кто родился в России, кефир ассоциируется с чем-то старым и добрым, а то и вовсе пылится в категории «какое-то старье». Тем временем этот кисломолочный напиток покоряет новые континенты. Вслед за Европой его распробовали любители всего передового и трендового в США и других странах Западного полушария и уже превратили в суперфуд. Почему кефир стал так популярен и как появился в массовом производстве в России, — в материале NGS.RU.

Кефир шагает по планете

Кефир шагает по социальным сетям Америки. Блогеры рассказывают восхищенным подписчикам о пользе нового напитка, который (как и любая модная новинка) справится с самыми разными недугами. В 2024 году рынок кефира в США перевалил за 1,2 миллиарда долларов (более 100 миллиардов рублей по нынешнему курсу), и тамошние эксперты рассчитывают на то, что он будет расти и дальше.

Американские блогеры призывают не только пить, но и делать кефир самостоятельно — причем не только из привычного нам молока Источник: Youtube.com











Причем, помимо привычного молочного кефира, американцы, похоже, придумали еще и «водяной» — так теперь называют напитки на основе соков растений, подвергшиеся брожению при участии тех же самых кефирных бактерий.

«Кайф» или «ферментированное молоко»?

Для человека, родившегося в стране, где кефир был, кажется, всегда, это выглядит как минимум необычно. Мировая слава действительно настигла его совсем недавно. Еще лет 15 назад во Франции, например, кефир можно было встретить только в магазинчиках, которые держали выходцы из стран Ближнего Востока. Порой на упаковках основные надписи были сделаны арабской вязью. Да и сам этот напиток назывался довольно скучно — llait fermenté (ферментированное молоко).

По мнению доктора Эрика Берга, кефир гораздо полезнее йогурта Источник: Dr. Eric Berg DC / Youtube.com











За несколько лет кефир смог вырваться из этого торгового «гетто», шагнув на полки больших сетей супермаркетов. В 2018 году кефир под собственной маркой можно было гарантированно обнаружить в «Карфуре» (крупнейшая французская розничная компания) и «Ашане».

В 2020-х кефир пересек Атлантический океан и завоевывает сердца и кошельки американской публики. Блогеры в США уже учили своих подписчиков квасить капусту, теперь дело дошло до нового кисломолочного напитка.

Еще лучше процесс пошел, когда местные производители кефира поняли, что его изначальное название созвучно арабскому слову «кеиф» (удовольствие). Ну вот вы что выберете на полке — «кайф» или «ферментированное молоко»? Из России всё это смотрится довольно чудно, но и к нам кефир пришел, правда чуть больше ста лет назад.

«Зерна Аллаха»

Кефир на полке итальянского кооперативного магазина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сама история появления кефира в нашей жизни как будто создана для приключенческого фильма. Изначально кефир делали на Кавказе, на территории Карачаево-Черкессии. Традиционный кисломолочный напиток гыпы айран (или его разновидность — кифли-айран) вроде бы напоминал привычную русскому человеку простоквашу, но отличался от нее по вкусу.

Напиток этот в 1908 году заметили в компании Владимира и Николая Бландовых — создателей первого в России крупного промышленного производства молочных продуктов и сети торговых точек по их продаже. В Кисловодске у них были филиал и промышленная площадка, благо молока в тех краях хватало.

Как любые нормальные предприниматели они заинтересовались этим гыпы айраном. Тем более что ученые тогда видели в кисломолочных продуктах возможное средство для продления жизни. Но местные производители гыпы айрана его технологию объяснять отказывались.

Такая бутылка кефира в США стоит не меньше 400 рублей Источник: just-food.com











И вот тут на сцену выходит студентка, спортсменка, красавица и начинающий технолог молочного производства Ирина Сахарова. Выпускница первой в России школы скотоводства и молочного хозяйства работала у Бландовых маслоделом, но, заинтересовавшись кавказским напитком, предложила свои услуги по поиску его рецепта.

Приехав в Кисловодск, Ирина Сахарова познакомилась с местным «олигархом» Бек-Мурзой Байчоровым, основной бизнес которого был связан с животноводством. Байчоров начал сначала ухаживать за столичной девицей, а потом и вовсе украл ее, как это водилось в тех местах.

Трудно сказать, было ли это действительно самоуправство слишком уверенного в себе богатого человека, или темпераментного горца поймали «на живца», но «красивый горский обычай» обернулся для Байчорова арестом. После него он согласился поделиться с девушкой «зернами Аллаха» — концентратом, на основе которого и делали этот гыпы айран, в обмен на то, чтобы она сняла с него обвинения.

Вернувшись в Москву, Ирина Сахарова передала добычу в лабораторию работодателя, где обнаружили, что «зерна Аллаха» содержат целый комплекс грибков и бактерий. Именно их комбинация и приводит к возникновению не только особенного вкуса, но и дополнительных свойств, которые так полюбили поклонники здорового питания.

Кефир начали делать сперва на фабриках братьев Бландовых, а после революции технологию сделали массовой, распространив на всю молочную промышленность.

В СССР кефир если и имел какую-то репутацию полезного напитка, то только в начале своей «карьеры». Врачи, конечно, его рекомендовали, но для советского человека кефир был просто массовым молочным продуктом, который продавался в любом универсаме. Но даже тогда публика воспринимала эти обещания здоровья несколько скептически. В романе «Золотой теленок», например, любителем кефира оказался старый плут Паниковский.