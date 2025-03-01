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«Вкуснее, чем в магазине»: смотрим, что продают в ярославских ларьках. Обзор

Рассказываем, какие продукты лежат на прилавках и сколько они стоят

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Ярославцы часто покупают овощи и фрукты в ларьках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы часто покупают овощи и фрукты в ларьках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы часто покупают овощи и фрукты в ларьках

Источник:

Многие наши читатели в ларьках покупают молочные продукты, овощи и хлеб. Ценят такие точки продаж за то, что можно быстро купить нужные продукты, не заходя в магазин. А еще, по мнению ярославцев, в ларьках овощи и хлеб свежее, чем в супермаркетах. Такими комментариями поделились читатели нашего Telegram-канала.

Lilia

— Молочка, колбасы, овощи там получше (хотя и дороже). Думаю, там сохранность продуктов лучше. В супермаркетах бывало попадала на явно испорченный продукт, хотя сроки нормальные были.

Зинаида Меледина

— Мне нравится, что не заходя в магазин, быстро купил молочку в ларечке, не теряя времени, в магазине дольше проходишь.

Михаил

— В хлебных ларьках продают вкусные песочные пирожные, эклеры и ромовые кексы, они вкуснее, чем в магазине, и даже, чем во многих кафе. Главное, попасть на свежий привоз.

Но есть и те, кто магазинам доверяет больше. Там, по мнению читателей, продукты проходят необходимую сертификацию, продавцы всегда выдают чек, по которому можно проверить цены.

Инна

— Всё есть в магазинах. Больше доверия к качеству. Я только торговым точкам доверяю и небезосновательно. Какие-то форс-мажоры очень редко случались.

Марина Гущина

— Покупаю только в магазинах потому, что магазины начинают работать с 08:00 (ларьки зачастую с 10) и допоздна. В магазинах овощи-фрукты сам набираешь, в ларьках зачастую нет. В магазине выдают чек, и сразу проверить можно соответствие цен/веса (везде стоят контрольные весы). В ларьках зачастую продавцы действуют по принципу: вас обвесить или обсчитать? (к сожалению, был печальный опыт). Продавцов и в целом магазины проверяют.

Мы заглянули в несколько ларьков в городе и посмотрели, что там можно купить и по какой цене.

Овощи и фрукты

Первым нам попался овощной ларек на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской. Зайти в него не получится — приходится разглядывать фрукты и овощи через стекло витрины.

На прилавке лежат привычные нам яблоки, апельсины и бананы, а также экзотические ананасы, питахайя и манго. Рядом с ними красуются и клубника с голубикой. На нижней полке разложены сухофрукты и орехи. А на самом верху стоят жестяные банки с лимонадами и соками.

Заметили, что на манго приклеили веселую рожицу? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаметили, что на манго приклеили веселую рожицу? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Говорить придется в это маленькое окошко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГоворить придется в это маленькое окошко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Помимо овощей и фруктов, тут можно купить лимонады и соки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо овощей и фруктов, тут можно купить лимонады и соки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Овощей здесь ощутимо меньше, чем фруктов. Но есть всё необходимое — на последних полочках расположились капуста, картофель, лук, морковь, огурцы и помидоры.

Овощи бережно разложены по кучкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОвощи бережно разложены по кучкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь можно купить любые сезонные овощи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь можно купить любые сезонные овощи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Приходится разглядывать овощи через запотевшее стекло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПриходится разглядывать овощи через запотевшее стекло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Замороженные продукты и пельмени

В Ярославле можно найти и ларьки, где продают замороженные полуфабрикаты — пельмени, котлеты, блины, пирожки, сырники и даже фаршированные перцы. Продукцию поставляет московская компания «Элика». Подобную торговую точку мы нашли на Октябрьской площади, рядом с остановкой общественного транспорта.

Можно купить замороженные полуфабрикаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно купить замороженные полуфабрикаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь предлагают пельмени и вареники с разным наполнением | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь предлагают пельмени и вареники с разным наполнением | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть даже замороженные пирожки. «Только разогреть»&nbsp;— написано на ценнике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть даже замороженные пирожки. «Только разогреть»&nbsp;— написано на ценнике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Есть фаршированные перцы и голубцы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть фаршированные перцы и голубцы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хлеб и молочные продукты

Об этом ларьке знают многие студенты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОб этом ларьке знают многие студенты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Об этом ларьке знают многие студенты

Источник:

В разных частях города попадаются ларьки со звучным названием «Звездный хлеб». Там можно купить не только выпечку, но и молочные продукты, кондитерские изделия, воду и чай. Один из таких ларьков прячется за главным корпусом университета им. П. Г. Демидова.

Пирожные и сладкую выпечку быстро разбирают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПирожные и сладкую выпечку быстро разбирают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь можно купить разный хлеб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь можно купить разный хлеб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На прилавке выложены даже растительное масло и макароны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавке выложены даже растительное масло и макароны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Большой выбор молочки разных производителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшой выбор молочки разных производителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно купить ростовские сыры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно купить ростовские сыры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мобильная лавка от известного магазина

Лавка пользуется популярностью у горожан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛавка пользуется популярностью у горожан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лавка пользуется популярностью у горожан

Источник:

В центре Ярославля можно найти мобильные лавки от сетевого магазина «Глобус». Там можно купить некоторые позиции из основного ассортимента магазина — мясо, колбасные изделия, хлеб, пирожные и печенье. А еще на прилавке представлена готовая еда и салаты.

На прилавке много готовой еды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавке много готовой еды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно купить сосиски | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно купить сосиски | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Багеты аккуратно уложены на полке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБагеты аккуратно уложены на полке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На витрине несколько видов колбасы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа витрине несколько видов колбасы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Представлены и рыбные нарезки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредставлены и рыбные нарезки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Несколько видов мясных нарезок и фарша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесколько видов мясных нарезок и фарша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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В лавку привозят кондитерские изделия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ лавку привозят кондитерские изделия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Молочка от ярославского производителя

Небольшой ларек расположился на проспекте Ленина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшой ларек расположился на проспекте Ленина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшой ларек расположился на проспекте Ленина

Источник:

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Угличской можно найти небольшой ларек с продуктами от Даниловского маслозавода. Здесь предлагают молочку, масло, сыры, кисломолочные продукты. Еще на прилавке лежат консервы из рыбы и мяса, сгущенка, яйца, печенье, сушки, кексы и зефир. Если внимательно изучить все надписи на витрине, можно понять, что в ларьке продают замороженные блины, чебуреки и даниловский пломбир.

В ларьке можно купить масло ярославского производителя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ларьке можно купить масло ярославского производителя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
От многообразия кондитерских изделий глаза разбегаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт многообразия кондитерских изделий глаза разбегаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно разглядеть сметану разной жирности и творог с джемами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно разглядеть сметану разной жирности и творог с джемами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Даже можно найти сыр с томатами и базиликом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже можно найти сыр с томатами и базиликом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно запастись консервами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно запастись консервами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На глаза попадается фасованный зефир и сушки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа глаза попадается фасованный зефир и сушки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Нужно внимательно читать надписи на витрине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНужно внимательно читать надписи на витрине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мясные изделия

Здесь ярославцы покупают колбасу и мясную нарезку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь ярославцы покупают колбасу и мясную нарезку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь ярославцы покупают колбасу и мясную нарезку

Источник:

Неподалеку от лавки даниловской молочки стоит ларек с мясными продуктами. Кроме колбасы, здесь продают охлажденное мясо, консервы и замороженные полуфабрикаты.

Есть даже паштеты, холодец и заливное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть даже паштеты, холодец и заливное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На витрине можно найти консервы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа витрине можно найти консервы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Несколько видов молочной колбасы и ветчины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесколько видов молочной колбасы и ветчины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Можно взять на ужин пельмени, хинкали или вареники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно взять на ужин пельмени, хинкали или вареники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В продаже охлажденное мясо свинины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ продаже охлажденное мясо свинины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы покупаете продукты в ларьках?

Да, часто там закупаюсь
Иногда беру некоторые продукты
Покупаю только в магазинах
Свой ответ напишу в комментариях
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