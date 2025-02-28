Диетолог из Ярославля рассказала, как диабетикам готовить блины. Простой рецепт

Сахарный диабет — не помеха довольствоваться блинами! Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Хочется блинов, но нельзя? Мы поинтересовались у диетолога клиники «PsyDi Clinic» из Ярославля Евгении Жариковой, чем можно заменить традиционный рецепт угощения.

— Блины часто содержат белую муку и сахар, что приводит к высокому гликемическому индексу. Это вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови, что нежелательно для диабетиков. Кроме того, такие блюда могут содержать много калорий и насыщенных жиров из-за жарки на масле, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, — объяснила врач.

По словам эксперта, лучше заменять белую муку на более здоровые альтернативы, например, на цельнозерновую. Также стоит избегать добавления сахара, чтобы сделать блюдо более безопасным для людей с сахарным диабетом.

— Блины лучше всего сочетать с источниками белка и клетчатки, чтобы минимизировать влияние на уровень сахара в крови, — посоветовала диетолог.

Как утверждает специалист, людям с диабетом лучше использовать рецепты с низким гликемическим индексом.

Гликемический индекс — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня. Шкала гликемических индексов строится относительно глюкозы — ее ГИ равен 100. Чем выше ГИ, тем быстрее поднимется уровень сахара в крови.

Вот простой рецепт блинов для диабетиков:

Ингредиенты:

1 стакан овсяной муки;

1 стакан миндального молока (или любого другого растительного);

1 яйцо;

1 столовая ложка оливкового масла;

щепотка соли;

корица по вкусу (по желанию).

Приготовление:

1. в глубокой миске смешайте овсяную муку, яйцо и оливковое масло;

2. постепенно добавляйте миндальное молоко, тщательно перемешивая до получения однородного теста;

3. добавьте соль и корицу;

4. разогрейте сковороду на среднем огне и, если необходимо, добавьте немного масла;

5. лейте тесто на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.