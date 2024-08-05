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Еда Из сахарного сиропа или китайский с антибиотиком: как отличить поддельный мёд, рассказал пчеловод

Из сахарного сиропа или китайский с антибиотиком: как отличить поддельный мёд, рассказал пчеловод

На первый взгляд обнаружить фальшивку не так просто

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10 комментариев
Мёда сейчас много и на рынках, и в магазинах

Близится Медовый Спас, его празднуют 14 августа. Увы, и на полках супермаркетов, да и на рынке нередко можно нарваться на фальшивый мёд, который зачастую к пчелам не имеет никакого отношения. Производят его разными способами. Например, варят из сахарного сиропа, сахара и крахмала. Ни о какой пользе для здоровья такого «мёда» и речи быть не может. Встречается и подделка, состоящая из китайского нектара с добавлением антибиотиков — чтобы дольше не портился. Есть такой «медок» просто опасно.

Ульяновский пчеловод рассказал, как выбрать настоящий мёд

Менее изуверский способ получить не совсем настоящий мёд — кормить пчел сахарным сиропом и качать продукт как на конвейере. Или просто смешать мёд с сиропом — выглядит почти как настоящий. Иной раз не слишком порядочные пчеловоды растапливают прошлогодний мёд и выдают его за свежий — вследствие термической обработки продукт теряет все полезные свойства.

— Даже профессионал с первого взгляда не отличит подделку. Поэтому, чтобы не нарваться на некачественный продукт, стоит покупать мёд только у проверенных продавцов, кого давно знаете и кому доверяете, — рассказал ульяновский пчеловод-любитель Андрей Цухлов нашим коллегам из 173.RU.

На рынке огромное разнообразие мёда, но далеко не весь он настоящий

Андрей занимается пчелами уже восемь лет и держит пять ульев вместе с двумя друзьями. Пчел предпочитает породы карника — спокойных, работящих и весьма продуктивных. В сезон получается около 200 литров мёда.

— Работаем без коммерции, так — обеспечить себя да угостить друзей. Мёд — отличный подарок, недавно преподнес бочоночек молодоженам. Символично — мёд в медовый месяц. Чтобы мёд приносил достойный доход, нужно жить своей пасекой, держать много ульев, проводить там дни и ночи, — продолжил рассказ Андрей.

Итак, чтобы отличить поддельный мёд от настоящего, нужно знать несколько характерных особенностей этого уникального природного продукта.

— При переливании настоящего мёда он течет непрерывной струйкой и при этом издает звук, похожий на звучание струны. Так и говорят, что мёд поет. Если попробовать на вкус, то от настоящего мёда в горле должно оставаться легкое першение, — объяснил пчеловод.

Кроме того, натуральный мёд не горит, не пузырится и не меняет цвет, если в него капнуть йод. В воде растворяется полностью, без осадка. Запах настоящего мёда тонкий и приятный, тяжелое сладкое амбре свидетельствует о подделке. Еще один верный признак — настоящий мёд должен содержать пыльцу. Если подделку добавить в чай, он сильно темнеет и приобретает приторный карамельный вкус.

Отличить подделку в закрытой банке можно по цвету. Скажем, гречишный мёд не бывает светлым. Собранный полгода назад мёд не может оставаться жидким — он неизбежно кристаллизуется.

— Но вообще мономёд — явление достаточно редкое, так как пчелы не собирают пыльцу выборочно, а летят к тем растениям, которые увидят. То есть самый распространенный и, кстати, мой любимый сорт мёда — разнотравье или сборный. В этом году погода благоприятствовала пчеловодам — было тепло и много дождей. Единственное — майские заморозки побили цветы на фруктовых деревьях, а значит, в мёде будет мало фруктовой составляющей, — отметил Андрей.

Мёд оказывает благотворное влияние на весь организм. Он обладает противовирусными свойствами, укрепляет иммунитет, способствует профилактике заболеваний нервной и кровеносной систем, органов пищеварения, придает сил. Специалисты рекомендуют употреблять не более двух столовых ложек мёда в день, либо растворяя в стакане теплой воды, либо запивая водой комнатной температуры. Не следует добавлять мёд в чай или кофе — в этом случае он теряет большую часть полезных качеств.

Кстати, стоит хороший мёд в среднем 500 рублей за литр. Низкая цена должна вас насторожить. Впрочем, переплачивать за некие «эксклюзивные» сорта тоже не стоит, всё это маркетинг.

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Комментарии
10
с++
5 августа 2024, 13:21
никак не отличить, поэтому лучше вообще не рисковать и не покупать. Сейчас весь мёд поддельный, или просто сахарный сироп с ароматизатором или сироп скормленный пчёлам. Без мёда прекрасно можно обойтись, польза от сего употребления весьма сомнительна
Гость
5 августа 2024, 15:23
А горячо любимая всеми бабушками Е.Малышева отрицает какую=либо пользу меда и утверждает, что мед -это сахар!!!
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