Ум отъешь! 5 бесподобных начинок для блинов — вы не простите себя, если их не попробуете

Блинчики по рецепту шеф-повара Ивана Савелкова улетают в мгновение ока, поэтому он советует класть на тарелку сразу несколько. Рецепт теста вы можете выбрать на свое усмотрение, а что с начинкой?

Для четырех блинчиков подготовьте:

300 граммов свиной шеи;

120 граммов соуса BBQ;

1 чайная ложка горчицы зернистой;

2 чайных ложек дижонской горчицы;

3 зубчика чеснока;

50 граммов сыра «Сиртаки»;

100 граммов творожного сыра;

20 граммов жареного без соли арахиса;

5 граммов зеленого лука;

20 граммов сливочного масла;

0,5 чайной ложки соли и перца.

Свинину цельным куском обмажьте дижонской горчицей, рубленым чесноком, солью и перцем. Заверните плотно в фольгу и запекайте 1 час 40 минут при температуре 180 градусов. После запекания, когда свинина чуть остынет, разделайте ее на волокна. Дайте мясу полностью остыть, добавьте соус BBQ, зернистую горчицу и хорошо перемешайте.

В отдельной емкости смешайте сыр «Сиртаки» и творожный. Полученный крем-чиз заправьте в кулинарный мешок.

В блинчик положите две столовые ложки свинины, аккуратно заверните конвертиком и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки с двух сторон. Проделайте то же самое с оставшимися блинчиками.

Дайте блинам немного остыть и сверху украсьте крем-чизом, арахисом и зеленым луком.