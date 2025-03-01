Ум отъешь! 5 бесподобных начинок для блинов — вы не простите себя, если их не попробуете

Масленица и блины уже как дуэт, который нельзя разлучать. Рецептов русского блюда сотня — тоненькие и ажурные на молоке, зажаренные и воздушные на кефире. Если с тестом всё понятно, то что делать с начинкой? Для тех, кому ветчина с сыром и фарш с луком уже надоели, шеф-повара предлагают альтернативу.
- Блинчик с жюльеном и укропным крем-чизом
- Блин с кремом из вареной сгущенки
- Блины с крем-чизом, рваной свининой, соусом BBQ и арахисом
- Блинчик с форелью и красной икрой
- Черные блины с говяжьими щечками
Блинчик с жюльеном и укропным крем-чизом
Вариант блинов от шеф-повара Дмитрия Воронина. Начинка из курицы и грибов менее калорийная, чем привычная из фарша, так что даже вечером можно себя не ограничивать лишь одной порцией.
Для начинки двух фаршированных блинов понадобится:
60 граммов куриного бедра;
40 граммов шампиньонов;
30 граммов лука репчатого;
15 мл. масла растительного;
20 граммов соуса бешамель;
40 граммов крема из сливочного сыра;
5 граммов укропного масла;
3 грамма зелени — подойдет петрушка, укроп или кинза;
соль и перец по вкусу.
Нарежьте лук, курицу и шампиньоны и обжарьте всё это на растительном масле. Когда смесь будет готова, добавьте к ней соус бешамель.
Приготовьте блины по любимому рецепту и нафаршируйте их полученной смесью. Для украшения приготовьте укропный крем-чиз. Смешайте сливочный сыр, базилик и укропное масло, его вы можете приготовить сами, смешав зелень с маслом, или купить готовый в магазине. В качестве украшения выложите на блины крем-чиз и добавьте веточки свежей зелени.
Блин с кремом из вареной сгущенки
Для сладкоежек шеф-повар Дмитрий Воронин предлагает приготовить блины с шапочкой из мака. В них вы сможете сами регулировать уровень сладости: хочется приторные — не стесняйтесь добавить побольше сгущенки, душа просит сливочности — положите лишнюю ложку сыра.
Для начинки и декора нужно всего четыре продукта:
60 граммов сливочного сыра;
30 граммов вареной сгущенки;
40 граммов мака;
20 граммов сахара;
Засекайте время, на готовку уйдет 5 минут. Смешайте сливочный сыр и сгущенку. Подготовьте блины по рецепту, который вам больше всего нравится и нафаршируйте их. Мак залейте горячей водой в пропорциях 1:1 и дождитесь, пока жидкость вся впитается, после добавьте сахар. Выложите полученную смесь на блинчик.
Блины с крем-чизом, рваной свининой, соусом BBQ и арахисом
Блинчики по рецепту шеф-повара Ивана Савелкова улетают в мгновение ока, поэтому он советует класть на тарелку сразу несколько. Рецепт теста вы можете выбрать на свое усмотрение, а что с начинкой?
Для четырех блинчиков подготовьте:
300 граммов свиной шеи;
120 граммов соуса BBQ;
1 чайная ложка горчицы зернистой;
2 чайных ложек дижонской горчицы;
3 зубчика чеснока;
50 граммов сыра «Сиртаки»;
100 граммов творожного сыра;
20 граммов жареного без соли арахиса;
5 граммов зеленого лука;
20 граммов сливочного масла;
0,5 чайной ложки соли и перца.
Свинину цельным куском обмажьте дижонской горчицей, рубленым чесноком, солью и перцем. Заверните плотно в фольгу и запекайте 1 час 40 минут при температуре 180 градусов. После запекания, когда свинина чуть остынет, разделайте ее на волокна. Дайте мясу полностью остыть, добавьте соус BBQ, зернистую горчицу и хорошо перемешайте.
В отдельной емкости смешайте сыр «Сиртаки» и творожный. Полученный крем-чиз заправьте в кулинарный мешок.
В блинчик положите две столовые ложки свинины, аккуратно заверните конвертиком и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки с двух сторон. Проделайте то же самое с оставшимися блинчиками.
Дайте блинам немного остыть и сверху украсьте крем-чизом, арахисом и зеленым луком.
Блинчик с форелью и красной икрой
Блины с форелью по рецепту Дмитрия Воронина не стыдно подать не то что на праздничный стол родственникам и друзьям, но даже самой императрице. Екатерина II, например, была не прочь полакомиться блинами с икрой.
В порцию из одного блинчика идут:
5 граммов шпината;
80 граммов 35%-х сливок;
30 граммов филе форели;
2 грамма зелени — подойдет петрушка, укроп или кинза;
10 граммов красной икры;
5 граммов укропного масла.
Для начинки смешайте сливки, кусочки форели и нарезанный шпинат. Пожарьте блины на молоке или кефире — как вам больше нравится — и заверните в них начинку. Перед подачей украсьте соусом на основе сливок, лососевой икры и укропа.
Черные блины с говяжьими щечками
В этих блинах всё необычно — начиная от начинки, заканчивая цветом. Шеф-повар Дмитрий Пупышев рассказал, как приготовить черные блины. С начинкой из говяжьих щечек придется повозиться, поэтому лучше заложить на приготовление побольше времени.
Сначала приготовим начинку, для нее понадобится:
1 килограмм говяжьих щек;
2 литра кваса;
100 граммов моркови;
100 граммов лука;
100 граммов сельдерея;
10 граммов соли.
Возьмите говяжьи щечки, положите в тару и залейте квасом. Положите к ним очищенные морковь, лук и сельдерей. Посолите, закройте фольгой и оставьте томить в духовке на три часа при температуре 170–180 градусов. Достаньте щеки, они должны быть растомленными и разваливающимися на волокна, если такого нет, то продолжайте томить до нежной текстуры. Когда щеки будут готовы, оставьте их остывать. После процедите бульон, который получился, через сито и уварите его в 2 раза. Щеки разберите на волокна и проварите в получившемся бульоне с солью и сахаром по вкусу.
Займемся блинами, для них потребуется:
1 яйцо;
100 граммов муки;
100 граммов молока;
10 граммов масла растительного;
3 таблетки активированного угля или несколько капель чернил каракатицы;
2 грамма соли;
5 граммов сахара.
Активированный уголь размелите в кофемолке или вручную ложкой до консистенции порошка. В качестве замены вы можете купить чернила каракатицы. Смешайте все ингредиенты для теста. После выпекайте блины, они получатся черными и не будут краситься. Заверните в черный блин начинку из щечек. По желанию полейте гранатовым соусом и добавьте для украшения зерна граната и листики мяты.
Какие блины будете готовить на Масленицу?