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Еда В магазинах может временно пропасть ярославское сливочное масло. Причина

В магазинах может временно пропасть ярославское сливочное масло. Причина

Что говорят власти

679
17 комментариев

Уменьшение партии связано с редизайном этикеток

Источник:

Ярославское сливочное масло жирностью 82% может временно пропасть из магазинов города. Об этом рассказали в региональном Министерстве агропромышленного комплекса.

— По информации руководства «Ярмолпрода», выпуск сливочного масла 82% будет, но в меньших объемах, прекращения поставок данной категории не планируется, — уточнили в Министерстве.

Уменьшение выпуска связано с заменой дизайна этикеток. После обновления масло вернется на полки магазинов.

Напомним, что в декабре 2024 года сливочное масло подорожало на 3-4%, а в целом его цена за прошлый год выросла на 25,4%.

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Комментарии
17
Гость
1 час
«Жрите» сами его по 250руб за 180г
Гость
1 час
Пальму вовремя не завезли?!
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