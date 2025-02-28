Диетолог из Ярославля рассказала, как диабетикам готовить блины. Простой рецепт

Хочется блинов, но нельзя? Мы поинтересовались у диетолога клиники «PsyDi Clinic» из Ярославля Евгении Жариковой, чем можно заменить традиционный рецепт угощения.
— Блины часто содержат белую муку и сахар, что приводит к высокому гликемическому индексу. Это вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови, что нежелательно для диабетиков. Кроме того, такие блюда могут содержать много калорий и насыщенных жиров из-за жарки на масле, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, — объяснила врач.
По словам эксперта, лучше заменять белую муку на более здоровые альтернативы, например, на цельнозерновую. Также стоит избегать добавления сахара, чтобы сделать блюдо более безопасным для людей с сахарным диабетом.
— Блины лучше всего сочетать с источниками белка и клетчатки, чтобы минимизировать влияние на уровень сахара в крови, — посоветовала диетолог.
Как утверждает специалист, людям с диабетом лучше использовать рецепты с низким гликемическим индексом.
Гликемический индекс — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня. Шкала гликемических индексов строится относительно глюкозы — ее ГИ равен 100. Чем выше ГИ, тем быстрее поднимется уровень сахара в крови.
Вот простой рецепт блинов для диабетиков:
Ингредиенты:
1 стакан овсяной муки;
1 стакан миндального молока (или любого другого растительного);
1 яйцо;
1 столовая ложка оливкового масла;
щепотка соли;
корица по вкусу (по желанию).
Приготовление:
1. в глубокой миске смешайте овсяную муку, яйцо и оливковое масло;
2. постепенно добавляйте миндальное молоко, тщательно перемешивая до получения однородного теста;
3. добавьте соль и корицу;
4. разогрейте сковороду на среднем огне и, если необходимо, добавьте немного масла;
5. лейте тесто на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
— Подавайте блины с ягодами или нежирным творогом, избегая сахара и сладких сиропов, — порекомендовала Евгения Жарикова.