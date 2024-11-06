«Поступают уведомления от производителей»: крупный ретейлер высказался о подорожании сливочного масла

В «Ашане» высказались о подорожании масла Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В компании «Ашан Ритейл Россия» высказались о подорожании сливочного масла. Ранее мы рассказывали, что цены выросли не только в Ярославле, но и по всей России.

В компании пояснили, что стараются регулировать подорожание товара.

— На сегодня для клиентов торговой сети «Ашан Ритейл Россия» доступен широкий ассортимент сливочного масла — свыше 350 наименований, из них 10 SKU — это сливочное масло от собственных торговых марок «Ашана». При этом сливочное масло относится к категории социально значимых товаров, на которые с 2022 года и по настоящее время «Ашан» сохраняет взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценки в размере 5–10%, — ответили в компании на запрос 76.RU.

СКЮ (SKU) — международный термин, означающий артикул товара. С помощью него отслеживают количество проданного и оставшегося товара, устанавливают расположение на складе или в торговом зале.

Также в компании пояснили, что ретейлеру, как и другим игрокам рынка, поступают уведомления от производителей о подорожании товаров. В том числе сливочного масла.

— Компания «Ашан Ритейл Россия» прикладывает максимальные усилия для сдерживания цены на полке, принимая заявленные повышения от поставщиков частично и только в случае обоснования. Особенно для нас важна, как уже было отмечено выше, стабилизация цен на социально значимые товары, чтобы наши покупатели по-прежнему могли покупать всё необходимое в нужном объеме, — рассказали в «Ашане».

В ответе на запрос 76.RU говорится, что «Ашан Ритейл Россия» сотрудничает со 170 поставщиками сливочного масла. В это число входят и региональные производители. Самым дешевым маслом, представленном на полке «Ашана», назвали брикет весом в 200 граммов и жирностью 72,5% от бренда «Каждый день». Его продают за 117 рублей 99 копеек.

Почему дорожает масло?

В Ярославле, как и во всей России, цены на двухсотграммовые брикеты перевалили за 200, а то и за 300 рублей. Эксперты называют причиной подорожание стоимости коровьего молока. По словам заместителя директора Молочного союза России по экономике, кандидата экономических наук, доцента Александра Рыбина, весной 2023 года цены на сырое молоко опускались ниже 30 рублей за килограмм (производители не измеряют его в литрах), а после средняя закупочная цена дошла до 50 рублей. При этом спрос на молоко также растет.

Александр Рыбин назвал нашим коллегам несколько факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию. Он рассказал, что раньше молочки производили меньше. Но в 2023 году ситуация изменилась. В первом полугодии 2024 года производство молочных продуктов (сыры, йогурты, сметана и др.) продолжило расти. При этом производство такой продукции нужно подкреплять производством молока.

Помимо этого люди стали есть больше молочной продукции, чем раньше.

— Если 3–4 года назад у нас потребление молока составляло порядка 165 килограммов на душу населения (имеется в виду вся молочная продукция в пересчете на сырое молоко. — Прим. ред.), то сегодня есть оценки, что в 2024 году поднялось до 250–270 кг, — пояснил Александр Рыбин.

По словам эксперта, влияет на ситуацию и борьба с подделками. С рынка убирают контрафакт с использованием дешевых заменителей. А это ведет к росту потребности в молочных компонентах. Также эксперт упомянул ситуацию с молочным жиром, который используется для производства сливочного масла и сыра.

По его словам, отечественного производства молочного жира не хватает для закрытия потребностей рынка, около трети всего молочного жира — это продукция, завезенная из других стран. Раньше его поставляли из Южной Америки, но из-за проблем с логистикой крупные импортеры ушли. На помощь пришла Беларусь, поставки приходят оттуда. Молочный жир, кстати, используют еще и в кондитерской промышленности.

Масло дорожает, но дефицита не будет?

Власти Ярославской области утверждают, что проблем с молоком в регионе нет. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин ранее объяснял подорожание сливочного масла инфляцией.

— Ярославская область обеспечена молоком на 130%. Мы производим молока больше, чем потребляет область. Но проблема с подорожанием продуктов питания связана в основном с инфляционными процессами в стране и в области. Министерство мониторит цены ежедневно, и они у нас одни из самых низких в ЦФО. Резких скачков цен не ожидаем, — отозвался Дмитрий Фомин.

Также на фоне того, что цены на масло растут, Россельхознадзор разрешил турецким производителям экспортировать масло в Россию. Поставки начались 27 октября, и по состоянию на 29 октября был импортирован общий объем в 20 тонн этого продукта.

Получается, таким образом Минсельхоз решил насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на масло, привлекая экспортеров из дружественных стран.

Ранее наши коллеги публиковали мнения специалистов о том, поможет ли импортное масло сдержать цены на полках магазинов в России. А директор молокозавода объяснял, почему брикеты сливочного выросли в цене и сколько требуется молока, чтобы изготовить кило масла.