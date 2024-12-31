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Еда Новый год — 2025 обзор Вместо бутербродов со шпротами и икрой: топ необычных закусок для новогоднего стола

Вместо бутербродов со шпротами и икрой: топ необычных закусок для новогоднего стола

Публикуем рецепты простых блюд для праздничного застолья

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1 комментарий

Публикуем рецепты новогодних закусок

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Новый год — это время, когда за одним столом собираются близкие и друзья. И конечно же, хочется порадовать их не только праздничной атмосферой, но и вкусными угощениями. Разнообразят праздничное меню закуски, которые можно сочетать с любыми напитками и подавать в начале застолья.

В этом материале собрали рецепты от фудблогера из Ярославля Анастасии Кукушкиной.

Брускетты с начинкой

Это закусочное блюдо итальянской кухни, которое состоит из поджаренного хлеба и начинки. Для основы нужно взять мягкий багет, нарезать на ломтики. Смесью растительного масла и чеснока смазать кусочки хлеба. И отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут. Хлеб должен слегка подрумяниться и остаться мягким внутри.

Для сервировки подойдут тарелки с новогодними мотивами

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Для первого варианта начинки смажьте теплый хлеб соусом «Цезарь». Далее выложите лист салата, сверху кусочки обжаренного куринного филе. Нарежьте помидоры черри на половинки и положите на курицу. Добавьте еще немного соуса и посыпьте натертым сыром.

Брускетты станут альтернативой привычным бутербродам

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Для второго варианта начинки натрите на средней терке крабовые палочки, сыр и яйца. Соедините их с майонезом. Выложите начинку на подсушенный в духовке чесночный багет. Брускетты можно украсить зеленью или половинкой помидора черри.

Креветки в панировке

Закуска получается хрустящей и сочной

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Для этого блюда вам понадобятся королевские креветки, яйцо, ~2 ст. л. майонеза, ~2 ст. л. муки, хлопья для панировки, соль, специи, для соуса — майонез и шрирача (соус чили).

Для кляра соединяем яйцо с солью, мукой и майонезом, чтобы получилась густая консистенция. Креветки обмакиваем в кляре, обваливаем в панировке и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку минут на 10–12. Блюдо должно получиться хрустящим и сочным внутри. Подавать можно с соусом — для него смешайте майонез и шрирачу.

Крабовые «елочки»

Зёрна граната придадут закуске нарядный вид

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Для этого блюда вам понадобятся крекеры, крабовые палочки, сыр, четыре вареных яйца, укроп, петрушка, гранат, соль.

Крабовые палочки, сыр и яйца натрите на мелкой терке, соедините с солью и майонезом. Из смеси сформируйте елочки — масса получится липкой и будет хорошо держать форму. Поучившиеся конусы обваляйте в мелко нарезанной зелени. Получившуюся «елочку» поместите на крекеры. Можно взять галеты, чтобы снизить количество соли. Либо, наоборот, взять для этого блюда крекеры с разными вкусами — соленые, острые или пряные. Для украшения можно использовать зёрна граната — они придадут «елочкам» нарядный вид.

Закуска с селедкой

Закуска понравится любителям селедки под шубой

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Этот рецепт подойдет любителям селедки под шубой. Особенно тем, кто не хочет тратить много времени на приготовление салата.

Для закуски понадобится филе сельди, вареная свекла, чеснок, майонез, соль, лук репчатый и зеленый, черный хлеб. Натираем на терке вареную свеклу, соединяем с майонезом, чесноком. Солим по вкусу. Выкладываем на кусочки черного хлеба, а сверху кладем селедку и украшаем зеленым луком.

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Комментарии
1
Гость
18 минут
Еда должна быть патриотичной! например консервы За Родину
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