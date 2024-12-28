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Еда Диетолог назвала новогодние блюда, которые портят здоровье. Они есть на столе у каждого второго

Диетолог назвала новогодние блюда, которые портят здоровье. Они есть на столе у каждого второго

У вас еще есть время пересмотреть праздничное меню

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14 комментариев

Диетолог рассказала, что приготовить на новогодний стол

Источник:

Новый год всё ближе, пора продумывать меню на праздник. Главный внештатный диетолог Минздрава Ярославской области Елена Гульнева поделилась своим мнением о традиционных праздничных блюдах, которые мы привыкли ставить на новогодний стол, и дала рецепты полезных салатов и горячего. Врач рекомендует в этот раз отказаться от обилия блюд.

— У многих народов праздник ассоциируется с богато накрытым столом. Такая традиция формировалась веками, в периоды, когда обилия еды не существовало. Сегодня ситуация другая: продукты доступны и обыденны. И эта продуктовая доступность приводит к формированию многих болезней, сокращающих жизнь, — считает врач.

По мнению диетолога, ярославцы излишне злоупотребляют мясными переработанными продуктами, выпечкой, кондитерскими изделиями, «майонезными» салатами. Вместо этих вредных продуктов она посоветовала поставить на новогодний стол салаты из свежих овощей и рыбные блюда. Елена Гульнева также просит хозяек воздержаться от готовки в «промышленных масштабах», чтобы не подъедать уже заветренное.

— Уделите больше внимания декорированию блюд — сервировка важна для создания праздничной атмосферы. Сделайте небольшие красивые закуски — сейчас множество простых рецептов. Одно главное блюдо — можно использовать проверенный годами рецепт или какой-то новый экзотический. Уменьшите или вообще уберите гарнир на новогоднем столе. Меньше соков — лучше хорошая вода, — посоветовала специалист.

Диетолог поделилась рецептами угощений, которые не навредят здоровью.

Греческий салат с пекинской капустой

Время приготовления — 15 минут. В порции примерно 130 ккал.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста (половина вилка);

  • сыр — брынза или фета;

  • 4 помидора;

  • 2 огурца;

  • один сладкий перец;

  • одна головка лука;

  • половина банки маслин;

  • в качестве заправки — оливковое масло, лимон, бальзамический уксус, немного соли.

Все ингредиенты нужно порезать и смешать, а затем заправить соусом.

Шашлычки из курицы в духовке

Время приготовления — около 1,5 часа. В порции — 160 ккал.

Ингредиенты:

  • чуть больше 500 граммов куриного филе;

  • 2 зубчика чеснока;

  • корень имбиря;

  • столовая ложка соевого соуса;

  • столовая ложка растительного масла;

  • помидоры;

  • красный лук.

Замочите деревянные шпажки в воде. Затем приготовьте маринад, смешав чеснок, натертый имбирь, соевый соус и масло. Нарежьте курицу и замаринуйте ее, оставив заготовку на 30 минут. Насадите кусочки филе на подготовленные шпажки. По желанию добавьте немного красного лука, помидоры или другие овощи по вкусу. Поместите подготовленные шашлычки на шпажках в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 30–35 минут до готовности. В процессе шашлык нужно 1–2 раза перевернуть для равномерной обжарки.

Ранее мы также публиковали пять рецептов вкусных и необычных салатов на январские выходные.

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Диетолог Рецепты Новогодний стол Салат Блюдо Новый год Правильное питание
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Комментарии
14
Живой Свет
20 декабря 2023, 20:14
"Жить вредно от этого умирают !"
Гость
20 декабря 2023, 19:44
Был у меня такой модный Новый год, семья сказала, что больше не нужно изобретать колесо, если его уже изобрели- оливье на 1 января только вкуснее становится, а завтрак начинаешь с шампанского не допитого, а потом все , снова застолье и готовить не надо- все есть!
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