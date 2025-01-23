В магазинах может временно пропасть ярославское сливочное масло. Причина

Ярославское сливочное масло жирностью 82% может временно пропасть из магазинов города. Об этом рассказали в региональном Министерстве агропромышленного комплекса.
— По информации руководства «Ярмолпрода», выпуск сливочного масла 82% будет, но в меньших объемах, прекращения поставок данной категории не планируется, — уточнили в Министерстве.
Уменьшение выпуска связано с заменой дизайна этикеток. После обновления масло вернется на полки магазинов.
Напомним, что в декабре 2024 года сливочное масло подорожало на 3-4%, а в целом его цена за прошлый год выросла на 25,4%.