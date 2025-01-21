«Почти на 42%»: какие продукты сильнее всего подорожали в Ярославской области

Сильнее всего в декабре 2024 года подорожали овощи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В «Ярославльстате» рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в декабре 2024 года в регионе. Оказалось, что в последний месяц года ощутимо выросли в цене овощи.

— В том числе свежие огурцы подорожали за месяц почти на 42%, помидоры — на 16%, грибы и чеснок — на 9%, зелень свежая — на 6%, капуста, лук, картофель — от 3% до 5%, — рассказали в «Ярстате».

Следом в списке подорожавших продуктов указали сливочное масло, рыбу и морепродукты, яйца, мясо и птицу. Цены на них выросли от 3 до 4%.

— Кондитерские изделия, хлеб и крупы — более чем на 2%. Продолжили расти цены на молоко и молочную продукцию — на 1,8%, — рассказали в статистической службе.

В целом с декабря 2023 года продовольственная инфляция в регионе, по данным «Ярославльстата», составила 12,2%.

В сравнении с ноябрем 2024 года подешевел только сахар Источник: «Ярославльстат»











По официальным подсчетам, в декабре средняя стоимость килограмма огурцов в регионе дошла до 309,1 рубля. Картофель — 53 рубля. Десяток яиц обойдется в 113,8 рубля. А литр молока — 74,9 рубля.