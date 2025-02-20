НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 764мм 58%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,51
EUR 92,48
Опустевший ТЦ
Массовое ДТП с автобусом
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
В пекарне умер человек
К школе съехались полицейские
Почему не вызвать врача на дом
Как отдохнуть зимой по-русски
Что откроют вместо «Якоря»
Еда истории Купил миксер, морозилки и iPhone. Как 14-летний школьник зарабатывает десятки тысяч на десертах

Купил миксер, морозилки и iPhone. Как 14-летний школьник зарабатывает десятки тысяч на десертах

Рассказываем историю участника популярного шоу

362
Написать комментарий
Сейчас Косте Кобзеву 14 лет и он делает торты не хуже профессиональных кондитеров | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСейчас Косте Кобзеву 14 лет и он делает торты не хуже профессиональных кондитеров | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас Косте Кобзеву 14 лет и он делает торты не хуже профессиональных кондитеров

Источник:

С самого детства у Кости Кобзева было необычное увлечение — выпекать десерты. В шесть лет он впервые приготовил кекс в микроволновке. А в 11, когда все сверстники играли в футбол и стрелялки на компьютере, Костя всерьез начал изучать кондитерское мастерство и печь торты. Все, кто пробовал кулинарные изыски, приготовленные парнем, хвалили его. Не прошло и года, как мальчик решил проверить свои силы в шоу «Кондитер. Дети» (12+) на канале «Пятница!». Историю Кости читайте в материале наших коллег из 72.RU.

Источник:

— Тогда еще Настя Семянива вела свое шоу, по-моему, на «Тюменском времени», и прямо там мы записали видеовизитку, которую она отправила продюсеру. За это ей огромное спасибо. И потом, через какое-то время, примерно через 2−3 недели, посреди ночи приходит эсэмэска: «Вы приняты, вылет через 2−3 дня», — вспоминает Костя. — Мне очень понравились участники. С некоторыми мы до сих пор сейчас общаемся. Я сразу прошел отбор, мне сказали три «да». Уже в финале было достаточно сложно.

Свое мастерство юный кондитер решил испытать на ТВ-шоу | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСвое мастерство юный кондитер решил испытать на ТВ-шоу | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Свое мастерство юный кондитер решил испытать на ТВ-шоу

Источник:

Шоу принесло много эмоций. Костя был поражен масштабами процесса. В финале он готовил торт с нефтяной вышкой, и хотя это было непросто, отлично справился. В тот момент мальчик понял, что хочет развивать свои кулинарные навыки дальше. Вернувшись домой, Костя начал делать собственные торты на заказ. Параллельно изучал теорию и практиковался, проходя курсы известных кондитерских школ. Первыми клиентами стали друзья и знакомые семьи, но постепенно список покупателей расширился.

Росла не только клиентская база, но и ассортимент. Костя начал создавать тарталетки, кейк-попсы, брауни, трайфлы и множество других сладких шедевров. Самому кондитеру нравится работать над тортами и тарталетками. Он с гордостью может сказать, что именно эти его десерты — одни из лучших в городе.

— Это уже вылилось в то, что сейчас у меня есть мои любимые постоянные заказчики, с которыми я сотрудничаю. Я думаю, человек пять точно есть, которые ко мне постоянно обращаются. Сейчас я не беру много заказов, потому что немножко в учебу ушел. Но у меня есть определенная клиентская база — это люди, которые у меня на свои праздники или иногда просто так заказывают десерты.

Помимо тортов, мальчик делает вкуснейшие моти | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Помимо тортов, мальчик делает вкуснейшие моти | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо тортов, мальчик делает вкуснейшие моти

Источник:
А его бенто-торты пользуются особой популярностью у клиентов | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)А его бенто-торты пользуются особой популярностью у клиентов | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А его бенто-торты пользуются особой популярностью у клиентов

Источник:
Десерты заказывают на праздники и застолья | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Десерты заказывают на праздники и застолья | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Десерты заказывают на праздники и застолья

Источник:

В свои 12-13 лет Костя стал зарабатывать неплохие деньги на заказах. Его первой крупной покупкой стал профессиональный планетарный миксер, который значительно упростил работу. Приобрел морозильные камеры и за несколько месяцев даже накопил на новый iPhone. Как бы там ни было, Костя часто слышал, что кондитерство — это не мальчишеское увлечение. Однако со временем он научился не обращать на это внимания.

— На самом деле, определенный, конечно, хейт есть всегда. Поначалу меня это довольно-таки задевало. Сейчас я уже смирился, потому что я не 100-долларовая купюра, чтоб всем нравиться. Мои друзья, мои знакомые поддерживают меня, поэтому я вообще не парюсь, — отвечает подросток.

Сейчас юный кондитер увлекся приготовлением тарталеток | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сейчас юный кондитер увлекся приготовлением тарталеток | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас юный кондитер увлекся приготовлением тарталеток

Источник:
Все заготовки для десертов Костя делает сам | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВсе заготовки для десертов Костя делает сам | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Все заготовки для десертов Костя делает сам

Источник:

Пока 14-летний кондитер активно ушел в учебу и берет заказы не так часто. Но мечтает освоить новые горизонты в кондитерском искусстве. Одна из целей — научиться делать круассаны, и для этого он планирует пройти обучение у знаменитого кондитера Александра Кислицына.

После окончания школы подросток хочет и дальше развивать свой кондитерский бизнес и даже стать медийным кондитером. И возможно, скоро мы увидим Костю в популярном кулинарном шоу на ТВ.

А вы бы купили такой торт на свой праздник? | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)А вы бы купили такой торт на свой праздник? | Источник: kobzev_cake / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А вы бы купили такой торт на свой праздник?

Источник:

Почитайте еще, как молодая пара заказала торт на свадьбу весом в 140 килограмм, высотой почти в три метра. Стоит такое угощение недешево. 72.RU поговорил с кондитером, которая выполняет заказ, и узнал, как ей удается делать гигантские сладости.

ПО ТЕМЕ
Кондитер Кондитер. Дети Торты на заказ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление