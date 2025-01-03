НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

южн.

 743мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Обрушение в здании
Сократят бюджетников
Вызволили из украинского плена
Грядут холода
Афиша на 3 января
Как достигать своих целей
Квартира за 72 миллиона
Куда сходить с детьми
Аномальное потепление в Ярославле
Каким был 2024 для бизнеса
Еда инструкция Безумно вкусно! Готовим простой салат с мандарином и копченостями — видео

Безумно вкусно! Готовим простой салат с мандарином и копченостями — видео

Такого сочетания вы наверняка не пробовали, но оно вас приятно удивит

126
Написать комментарий
Источник:

Новогодние салаты уже давно съедены, а вам хочется порадовать близких каким-нибудь праздничным и простым блюдом из тех игредиентов, что еще остались в холодильнике? Делимся рецептом интересного и небанального салата. В списке ингредиентов для него:

  • салат айсберг — 150 г;

  • мандарин — 150 г;

  • сыровяленый балык — 50 г;

  • сырокопченая шейка — 50 г;

  • сыр моцарелла — 120 г;

  • грецкий орех (обжаренный) — 90 г;

  • греческий йогурт — 80 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • черный перец — ¼ ч. л.;

  • апельсиновый сок — 2 ст. л.;

  • сухарики.

Подробная инструкция, как приготовить, — в видео выше.

А что еще вкусного приготовить?

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление