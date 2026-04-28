«Это было помутнение рассудка»: почему Александр Малинин забыл про отца и отказался от дочери

Александр Малинин нашел семейное счастье только с третьей попытки, и дорога к нему вела через скандалы Источник: alexandr_malinin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Пусть в жизни вашей будет много всего чудесного и интересного, пусть ваши мечты рисуют улыбки на ваших лицах, пусть для вас будут всегда открыты двери к успеху и добрым надеждам», — поздравлял с 25-летием Александр Малинин своих детей, Фрола и Устинью. Сын артиста занимается искусством, а дочь построила оперную карьеру. Со стороны семья выглядит образцово-показательной. Но у главы семейства есть свои скелеты в шкафах.

«Мне очень нужно с ним проститься»

— Знаете, я очень хочу его увидеть. Обнять крепко… в последний раз, — говорил отец Александра Малинина Николай Выгузов, предчувствуя скорую смерть.

Но певец не торопился видеться с отцом. Он толком не общался с ним с того момента, как мужчина ушел из семьи к другой женщине. Сам Выгузов в своем уходе большой проблемы не видел.

— Ну, развелся я с их матерью в 32 года, что с того? Я же их не бросал. Помогал всегда, — рассказывал мужчина «Комсомольской правде».

Николай Выгузов пытался дозвониться до сына из больницы, но тот бросал трубку Источник: кадр из программы «Прямой эфир» (16+), Россия 1, 2017 год

Как вспоминал Николай Выгузов, когда Малинин уехал в Москву и забрал с собой мать, он, работая тогда бригадиром, регулярно высылал им деньги. Но стоило сыну начать зарабатывать, как общение прекратилось окончательно.

В 2017 году Выгузов попал в больницу с инсультом и инфарктом. Каждый день он ожидал увидеть сына в дверях палаты.

— Мне очень нужно с ним проститься. Крышка мне, — говорил отец Малинина.

Но сын не приехал и даже не позвонил.

По словам второй жены Николая Выгузова, Татьяны, семья Малинина всё же вышла на связь после смерти отца певца и взяла на себя похоронные расходы. Тем не менее женщина удивлялась: как Александр мог обижаться на отца, «если сам поступал гораздо хуже».

«Это было помутнение рассудка»

В первый раз Александр Малинин женился на скрипачке из ВИА «Поющие гитары» Инне Курочкиной. В этом браке у него родился сын Никита. Но семейному союзу не суждено было продержаться хоть сколько-нибудь долго. Курочкину то и дело донимали родители, говорившие, что провинциал с ней только ради московской прописки, но вскоре Малинин доказал, что никакая прописка ему не нужна, закрутил роман с певицей Ольгой Зарубиной и ушел из семьи, оставив Курочкину с двухлетним сыном на руках.

Однако и новые отношения долго не протянули. Малинин подозревал Зарубину в неверности и не признал дочь Киру, которую родила женщина — артист считал, что она не от него. После развода вторая любовь Малинина начала встречаться с концертным директором Владимиром Евдокимовым, который заменил Кире отца, и уехала с ним в США. А певец о них и думать забыл.

— Зарубина была моей ошибкой, не любил я ее. Это было помутнение рассудка, — говорил Малинин. — В моей жизни всегда рядом была женщина. Я жил со многими женщинами, не расписываясь. А женился — потому что рождались дети. Просто не могу без женщины.

Но Зарубина отвечала: «Саша, знай, что в руке нашей дочери всегда для тебя есть стакан воды, который она тебе подаст, если ты будешь в этом нуждаться».

Позже Кира дала о себе знать. Только в ее руке был вовсе не стакан воды, а судебный иск — девушка требовала включить ее в список наследников или выплатить моральную компенсацию: 15 миллионов рублей.

Кира была непростым ребенком и то и дело сбегала из дома. Так она выглядела в 2016 году Источник: кадр из программы «Пусть говорят», Первый канал, 2016 год

— Я его дочь, я была рождена в браке и уверена: он должен отвечать за меня. Не то чтобы я претендовала на завещание, я его заслуживаю! — говорила Кира в эфире программы «Секрет на миллион» (16+).

— Он же несколько раз оскорблял нас на всеобщее обозрение, через телевидение. Называл нас и проходимками, и нищебродками, и бомжами, — добавляла Зарубина, объясняя, что это иск о защите чести и достоинства.

Пытаясь доказать родство с артистом, Кира предложила ему сделать ДНК-тест. Малинин отказался. Девушка не сдавалась и обивала пороги разных телешоу, пока не добилась своего в программе «Прямой эфир» (16+). Там провели тест с использованием ДНК отца Николая Выгузова, и результаты исследования показали, что они родственники на 99,9%.

Кира разительно изменилась за каких-то четыре года Источник: кадр из программы «Пусть говорят», Первый канал, 2020 год

Малинина это не убедило. Он продолжал настаивать, что Кира не его дочь, а адвокат певца объяснила: артист ее не признает, потому что Николай Выгузов и есть настоящий отец девушки.

«Ты была моим главным человеком»

Семейное (и нескандальное) счастье Александр Малинин нашел только с третьего раза — в браке с врачом Эммой Залукаевой. Артист усыновил ее сына от первого брака, а в 2000 году у пары родилась двойня — Фрол и Устинья.

В Устинье и Фроле Александр Малинин души не чает Источник: alexandr_malinin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фрол по стопам отца не пошел и стал художником, совмещает абстракционизм с импрессионизмом и устраивает собственные выставки, пусть пока и нечастые.

А вот Устинья продолжила дело отца и построила карьеру оперной певицы. Она окончила Королевский колледж музыки, участвует и побеждает в международных конкурсах, дает концерты на западных сценах.

В третьей семье артиста нашлось место и для Никиты Малинина. Когда Инна Курочкина скончалась в 2020 году после продолжительной болезни, певец взял его под крыло и время от времени выпускает с ним совместные песни.

Александр Малинин и сейчас во весь голос признаётся в любви своей избраннице. В этом году они отметили 36 лет брака.

До встречи в 1990 году Александр Малинин и Эмма Залукаева наломали дров в предыдущих браках Источник: alexandr_malinin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)