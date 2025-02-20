Купил миксер, морозилки и iPhone. Как 14-летний школьник зарабатывает десятки тысяч на десертах

Сейчас Косте Кобзеву 14 лет и он делает торты не хуже профессиональных кондитеров Источник: Ирина Шарова / 72.RU











С самого детства у Кости Кобзева было необычное увлечение — выпекать десерты. В шесть лет он впервые приготовил кекс в микроволновке. А в 11, когда все сверстники играли в футбол и стрелялки на компьютере, Костя всерьез начал изучать кондитерское мастерство и печь торты. Все, кто пробовал кулинарные изыски, приготовленные парнем, хвалили его. Не прошло и года, как мальчик решил проверить свои силы в шоу «Кондитер. Дети» (12+) на канале «Пятница!». Историю Кости читайте в материале наших коллег из 72.RU.

Источник: Семен Громов, Александра Тонку

— Тогда еще Настя Семянива вела свое шоу, по-моему, на «Тюменском времени», и прямо там мы записали видеовизитку, которую она отправила продюсеру. За это ей огромное спасибо. И потом, через какое-то время, примерно через 2−3 недели, посреди ночи приходит эсэмэска: «Вы приняты, вылет через 2−3 дня», — вспоминает Костя. — Мне очень понравились участники. С некоторыми мы до сих пор сейчас общаемся. Я сразу прошел отбор, мне сказали три «да». Уже в финале было достаточно сложно.

Свое мастерство юный кондитер решил испытать на ТВ-шоу Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Шоу принесло много эмоций. Костя был поражен масштабами процесса. В финале он готовил торт с нефтяной вышкой, и хотя это было непросто, отлично справился. В тот момент мальчик понял, что хочет развивать свои кулинарные навыки дальше. Вернувшись домой, Костя начал делать собственные торты на заказ. Параллельно изучал теорию и практиковался, проходя курсы известных кондитерских школ. Первыми клиентами стали друзья и знакомые семьи, но постепенно список покупателей расширился.

Росла не только клиентская база, но и ассортимент. Костя начал создавать тарталетки, кейк-попсы, брауни, трайфлы и множество других сладких шедевров. Самому кондитеру нравится работать над тортами и тарталетками. Он с гордостью может сказать, что именно эти его десерты — одни из лучших в городе.

— Это уже вылилось в то, что сейчас у меня есть мои любимые постоянные заказчики, с которыми я сотрудничаю. Я думаю, человек пять точно есть, которые ко мне постоянно обращаются. Сейчас я не беру много заказов, потому что немножко в учебу ушел. Но у меня есть определенная клиентская база — это люди, которые у меня на свои праздники или иногда просто так заказывают десерты.

Помимо тортов, мальчик делает вкуснейшие моти Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А его бенто-торты пользуются особой популярностью у клиентов Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Десерты заказывают на праздники и застолья Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В свои 12-13 лет Костя стал зарабатывать неплохие деньги на заказах. Его первой крупной покупкой стал профессиональный планетарный миксер, который значительно упростил работу. Приобрел морозильные камеры и за несколько месяцев даже накопил на новый iPhone. Как бы там ни было, Костя часто слышал, что кондитерство — это не мальчишеское увлечение. Однако со временем он научился не обращать на это внимания.

— На самом деле, определенный, конечно, хейт есть всегда. Поначалу меня это довольно-таки задевало. Сейчас я уже смирился, потому что я не 100-долларовая купюра, чтоб всем нравиться. Мои друзья, мои знакомые поддерживают меня, поэтому я вообще не парюсь, — отвечает подросток.

Сейчас юный кондитер увлекся приготовлением тарталеток Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Все заготовки для десертов Костя делает сам Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Пока 14-летний кондитер активно ушел в учебу и берет заказы не так часто. Но мечтает освоить новые горизонты в кондитерском искусстве. Одна из целей — научиться делать круассаны, и для этого он планирует пройти обучение у знаменитого кондитера Александра Кислицына.

После окончания школы подросток хочет и дальше развивать свой кондитерский бизнес и даже стать медийным кондитером. И возможно, скоро мы увидим Костю в популярном кулинарном шоу на ТВ.

А вы бы купили такой торт на свой праздник? Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)