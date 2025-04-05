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Еда интервью Как вырастить чайный гриб в домашних условиях: советы диетолога из Ярославля

Как вырастить чайный гриб в домашних условиях: советы диетолога из Ярославля

Эксперт поделилась рецептом модного напитка

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Специалист клиники «PsyDi Clinic» рассказала об идеальных пропорциях для приготовления напитка | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUСпециалист клиники «PsyDi Clinic» рассказала об идеальных пропорциях для приготовления напитка | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Специалист клиники «PsyDi Clinic» рассказала об идеальных пропорциях для приготовления напитка

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Уход за чайным грибом требует особого внимания и заботы. Специалист по питанию из Ярославля Евгения Жарикова дала несколько советов по уходу за грибом, а также поделилась рецептом комбучи.

По словам диетолога, для того чтобы вырастить чайный гриб, нужно создать для него подходящие условия. Для приготовления лучше использовать стеклянный сосуд.

Как все организовать: налейте в емкость 1 литр воды, добавьте одну-две чайные ложки чая и 100-150 грамм сахара. Чай стоит менять каждые 7-10 дней. Спустя время в емкости должен образоваться гриб.

Как утверждает специалист, понять, что напиток готов можно по приятному запаху. Еще одним важным признаком является цвет самого чайного гриба — он должен стать светлым.

— Время роста гриба зависит от температуры, освещения и сахара в растворе. Оптимальные температурные условия — 20-30°C. Обычно для полной готовности напитка достаточно 1-2 недели, — рассказала эксперт.

Диетолог советует избавляться от продукта, как только появится неприятный запах, плесень или изменится цвет гриба.

Рецепт комбучи от диетолога

  1. Заварите 1-2 чайные ложки черного или зеленого чая на 1 литр воды.

  2. Добавьте 100-150 грамм сахара и охладите.

  3. Следите за напитком 1-2 недели.

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