«Вкуснее, чем в магазине»: смотрим, что продают в ярославских ларьках. Обзор

Ярославцы часто покупают овощи и фрукты в ларьках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие наши читатели в ларьках покупают молочные продукты, овощи и хлеб. Ценят такие точки продаж за то, что можно быстро купить нужные продукты, не заходя в магазин. А еще, по мнению ярославцев, в ларьках овощи и хлеб свежее, чем в супермаркетах. Такими комментариями поделились читатели нашего Telegram-канала.

Lilia

— Молочка, колбасы, овощи там получше (хотя и дороже). Думаю, там сохранность продуктов лучше. В супермаркетах бывало попадала на явно испорченный продукт, хотя сроки нормальные были.

Зинаида Меледина

— Мне нравится, что не заходя в магазин, быстро купил молочку в ларечке, не теряя времени, в магазине дольше проходишь.

Михаил

— В хлебных ларьках продают вкусные песочные пирожные, эклеры и ромовые кексы, они вкуснее, чем в магазине, и даже, чем во многих кафе. Главное, попасть на свежий привоз.



Но есть и те, кто магазинам доверяет больше. Там, по мнению читателей, продукты проходят необходимую сертификацию, продавцы всегда выдают чек, по которому можно проверить цены.

Инна

— Всё есть в магазинах. Больше доверия к качеству. Я только торговым точкам доверяю и небезосновательно. Какие-то форс-мажоры очень редко случались.

Марина Гущина

— Покупаю только в магазинах потому, что магазины начинают работать с 08:00 (ларьки зачастую с 10) и допоздна. В магазинах овощи-фрукты сам набираешь, в ларьках зачастую нет. В магазине выдают чек, и сразу проверить можно соответствие цен/веса (везде стоят контрольные весы). В ларьках зачастую продавцы действуют по принципу: вас обвесить или обсчитать? (к сожалению, был печальный опыт). Продавцов и в целом магазины проверяют.

Мы заглянули в несколько ларьков в городе и посмотрели, что там можно купить и по какой цене.

Овощи и фрукты

Первым нам попался овощной ларек на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской. Зайти в него не получится — приходится разглядывать фрукты и овощи через стекло витрины.

На прилавке лежат привычные нам яблоки, апельсины и бананы, а также экзотические ананасы, питахайя и манго. Рядом с ними красуются и клубника с голубикой. На нижней полке разложены сухофрукты и орехи. А на самом верху стоят жестяные банки с лимонадами и соками.

Овощей здесь ощутимо меньше, чем фруктов. Но есть всё необходимое — на последних полочках расположились капуста, картофель, лук, морковь, огурцы и помидоры.

Замороженные продукты и пельмени

В Ярославле можно найти и ларьки, где продают замороженные полуфабрикаты — пельмени, котлеты, блины, пирожки, сырники и даже фаршированные перцы. Продукцию поставляет московская компания «Элика». Подобную торговую точку мы нашли на Октябрьской площади, рядом с остановкой общественного транспорта.

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Хлеб и молочные продукты

Об этом ларьке знают многие студенты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В разных частях города попадаются ларьки со звучным названием «Звездный хлеб». Там можно купить не только выпечку, но и молочные продукты, кондитерские изделия, воду и чай. Один из таких ларьков прячется за главным корпусом университета им. П. Г. Демидова.

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Мобильная лавка от известного магазина

Лавка пользуется популярностью у горожан Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля можно найти мобильные лавки от сетевого магазина «Глобус». Там можно купить некоторые позиции из основного ассортимента магазина — мясо, колбасные изделия, хлеб, пирожные и печенье. А еще на прилавке представлена готовая еда и салаты.

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Молочка от ярославского производителя

Небольшой ларек расположился на проспекте Ленина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На перекрестке проспекта Ленина и улицы Угличской можно найти небольшой ларек с продуктами от Даниловского маслозавода. Здесь предлагают молочку, масло, сыры, кисломолочные продукты. Еще на прилавке лежат консервы из рыбы и мяса, сгущенка, яйца, печенье, сушки, кексы и зефир. Если внимательно изучить все надписи на витрине, можно понять, что в ларьке продают замороженные блины, чебуреки и даниловский пломбир.

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Мясные изделия

Здесь ярославцы покупают колбасу и мясную нарезку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Неподалеку от лавки даниловской молочки стоит ларек с мясными продуктами. Кроме колбасы, здесь продают охлажденное мясо, консервы и замороженные полуфабрикаты.

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