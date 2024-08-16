Три самых опасных ядовитых гриба: им не место в вашей корзине

Смертельные исходы после употребления некоторых грибов достигают 54% случаев Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Казалось бы, грибы в России растут не первый год, и каждый хотя бы примерно понимает, какие из них можно есть, а какие лучше обходить стороной. Тем не менее отравления происходят ежегодно. Например, в начале августа в Екатеринбурге женщина умерла, отравившись бледной поганкой. В Роспотребнадзоре говорят, что отравления грибами — до сих пор частое явление. И иногда они заканчиваются смертью. Так как грибной токсин очень ядовит. Поэтому считаем не лишним напомнить, какие ядовитые грибы чаще всего встречаются в лесах России, как узнать их по внешнему виду и что делать, если избежать отравления не удалось.

Бледная поганка

Под этим названием объединены сразу несколько близких видов поганок: белая, зеленая, желтая. Бледные поганки часто принимают за съедобные пластинчатые грибы — шампиньоны и сыроежки. Поэтому не лишним будет перечислить их отличительные особенности.

Так выглядят бледные поганки во всей своей красе Источник: Justin Pierce / Mushroom Observer











— Пластинки поганок белые и с возрастом не меняют цвет, — объясняют в Роспотребнадзоре. — Ножки тоже белые, а у основания имеется клубневидное утолщение, окруженное воротничком. Ткань грибов белая, сладковатого вкуса.



Лучше, конечно, не пробовать бледные поганки на вкус, чтобы убедиться, что это действительно они. Потому что ядовиты все части этого гриба — шляпка, ножка, кожица. И никакая кулинарная обработка яд не обезвреживает.

Растет бледная поганка с июля по сентябрь, а наиболее ядовита она в засушливое время года.

— Яд этих грибов вызывает тяжелые поражения печени, селезенки, почек, желудочно-кишечного тракта, сосудов, сердечной мышцы, центральной нервной системы, — предупреждают в Роспотребнадзоре. — Наряду с этим яд обусловливает и нарушения многих биохимических процессов в организме.

Коварность бледной поганки заключается в том, что ее яд, попав в организм, не сразу дает о себе знать. Примерно 12 часов после употребления ядовитого гриба человек вообще не чувствует никаких отклонений в здоровье, потом появляются тошнота, частая и сильная рвота, резкие боли в животе, общая слабость, головная боль, судороги. Но когда появляются симптомы отравления, может быть уже слишком поздно и спасти человека очень трудно. И никакими подручными средствами яд не вывести — поможет разве что своевременная госпитализация.

Удалить из организма проникший в кровь токсин гриба бледной поганки можно только при помощи гемодиализа.

Строчки

По внешнему виду строчки легко спутать с их съедобными «братьями» — сморчками. Опознать их можно по коричневым шляпкам неправильной шаровидной формы, чья поверхность, вся в глубоких извилистых складках, напоминает извилины мозга.

Увидев строчок, его в целом не захочется класть в корзину Источник: Wikimedia.org











Непривлекательный вид строчков как будто сам говорит о том, что от этих грибов нужно держаться подальше. Лучше действительно не рисковать. Потому что в них содержится гельвелловая кислота. Этот сильный яд растворяет эритроциты крови, повреждает печень, селезенку, почки, сердце.

Вообще, гельвелловая кислота вываривается, и раньше считалось, что строчки достаточно как следует отварить, чтобы их обезвредить, но позже выяснилось, что в этих грибах, кроме упомянутого яда, содержится еще целая банда веществ, по своей природе напоминающих токсины бледной поганки. Одно из них — гирометрин.

— Помимо способности вызывать поражение печени и других жизненно важных органов, он оказывает токсическое действие на ЦНС и нарушает обменные процессы в организме, в том числе в клетках головного мозга, — утверждают в Роспотребнадзоре.

В отличие от гельвелловой кислоты, гирометрин в горячей воде не растворяется. На него вообще не влияет термическая обработка. Поэтому даже после отваривания и промывания горячей водой строчки могут привести к тяжелому, а то и смертельному отравлению.

— В 50–70% случаев отравление строчками заканчивается смертельным исходом от сердечной недостаточности на 3–4-й день отравления, — констатируют в Роспотребнадзоре.

Ядовитые свойства строчков обычно проявляют себя через 6–10 часов после употребления грибов. Сначала у человека появляется чувство полноты и сдавливания в области желудка, со временем оно становится болезненным, появляются рези. После этого человек, съевший строчок, чувствует тошноту, которая затем переходит в неукротимую рвоту. Появляются понос, слабость, разбитость, резкая головная боль, бред, судороги, желтуха.

Особенно чувствительны к токсинам строчков дети, люди молодого возраста, старики и беременные женщины, а также пациенты с хроническими болезнями печени и ЖКТ, люди, недавно перенесшие тяжелые заболевания.

Заметив хотя бы один из перечисленных симптомов, срочно вызывайте скорую. Самолечение и отказ от госпитализации до добра не доведут.

Независимо от тяжести интоксикации при отравлении строчками специалисты рекомендуют соблюдать строжайший постельный режим не менее пяти дней.

Мухомор

Ни с какими другими грибами мухомор не спутать. Его классическая окраска — красная (или ярко-рыжая) шляпка с белыми пятнышками. Тем не менее до сих пор находятся энтузиасты, которые решаются проверить мухоморный эффект на собственной шкуре. К тому же существуют более блеклые мухоморы — серо-розовые и пантерные. И они отдаленно напоминают шампиньоны.

Красный цвет шляпки мухомора так и сигналит: «Остановись!» Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Основное ядовитое вещество мухоморов — мускарин. Симптомы отравления — рвота, понос, обильное потоотделение, слюнотечение. Позже появляются судороги, пульс начинает плохо прощупываться. Отравившийся человек может потерять сознание. Поэтому при первых же симптомах стоит вызвать врача, а пока он едет — промыть желудок.

Наибольшую опасность мухоморы представляют для детей, стариков и людей, страдающих сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями.

Важно помнить, что отравиться можно не только ядовитыми грибами — съедобные при неправильной обработке и консервировании тоже могут причинить немалый урон. Поэтому никогда не лишним будет узнать, как правильно отваривать грибы.

