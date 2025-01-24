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Еда Кризис-2025 обзор Дешево не значит вредно. 10 видов недорогих, но очень полезных сортов рыбы

Дешево не значит вредно. 10 видов недорогих, но очень полезных сортов рыбы

Как сходить в магазин и не разориться

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4 комментария

Необязательно покупать лосось и семгу, можно купить более доступные виды рыбы

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Эксперты предрекают новый взлет цен не только на рыбу и морепродукты, но и на рыбные консервы, спреды, пасты, а также мидии и кальмары. Одна из причин — плохой улов, сырья для заготовок не хватает. Наши коллеги из «Доктора Питера» рассказали, какую рыбу можно купить не за космические деньги.

Новый год — новые цены

В начале 2025 года цена на продукцию из сельди выросла в полтора раза — и это еще не предел, говорят эксперты. Рыба продолжит дорожать. Так, три компании — «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» — с середины декабря повысили отпускные цены на свою продукцию. О дорогой рыбе мы не раз рассказывали.

Например, филе сельди стало дороже на 10%. Мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, паста из морепродуктов — на 20%. Цены выросли на горбушу (30%) и скумбрию (40%). Тихоокеанское сырье стало дороже в среднем на 16%, атлантическое — на 10%. Увеличение трат связано с дефицитом, говорят эксперты. Кроме того, снизилась добыча лососевых, что повысило спрос на другую рыбу.

После новогоднего ажиотажа цены на рыбу не упали.

Топ-10 недорогой и полезной рыбы

Рыба дает организму белок, жирные кислоты омега-3, витамины группы В и витамин D. Она необходима нашему организму. Какую рыбу можно купить и не разориться? Рассказываем про доступные, но не менее полезные варианты.

1. Минтай

В минтае вообще нет углеводов и очень мало жира, зато белка очень много. Он также богат витаминами группы В, D, йодом, селеном, кальцием, цинком и другими полезными минералами.

Рыба способствует снижению уровня глюкозы и холестерина в крови и улучшает состав крови, что особенно важно при анемии. Кроме того, минтай полезен для женщин, особенно при беременности и грудном вскармливании, так как является отличным источником железа и йода, которых так часто не хватает организму в этот период.

Килограмм минтая можно купить за 160–200 рублей.

2. Хек

В этой белой рыбе мало жира, она богата витаминами С, Е, А, РР, группы В, а также ненасыщенными жирными кислотами. Хек полезен для сердечно-сосудистой системы, помогает поддерживать форму, его можно есть даже худеющим.

Кроме того, эта рыба богата протеином, помогает организму вырабатывать коллаген, следовательно, благоприятно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Килограмм хека можно купить за 400 рублей, есть фасовки и по 800 граммов, они стоят в районе 369 рублей.

3. Путассу

Путассу представляет собой мелкоразмерную морскую рыбу семейства тресковых. Эта рыба богата витаминами А и D, которые влияют на состояние костей, иммунной системы, поддерживают остроту зрения, состояние волос, кожи и ногтей. Также витамин D отвечает за правильное усвоение организмом кальция, что снижает риск развития рахита у детей и остеопороза у взрослых.

В рыбе содержится и магний, который необходим для нервной и сердечно-сосудистой системы, а также марганец — ценный элемент для зубов, костей и щитовидной железы.

800 граммов путассу можно купить за 93 рубля, килограмм выйдет чуть дороже.

4. Окунь морской

Окунь относится к рыбам средней жирности, содержание жира составляет около 3%. В мясе морского окуня присутствует множество протеинов и витаминов — A, B, C, D и E.

В состав входят минералы, среди которых: магний, калий, кальций, железо, цинк, фосфор, селен, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Питательность данного продукта куда выше, чем у животного мяса. Рыба полезна для сердца, иммунной системы, помогает укрепить нервы и сосуды.

Килограмм окуня обойдется в 430–470 рублей.

5. Мойва

Форма белка, которая содержится в филе мойвы, считается одной из самых полезных для организма человека, говорит эндокринолог Елена Сюракшина. Протеины, которые получают из рыбы, легко усваиваются организмом и состоят исключительно из важнейших для здоровья аминокислот.

В мойве много йода, который полезен для щитовидной железы, фосфора, который способен защитить нервную систему от сбоев, а также магния и кальция.

6. Килька

Эту рыбу в магазинах продают в виде консервов, а также в уже очищенном виде в банках или пластиковых тарах. Килька содержит жирные кислоты, витамины группы В, натрий, хлор, фосфор, йод. Еще один ценный элемент — это омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, они оказывают позитивное влияние на работу сердца и сосудов.

За баночку или упаковку уже готового продукта придется отдать около 100 рублей. Да, рыбы будет гораздо меньше — около 200 граммов, зато таким образом можно разнообразить рацион и освободить себя от чистки и жарки.

7. Пангасиус

Эта рыба содержит много белка и мало калорий, обеспечивает организм кальцием и фосфором, особенно ценными для пожилых и детей. Пангасиус улучшает память, состояние кожи, зубной эмали и костей, укрепляет стенки сосудов и нервную систему.

Но есть один нюанс: эта рыба может жить в грязной воде и не очень разборчива в еде. Поэтому покупайте продукт только у официальных поставщиков. Так, в магазинах есть филе пангасиуса — за полкило придется отдать около 220 рублей.

8. Тилапия

В этой рыбе есть омега-3, кальций и витамин D. В тилапии мало калорий и много белка, что может помочь дольше чувствовать себя сытым. Некоторые исследования предполагают, что употребление достаточного количества селена, который в изобилии содержится в тилапии, может снизить риск некоторых видов рака.

В магазинах в основном можно найти филе тилапии — за полкило придется отдать около 400–450 рублей.

9. Салака

Салака — это рыба, которая отличается низкой энергетической ценностью и надолго насыщает организм. Ее любят готовить шведы и финны, в России же салаку больше всего знают именно как копченое блюдо, называемое в некоторых областях просто «копчушка».

Рыба благоприятно влияет на эндокринную систему, укрепляет сердце, кости, волосы и ногти. В ней много хрома, фосфора, белка, но практически нет углеводов.

За шпроты из салаки придется отдать около 135 рублей, есть в магазинах и копченая рыба, килограмм обойдется примерно в 440 рублей.

10. Пикша

По химическому составу мясо пикши практически не отличается от мяса трески. Жирность редко бывает выше 0,1–0,3%. Эта рыба полезна для фигуры, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы. Кроме того, пикша содержит кальций и фосфор — ключевые минералы для здоровья костей и зубов.

В магазинах пикша представлена чаще всего в мороженом виде. Однако продукция может быть приготовлена в виде филе, филе-куска, который уже разморожен. В этом случае рыбу рекомендуется сразу использовать для приготовления и ни в коем случае не замораживать повторно — так она теряет часть полезных свойств.

Полкило филе стоит в районе 300 рублей, а вот килограмм целой рыбы стоит в районе 500–550 рублей.

Польза и вред мяса кальмара

Кальмар — один из самых доступных по цене морепродуктов. Если вы уже устали от привычных блюд из мяса, рыбы и птицы, попробуйте включить в свое меню мясо кальмара, тем более что у этого продукта есть множество полезных свойств.

Разберемся вместе с экспертом, чем так хороши кальмары и о чем нужно знать, прежде чем купить морепродукт в магазине.

Как отмечает биолог Ольга Трофимова, кальмары — чемпионы по содержанию белка. Всего в 100 г моллюска содержится до 18 г макронутриента. При этом калорийность продукта идеально подойдет для легкого обеда или ужина: в стограммовой порции — всего сто калорий.

Ольга Трофимова — доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

Максимум белка, минимум калорий

Белок из кальмаров легко усваивается, так что продукт необходим тем, кто хочет быстро нарастить мышечную массу.

У кальмаров очень богатый состав: в них есть и витамины группы В, и витамин Е, и аскорбиновая кислота, а также йод, марганец, селен, железо, фосфор. Можно использовать моллюск и в качестве источника жирных кислот омега-3 и омега-6. Особенно полезен кальмар для женского здоровья.

Многие хозяйки ценят кальмаров за универсальность: они хороши и в качестве основного блюда, и в качестве добавки для салата.

Нюансы и противопоказания

Впрочем, подчеркивает Трофимова, есть важный нюанс: чтобы кальмар принес пользу вашему организму, он должен быть качественно переработан. Иногда производители оставляют мясо моллюска лежать в воде при размораживании, из-за чего продукт теряет часть питательных веществ.

Кроме того, иногда на завершающем этапе переработки кальмара щедро сдабривают глутаматом натрия. В больших количествах этот усилитель вкуса может быть опасен для здоровья. Он способен спровоцировать отравление, а при регулярном употреблении — усиливать хронические заболевания.

Некоторым людям как минимум стоит быть осторожными с кальмаром. Например, этот продукт содержит большое количество аллергенов. А еще его нельзя есть с диагнозом «панкреатит». Дело в том, что моллюск содержит соединения, которые усиливают секреторную функцию поджелудочной железы.

Кроме того, в последнее время всё чаще появляются тревожные исследования, авторы которых говорят о высокой концентрации ртути и тяжелых металлов в рыбе и морепродуктах. Эта новая опасность появилась из-за промышленного загрязнения окружающей среды. Но тут у кальмаров есть преимущество: по словам специалистов Агентства по охране окружающей среды, кальмар — один из немногих обитателей моря с минимальной способностью к накапливанию ртути.

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Цены на рыбу Минтай Рост цен Рыбные консервы Кальмар Путина Улов Дефицит рыбы
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Комментарии
4
Гость
33 минуты
Дешёвая рыба как то совсем не дешёвая. С учётом того, что половина веса составляют голова и кости. За 400+ можно взять свиную вырезку. Она будет и вкуснее и полезнее.
Гость
43 минуты
учитывая инфляцию, скоро появятся статьи о том, как приготовить шикарный ужин имея только воду, соль и горсть макаронов
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