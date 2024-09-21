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Еда инструкция Никакого теста! Показываем простейший рецепт яблочного пирога к чаю — видео

Никакого теста! Показываем простейший рецепт яблочного пирога к чаю — видео

Он идеально подойдет для тех, кто не любит возиться с выпечкой

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Дачники вовсю собирают урожай домашних яблок. Компот, варенье, джем — что только не сделаешь с этим фруктом. Но одно из самых любимых лакомств, конечно же, яблочный пирог. Вот только с тестом не все умеют и любят готовить. Поэтому показываем вам простой рецепт насыпного пирога с яблоками и клюквой.

Для него вам понадобятся: несколько яблок, стакан муки, стакан манки, стакан сахара, немного клюквы, половина чайной ложки корицы, столько же ванилина и чайная ложка соды.

Подробную инструкцию, как приготовить десерт к чаю, смотрите в видео выше.

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