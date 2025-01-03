Безумно вкусно! Готовим простой салат с мандарином и копченостями — видео

Новогодние салаты уже давно съедены, а вам хочется порадовать близких каким-нибудь праздничным и простым блюдом из тех игредиентов, что еще остались в холодильнике? Делимся рецептом интересного и небанального салата. В списке ингредиентов для него:
салат айсберг — 150 г;
мандарин — 150 г;
сыровяленый балык — 50 г;
сырокопченая шейка — 50 г;
сыр моцарелла — 120 г;
грецкий орех (обжаренный) — 90 г;
греческий йогурт — 80 г;
оливковое масло — 2 ст. л.;
черный перец — ¼ ч. л.;
апельсиновый сок — 2 ст. л.;
сухарики.
Подробная инструкция, как приготовить, — в видео выше.
А что еще вкусного приготовить?
Ошеломительно вкусный суп, как у мамы;
запеченную картошку с салом;
блины из цветной капусты;
омлет с грибами и шпинатом;
котлеты из капусты и фарша;
роскошный салат из икры;
кабачковые оладьи с крабовыми палочками;
кабачковую пиццу, взорвавшую интернет;
яблочный насыпной пирог;
нежнейшие соленые сырники;
невероятную курицу по-венгерски;
фаршированные перцы по классическому рецепту;
капусту с яйцами, что вкуснее пиццы, — быстрый завтрак;
пиццу без муки, которую можно есть каждый день;
сочные, но не жирные чебуреки с идеальной корочкой;
вкусные домашние хинкали;
сочную куриную грудку;
необычную курицу в пиве;
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вкусную закуску из помидоров за пять минут;
оджахури по авторскому рецепту;
оладьи с бананами;
быстрый ужин из запеченной скумбрии (ее даже не надо размораживать!);
ленивые и низкокалорийные хачапури;
сочный мясной рулет из индейки и лаваша;
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яблочный пирог без теста.