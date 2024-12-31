Вместо бутербродов со шпротами и икрой: топ необычных закусок для новогоднего стола

Публикуем рецепты новогодних закусок Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Новый год — это время, когда за одним столом собираются близкие и друзья. И конечно же, хочется порадовать их не только праздничной атмосферой, но и вкусными угощениями. Разнообразят праздничное меню закуски, которые можно сочетать с любыми напитками и подавать в начале застолья.



В этом материале собрали рецепты от фудблогера из Ярославля Анастасии Кукушкиной.

Брускетты с начинкой

Это закусочное блюдо итальянской кухни, которое состоит из поджаренного хлеба и начинки. Для основы нужно взять мягкий багет, нарезать на ломтики. Смесью растительного масла и чеснока смазать кусочки хлеба. И отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут. Хлеб должен слегка подрумяниться и остаться мягким внутри.

Для сервировки подойдут тарелки с новогодними мотивами Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для первого варианта начинки смажьте теплый хлеб соусом «Цезарь». Далее выложите лист салата, сверху кусочки обжаренного куринного филе. Нарежьте помидоры черри на половинки и положите на курицу. Добавьте еще немного соуса и посыпьте натертым сыром.

Брускетты станут альтернативой привычным бутербродам Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для второго варианта начинки натрите на средней терке крабовые палочки, сыр и яйца. Соедините их с майонезом. Выложите начинку на подсушенный в духовке чесночный багет. Брускетты можно украсить зеленью или половинкой помидора черри.

Креветки в панировке

Закуска получается хрустящей и сочной Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для этого блюда вам понадобятся королевские креветки, яйцо, ~2 ст. л. майонеза, ~2 ст. л. муки, хлопья для панировки, соль, специи, для соуса — майонез и шрирача (соус чили).

Для кляра соединяем яйцо с солью, мукой и майонезом, чтобы получилась густая консистенция. Креветки обмакиваем в кляре, обваливаем в панировке и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку минут на 10–12. Блюдо должно получиться хрустящим и сочным внутри. Подавать можно с соусом — для него смешайте майонез и шрирачу.

Крабовые «елочки»

Зёрна граната придадут закуске нарядный вид Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для этого блюда вам понадобятся крекеры, крабовые палочки, сыр, четыре вареных яйца, укроп, петрушка, гранат, соль.

Крабовые палочки, сыр и яйца натрите на мелкой терке, соедините с солью и майонезом. Из смеси сформируйте елочки — масса получится липкой и будет хорошо держать форму. Поучившиеся конусы обваляйте в мелко нарезанной зелени. Получившуюся «елочку» поместите на крекеры. Можно взять галеты, чтобы снизить количество соли. Либо, наоборот, взять для этого блюда крекеры с разными вкусами — соленые, острые или пряные. Для украшения можно использовать зёрна граната — они придадут «елочкам» нарядный вид.

Закуска с селедкой

Закуска понравится любителям селедки под шубой Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)