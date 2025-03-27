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Еда обзор Сырая рыба, чебуреки с папоротником, вафли с олениной: попробовали экзотику Арктического форума

Сырая рыба, чебуреки с папоротником, вафли с олениной: попробовали экзотику Арктического форума

Гости и жители города пришли на центральную ярмарку, чтобы перекусить на свежем воздухе

635
2 комментария
Люди заинтересованно изучают меню с необычной едой | Источник: Александра Балаба / 51.RUЛюди заинтересованно изучают меню с необычной едой | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Люди заинтересованно изучают меню с необычной едой

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

В Мурманске заработал гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», посвященный открытию Международного арктического форума. В фестивале участвуют предприятия из Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, республик Коми, Карелии, Якутии и Ханты-Мансийского автономного округа. Журналисты 51.RU продегустировали некоторые необычные блюда.

У некоторых ларьков есть даже небольшие очереди | Источник: Александра Балаба / 51.RUУ некоторых ларьков есть даже небольшие очереди | Источник: Александра Балаба / 51.RU

У некоторых ларьков есть даже небольшие очереди

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Индигирка от якутов

Мы продегустировали индигирку из чира | Источник: Александра Балаба / 51.RUМы продегустировали индигирку из чира | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Мы продегустировали индигирку из чира

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Индигирка — это традиционное блюдо якутов. Оно представляет собой строганину — замороженную сырую рыбу, нарезанную тонкими ломтиками или кубиками. Обычно для приготовления используют свежевыловленную рыбу: муксуна, нельму или чир. Рыбу замораживают, а затем нарезают. Подается индигирка с солью и черным перцем, уксусом или лимонным соком.

На вкус индигирка отдаленно напоминает селедку под шубой, только без остальных ингредиентов. На ярмарке ее подают из чира с двумя ломтиками бородинского хлеба, притрушенной укропом и ялтинским луком. Блюдо холодное, местами хрустит на зубах. В целом это блюдо имеет свежий, слегка сладковатый вкус с характерной текстурой замороженной рыбы. За небольшую порцию нужно будет заплатить 600 рублей.

Попробовали бы такое?

Да
Нет

Чебуреки с олениной и папоротником

Будьте готовы к тому, что размер чебуреков будет «мини» | Источник: Александра Балаба / 51.RUБудьте готовы к тому, что размер чебуреков будет «мини» | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Будьте готовы к тому, что размер чебуреков будет «мини»

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Это блюдо можно попробовать в киоске мурманской кухни. Фарш готовят из местной оленины, которую выращивают в Ловозере, а вот папоротник специально привозят с Камчатки. На вкус чебуреки сочные, хрустящие, с ярко выраженным вкусом оленины, а сам папоротник на вкус похож на отварную спаржу.

Вид изнутри | Источник: Александра Балаба / 51.RUВид изнутри | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Вид изнутри

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

К парочке мини-чебуреков дополнительно можно взять брусничный соус. Цена такого набора — 550 рублей.

Попробовали бы такое?

Да
Нет

Сладкая вафля… с олениной

На вкус это блюдо довольно специфично, для любителей. Если вы предпочитаете сочетание сладкого и соленого одновременно, смело можно дегустировать.

Попробовали бы такую нетрадиционную вафлю? | Источник: Александра Балаба / 51.RUПопробовали бы такую нетрадиционную вафлю? | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Попробовали бы такую нетрадиционную вафлю?

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Внутрь добавляют соленые огурцы и брусничный соус. Получается эдакая шаурма по-мурмански. Цена — 450 рублей.

На ярмарке с 12 часов уже полно людей, около почти каждого лотка фуд-трака выстраиваются очереди из желающих попробовать блюда арктической кухни.

Попробовали бы такое?

Да
Нет
Быстрее всего очередь двигалась около ларьков с заполярной кухней | Источник: Александра Балаба / 51.RUБыстрее всего очередь двигалась около ларьков с заполярной кухней | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Быстрее всего очередь двигалась около ларьков с заполярной кухней

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Заказы приходится ждать около 10 минут. Особенно много людей около рыбного ларька с местной рыбой и консервами.

За местной свежемороженой рыбой стояла самая длинная очередь | Источник: Александра Балаба / 51.RUЗа местной свежемороженой рыбой стояла самая длинная очередь | Источник: Александра Балаба / 51.RU

За местной свежемороженой рыбой стояла самая длинная очередь

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Меньше всего столпотворения было около сувениров. По всей территории ярмарки установлены столики, некоторые из которых находятся под специальными зонтиками с обогревом.

Люди приходят целыми семьями, чтобы попробовать кухни разных регионов | Источник: Александра Балаба / 51.RUЛюди приходят целыми семьями, чтобы попробовать кухни разных регионов | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Люди приходят целыми семьями, чтобы попробовать кухни разных регионов

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

С 26 по 30 марта ярмарка будет работать с 11:00 до 21:00.

Напомним, на гастрофестивале открылся ледяной бар, где можно продегустировать заполярные настойки и пиво.

Смотрите подробное меню с блюдами и ценами из арктических регионов в нашем обзоре.

ПО ТЕМЕ
Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Корреспондент
Арктика Индигирка Оленина Чебуреки Папоротник Мурманск
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Комментарии
2
Гость
6 часов
Веселись народ пока вождь рядом поедите а потом опять по плану всё пойдёт
Гость
6 часов
не могу понять там двойник или тройник V асилича?
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