«Внутри жижа, послевкусие ужасное»: икру из ярославских магазинов оценили покупатели и Роскачество

Узнали, что за икра продается в ярославских магазинах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бутерброды с икрой для многих ярославцев — одно из главных новогодних блюд. Мы посмотрели, какая икра в этом году продается в популярных сетевых магазинах города. А также изучили, как ее оценивают покупатели и Роскачество.

«Пеккони»

Икра от фирмы «Пеккони» в жестяной баночке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На полках ярославских магазинов мы нашли икру лососевую зернистую горбуши от компании «Пеккони» из подмосковного Подольска. Вес продукта в жестяной баночке — 95 граммов. Нам она попалась по цене 649,99 рубля. В стеклянной банке вес икры — 90 граммов, цена — 979,99 рубля.

На сайте гипермаркета «Лента» продукт оценили в четыре звезды из пяти. Об икре много положительных отзывов. Покупатели делятся, что она легко лопается на зубах, не критично соленая. Но есть и отрицательные. Например, такой:

— Икра невкусная, выбросили. Твердая оболочка, внутри жижа, послевкусие ужасное, консистенции плохая.

Производитель — ООО «Пеккони» — работает с 1999 года. Главный вид деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители компании — бизнесмены Виктор Цвекер и Илья Лаптев. Им также принадлежит столичная компания «Фрегат», которая занимается оптовой торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов (чистая прибыль за 2023 год — 1,7 миллиона рублей). Кроме рыбно-икорного бизнеса предприниматели владеют фирмой по разведению кроликов «Зайко» в Тульской области. Чистая прибыль ООО «Пеккони» за 2023 год — 5 миллионов рублей.

От «Московского рыбокомбината»

Такая икра — одна из самых дорогих в сетевых магазинах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Роскачестве невысоко оценивают продукцию данного производителя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна московская компания, которая привозит икру в Ярославль, — ООО «ТД Московский рыбокомбинат». В ярославском магазине мы обнаружили баночку икры форели весом 90 граммов. Цена — 729 рублей.

Отзывы конкретно об этом продукте нам не попались. Но на сайте Роскачества икра кеты этого же производителя оценена всего в 2,61 балла из пяти. Главные минусы — обнаружена кишечная палочка и присутствует привкус горечи и остроты. Среди плюсов указано то, что содержание консервантов не превышает допустимой нормы, икра не содержит синтетических красителей, умеренно соленая.

Компания «ТД Московский рыбокомбинат» была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков и торговля ими. Чистая прибыль за 2023 год составила 6,3 миллиона рублей. Владельцем является Андрей Туманов, который раньше был участником и руководителем ряда фирм той же направленности.

Икра «Путина»

Об этой икре противоречивые отзывы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Икра форели от компании «Путина» весит 95 граммов. Цена — 629 рублей. На одном из маркетплейсов у икры стоит оценка 3,9 из 5. Отзывы о ней противоречивые. Есть положительные и отрицательные.

— Икра на удивление оказалась хорошей, икринка к икринке, все целые, при раскусывании лопаются без усилий. Это говорит о том, что сырье для посола было качественным и оболочки икры не пересохли, — пишут в комментариях.

А чуть ниже негативный отклик:

— Икра низкого качества, изготовлена, видимо, из перемороженного сырья. В банке много жидкости, сама икра очень соленая, всё вместе выглядит как красная жижа. Еще раз брать не стал бы.

На сайте Роскачества по итогам 2023 года икра данного производителя оценена довольно высоко — на 4,4 балла из 5. В качестве ее единственного недостатка указано недотягивающее до нормативов содержание соли.

ООО «Путина» было образовано в 2003 году, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. На сайте говорится, что икру добывают и солят прямо на Сахалине и Камчатке. Чистая прибыль организации за 2023 год составила 62,1 миллиона рублей. Учредитель фирмы — Евгения Синякова, которая также занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, оптовой торговлей пищевыми продуктами. Ее партнером по бизнесу является Алексей Милешников, который ранее был зарегистрирован как руководитель питерского ЧОП «Енисей». Компания выпускает продукцию под брендами «Путина», «Очень», «Знак отличия», «Сделано в море».

«Тунгутун»

Икра в металлической банке дешевле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В стеклянной — дороже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также ярославцы могут увидеть на полках сетевых магазинов икру из горбуши под брендом «Тунгутун» от «Северо-восточной компании ЛТД». Вес — 95 граммов, цена икры в жестяной баночке — около 600 рублей, в стеклянной — 679,9 рубля. В Роскачестве по итогам 2023 года икре этого производителя поставили 4,66 балла из 5. Среди недостатков отмечено лишь наличие привкуса горечи и остроты.

Фирма-производитель зарегистрирована в Москве в 2014 году. У нее сразу шесть учредителей — пять частных лиц и компания «Сорадиан Холдингс Лимитед» (Кипр). К основным видам деятельности организации относятся переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, переработка и консервирование овощей и другие. На сайте компании говорится, что икру они производят прямо в местах вылова рыбы — на Камчатке и Сахалине. Фирма также производит икру премиум-класса под маркой «Красное золото». Чистая прибыль за 2023 год — 41 миллион рублей.

«Корсаков»

В Роскачестве поставили продукту тройку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Производителем этой красной икры под брендом «Корсаков» является компания «Виктория» из Москвы. Вес товара — 90 граммов, стоимость — 999 рублей.

На сайте Роскачества икре по итогам 2023 года поставлена тройка. Главная претензия — превышение норм общей обсемененности (заражения бактериями). На сайте магазина «Перекресток» многие пишут, что икра показалась им пересоленной. Но также есть и положительные комментарии.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма была зарегистрирована в 2014 году. Занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Чистая прибыль за 2023 год составила 23,9 миллиона рублей. Учредители — Никита Четвериков и Ольга Шимановская.

Структурированная икра

Структурированная икра, как правило, находится на полках рядом с натуральной. Но стоит в разы дешевле. Причина низкой цены в том, что делают этот продукт из икорного сока.

— При повреждении натуральных икринок содержимое вытекает, образуя джус, в итоге икра словно плавает в вязком бульоне. Именно из него изготавливают структурированную продукцию, а оболочку воссоздают с помощью желирующих компонентов (желатина и других). Иногда в ход идут ароматизаторы и красители для получения продукта, более похожего на натуральную икру, — рассказали в Роскачестве.

Пример такой икры — баночка на фото от компании «Пеккони», про которую мы уже писали выше. Вес икры — 95 граммов, цена — всего 199,99 рубля.

Структурированная икра делается из икорного сока Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Имитированная икра

А вот имитированная икра — это совсем не икра.

— Такой продукт чаще всего производят из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые «икринки», внешне очень похожие на икру. Чтобы придать искусственной икре вкус натуральной, раствор альгината натрия могут приготовить на рыбном бульоне. Также при изготовлении имитированной икры могут использовать желатин, каррагинан (его получают из красных водорослей) и т. п. Принцип работы с ними такой же, как и с альгинатом натрия: добавляются ароматизаторы и красители, опять же рыбный бульон, — объяснили в Роскачестве.

За баночку такого продукта берут от 100 рублей.

Имитированная икра — вовсе не икра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









