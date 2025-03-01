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Еда Что приготовить инструкция Ум отъешь! 5 бесподобных начинок для блинов — вы не простите себя, если их не попробуете

Ум отъешь! 5 бесподобных начинок для блинов — вы не простите себя, если их не попробуете

Рассказываем, как приготовить самые вкусные блины на Масленицу

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Блины на Руси начали печь еще с X века, но о таких начинках наши предки и не могли подумать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБлины на Руси начали печь еще с X века, но о таких начинках наши предки и не могли подумать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Блины на Руси начали печь еще с X века, но о таких начинках наши предки и не могли подумать

Источник:

Масленица и блины уже как дуэт, который нельзя разлучать. Рецептов русского блюда сотня — тоненькие и ажурные на молоке, зажаренные и воздушные на кефире. Если с тестом всё понятно, то что делать с начинкой? Для тех, кому ветчина с сыром и фарш с луком уже надоели, шеф-повара предлагают альтернативу.

  1. Блинчик с жюльеном и укропным крем-чизом
  2. Блин с кремом из вареной сгущенки
  3. Блины с крем-чизом, рваной свининой, соусом BBQ и арахисом
  4. Блинчик с форелью и красной икрой
  5. Черные блины с говяжьими щечками
1

Блинчик с жюльеном и укропным крем-чизом

Вариант блинов от шеф-повара Дмитрия Воронина. Начинка из курицы и грибов менее калорийная, чем привычная из фарша, так что даже вечером можно себя не ограничивать лишь одной порцией.

Источник: кафе «Мечтатели»Источник: кафе «Мечтатели»
Источник:

Для начинки двух фаршированных блинов понадобится:

  • 60 граммов куриного бедра;

  • 40 граммов шампиньонов;

  • 30 граммов лука репчатого;

  • 15 мл. масла растительного;

  • 20 граммов соуса бешамель;

  • 40 граммов крема из сливочного сыра;

  • 5 граммов укропного масла;

  • 3 грамма зелени — подойдет петрушка, укроп или кинза;

  • соль и перец по вкусу.

Нарежьте лук, курицу и шампиньоны и обжарьте всё это на растительном масле. Когда смесь будет готова, добавьте к ней соус бешамель.

Приготовьте блины по любимому рецепту и нафаршируйте их полученной смесью. Для украшения приготовьте укропный крем-чиз. Смешайте сливочный сыр, базилик и укропное масло, его вы можете приготовить сами, смешав зелень с маслом, или купить готовый в магазине. В качестве украшения выложите на блины крем-чиз и добавьте веточки свежей зелени.

2

Блин с кремом из вареной сгущенки

Для сладкоежек шеф-повар Дмитрий Воронин предлагает приготовить блины с шапочкой из мака. В них вы сможете сами регулировать уровень сладости: хочется приторные — не стесняйтесь добавить побольше сгущенки, душа просит сливочности — положите лишнюю ложку сыра.

Источник: кафе «Мечтатели»Источник: кафе «Мечтатели»
Источник:

Для начинки и декора нужно всего четыре продукта:

  • 60 граммов сливочного сыра;

  • 30 граммов вареной сгущенки;

  • 40 граммов мака;

  • 20 граммов сахара;

Засекайте время, на готовку уйдет 5 минут. Смешайте сливочный сыр и сгущенку. Подготовьте блины по рецепту, который вам больше всего нравится и нафаршируйте их. Мак залейте горячей водой в пропорциях 1:1 и дождитесь, пока жидкость вся впитается, после добавьте сахар. Выложите полученную смесь на блинчик.

3

Блины с крем-чизом, рваной свининой, соусом BBQ и арахисом

Блинчики по рецепту шеф-повара Ивана Савелкова улетают в мгновение ока, поэтому он советует класть на тарелку сразу несколько. Рецепт теста вы можете выбрать на свое усмотрение, а что с начинкой?

Источник: Фрэнки Фуд / Vk.comИсточник: Фрэнки Фуд / Vk.com
Источник:

Для четырех блинчиков подготовьте:

  • 300 граммов свиной шеи;

  • 120 граммов соуса BBQ;

  • 1 чайная ложка горчицы зернистой;

  • 2 чайных ложек дижонской горчицы;

  • 3 зубчика чеснока;

  • 50 граммов сыра «Сиртаки»;

  • 100 граммов творожного сыра;

  • 20 граммов жареного без соли арахиса;

  • 5 граммов зеленого лука;

  • 20 граммов сливочного масла;

  • 0,5 чайной ложки соли и перца.

Свинину цельным куском обмажьте дижонской горчицей, рубленым чесноком, солью и перцем. Заверните плотно в фольгу и запекайте 1 час 40 минут при температуре 180 градусов. После запекания, когда свинина чуть остынет, разделайте ее на волокна. Дайте мясу полностью остыть, добавьте соус BBQ, зернистую горчицу и хорошо перемешайте.

В отдельной емкости смешайте сыр «Сиртаки» и творожный. Полученный крем-чиз заправьте в кулинарный мешок.

В блинчик положите две столовые ложки свинины, аккуратно заверните конвертиком и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки с двух сторон. Проделайте то же самое с оставшимися блинчиками.

Дайте блинам немного остыть и сверху украсьте крем-чизом, арахисом и зеленым луком.

4

Блинчик с форелью и красной икрой

Блины с форелью по рецепту Дмитрия Воронина не стыдно подать не то что на праздничный стол родственникам и друзьям, но даже самой императрице. Екатерина II, например, была не прочь полакомиться блинами с икрой.

Источник: кафе «Мечтатели»Источник: кафе «Мечтатели»
Источник:

В порцию из одного блинчика идут:

  • 5 граммов шпината;

  • 80 граммов 35%-х сливок;

  • 30 граммов филе форели;

  • 2 грамма зелени — подойдет петрушка, укроп или кинза;

  • 10 граммов красной икры;

  • 5 граммов укропного масла.

Для начинки смешайте сливки, кусочки форели и нарезанный шпинат. Пожарьте блины на молоке или кефире — как вам больше нравится — и заверните в них начинку. Перед подачей украсьте соусом на основе сливок, лососевой икры и укропа.

5

Черные блины с говяжьими щечками

В этих блинах всё необычно — начиная от начинки, заканчивая цветом. Шеф-повар Дмитрий Пупышев рассказал, как приготовить черные блины. С начинкой из говяжьих щечек придется повозиться, поэтому лучше заложить на приготовление побольше времени.

Источник: chef_pupyshev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: chef_pupyshev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Сначала приготовим начинку, для нее понадобится:

  • 1 килограмм говяжьих щек;

  • 2 литра кваса;

  • 100 граммов моркови;

  • 100 граммов лука;

  • 100 граммов сельдерея;

  • 10 граммов соли.

Возьмите говяжьи щечки, положите в тару и залейте квасом. Положите к ним очищенные морковь, лук и сельдерей. Посолите, закройте фольгой и оставьте томить в духовке на три часа при температуре 170–180 градусов. Достаньте щеки, они должны быть растомленными и разваливающимися на волокна, если такого нет, то продолжайте томить до нежной текстуры. Когда щеки будут готовы, оставьте их остывать. После процедите бульон, который получился, через сито и уварите его в 2 раза. Щеки разберите на волокна и проварите в получившемся бульоне с солью и сахаром по вкусу.

Займемся блинами, для них потребуется:

  • 1 яйцо;

  • 100 граммов муки;

  • 100 граммов молока;

  • 10 граммов масла растительного;

  • 3 таблетки активированного угля или несколько капель чернил каракатицы;

  • 2 грамма соли;

  • 5 граммов сахара.

Активированный уголь размелите в кофемолке или вручную ложкой до консистенции порошка. В качестве замены вы можете купить чернила каракатицы. Смешайте все ингредиенты для теста. После выпекайте блины, они получатся черными и не будут краситься. Заверните в черный блин начинку из щечек. По желанию полейте гранатовым соусом и добавьте для украшения зерна граната и листики мяты.

Какие блины будете готовить на Масленицу?

Взял на заметку блины с щечками
Понравился рецепт блинов с курицей
Приготовлю блины со сгущенкой: быстро и просто
Блины с рваной говядиной — что-то новенькое
Уже пошел покупать продукты для блинов с форелью
Люблю пустые блины, начинки не по мне
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