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Еда «Почти на 42%»: какие продукты сильнее всего подорожали в Ярославской области

«Почти на 42%»: какие продукты сильнее всего подорожали в Ярославской области

Публикуем официальную статистику

527
25 комментариев

Сильнее всего в декабре 2024 года подорожали овощи

Источник:

В «Ярославльстате» рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в декабре 2024 года в регионе. Оказалось, что в последний месяц года ощутимо выросли в цене овощи.

— В том числе свежие огурцы подорожали за месяц почти на 42%, помидоры — на 16%, грибы и чеснок — на 9%, зелень свежая — на 6%, капуста, лук, картофель — от 3% до 5%, — рассказали в «Ярстате».

Следом в списке подорожавших продуктов указали сливочное масло, рыбу и морепродукты, яйца, мясо и птицу. Цены на них выросли от 3 до 4%.

— Кондитерские изделия, хлеб и крупы — более чем на 2%. Продолжили расти цены на молоко и молочную продукцию — на 1,8%, — рассказали в статистической службе.

В целом с декабря 2023 года продовольственная инфляция в регионе, по данным «Ярославльстата», составила 12,2%.

В сравнении с ноябрем 2024 года подешевел только сахар

Источник:

По официальным подсчетам, в декабре средняя стоимость килограмма огурцов в регионе дошла до 309,1 рубля. Картофель — 53 рубля. Десяток яиц обойдется в 113,8 рубля. А литр молока — 74,9 рубля.

Наши коллеги разбирались, почему огурцы так сильно подорожали и стоит ли ждать снижения цен.

ПО ТЕМЕ
Подорожание Ярославльстат Продукты Инфляция
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Комментарии
25
Гость
1 час
Удобно жить по плану Таврического скоро будет один огурец за день работы Остальное отправляем дотационым братьям во всём мире Гордость берёт за горло!
Гость
1 час
Это байден виноват
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