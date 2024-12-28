Диетолог назвала новогодние блюда, которые портят здоровье. Они есть на столе у каждого второго

Новый год всё ближе, пора продумывать меню на праздник. Главный внештатный диетолог Минздрава Ярославской области Елена Гульнева поделилась своим мнением о традиционных праздничных блюдах, которые мы привыкли ставить на новогодний стол, и дала рецепты полезных салатов и горячего. Врач рекомендует в этот раз отказаться от обилия блюд.
— У многих народов праздник ассоциируется с богато накрытым столом. Такая традиция формировалась веками, в периоды, когда обилия еды не существовало. Сегодня ситуация другая: продукты доступны и обыденны. И эта продуктовая доступность приводит к формированию многих болезней, сокращающих жизнь, — считает врач.
По мнению диетолога, ярославцы излишне злоупотребляют мясными переработанными продуктами, выпечкой, кондитерскими изделиями, «майонезными» салатами. Вместо этих вредных продуктов она посоветовала поставить на новогодний стол салаты из свежих овощей и рыбные блюда. Елена Гульнева также просит хозяек воздержаться от готовки в «промышленных масштабах», чтобы не подъедать уже заветренное.
— Уделите больше внимания декорированию блюд — сервировка важна для создания праздничной атмосферы. Сделайте небольшие красивые закуски — сейчас множество простых рецептов. Одно главное блюдо — можно использовать проверенный годами рецепт или какой-то новый экзотический. Уменьшите или вообще уберите гарнир на новогоднем столе. Меньше соков — лучше хорошая вода, — посоветовала специалист.
Диетолог поделилась рецептами угощений, которые не навредят здоровью.
Греческий салат с пекинской капустой
Время приготовления — 15 минут. В порции примерно 130 ккал.
Ингредиенты:
пекинская капуста (половина вилка);
сыр — брынза или фета;
4 помидора;
2 огурца;
один сладкий перец;
одна головка лука;
половина банки маслин;
в качестве заправки — оливковое масло, лимон, бальзамический уксус, немного соли.
Все ингредиенты нужно порезать и смешать, а затем заправить соусом.
Шашлычки из курицы в духовке
Время приготовления — около 1,5 часа. В порции — 160 ккал.
Ингредиенты:
чуть больше 500 граммов куриного филе;
2 зубчика чеснока;
корень имбиря;
столовая ложка соевого соуса;
столовая ложка растительного масла;
помидоры;
красный лук.
Замочите деревянные шпажки в воде. Затем приготовьте маринад, смешав чеснок, натертый имбирь, соевый соус и масло. Нарежьте курицу и замаринуйте ее, оставив заготовку на 30 минут. Насадите кусочки филе на подготовленные шпажки. По желанию добавьте немного красного лука, помидоры или другие овощи по вкусу. Поместите подготовленные шашлычки на шпажках в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 30–35 минут до готовности. В процессе шашлык нужно 1–2 раза перевернуть для равномерной обжарки.
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