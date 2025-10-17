«Мне видео с кладбища прислать?» Как школьникам дали задание, которое многих поставило в тупик

Младшему сыну Алены девять лет Источник: архив Алены Ефимовой

Инженер первоуральского Водоканала Андрей Ефимов два года мужественно боролся с болезнью, но умер в декабре прошлого года. Его жена Алена осталась с тремя детьми: старшая дочь и средний сын — студенты, младшему девять лет, он учится в третьем классе.

Недавнее школьное задание от классного руководителя задело Алену, она переживала за сына. Казалось бы, всё было безобидно и из лучших побуждений — педагог скинула в классный чат объявление, что скоро школа празднует День отца. Детям было предложено снять видео «Мой день с папой» и показать, что они делают вместе: готовят, читают, играют, занимаются спортом.

Наш журналист из E1.RU Елена Панкратьева поговорила с многодетной мамой, чтобы узнать ее отношение к этой ситуации, а также обсудили спорный случай с психологами. Далее — слова Алены от первого лица.

«Мне как быть в этом случае? Видео с кладбища прислать? Младший сын еще не отошел от потери, это очень больная тема для него. Муж, понимая, что его ждет при таком диагнозе, всё свободное время посвящал семье, детям, ценил каждую минуту общения с ними, ходил на хоккейные матчи к сыновьям, радовался каждому забитому голу.

Младший у меня пока не сможет спокойно поделиться всеми этими теплыми воспоминаниями. Для него сидеть на уроке и смотреть счастливые видео о чужих отцах — огромный стресс. Алена вдова, мама троих детей

Я тогда написала в группу: «Затевая чествования отцов, нужно несколько раз подумать и взвесить все психологические риски для других детей. Они отсутствуют только в том случае, если все дети в вашей группе из полных семей. Если нет — ситуация осложнятся».

Учителя я лично спросила, когда намечено празднование, предупредила, что Саша в тот день в школу не пойдет. В ответ педагог мне прислала сообщение: жизнь продолжается, у кого есть папы, могут выполнить задания, у кого нет — ничего не делайте; папа у вас живет в памяти, можно поделиться воспоминаниями, а вы на меня свой негатив выливаете в выходной день; вам не с кем поругаться — найдите в семье кого-нибудь (это дословно); мне скинули задание (сверху) я вам передаю, не хотите участвовать — не участвуйте. Вот такой ответ.

День отца празднуют во многих странах. Впервые его начали отмечать в США еще в 1909 году. Тогда во время церковной службы по случаю Дня матери жительница штата Вашингтон Сонора Додд задумалась: почему же нет подобного праздника для отцов? Кстати, у нее были свои личные причины, ее воспитывал отец. Сара составила петицию властям штата, ее поддержали, а через несколько десятилетий День отца провозгласили национальным праздником по всей стране. Потом эту традицию начали вводить в других странах. В России праздник стал официальным в 2021 году, президент подписал указ, согласно которому День отца в России стали отмечать в третье воскресенье октября. В этом году он приходится на 19 октября.

Я тогда выложила свои размышления в статусе, что не всё просто с этим праздником, — и получила такой отклик! Мне написали мамы, человек тридцать. Очень много негодующих. Например, один из ответов: „ Я тебя понимаю прекрасно. Просто полстраны без пап, и они такое творят “ . Те, кто написал мне, в одиночку воспитывают детей. У кого-то мужья погибли на СВО, у кого-то их вообще никогда не было, кто они и где — история умалчивает. Разные ведь мужчины бывают.

Если мой младший сын, когда пройдет время, всё-таки сможет рассказать о папе, поделиться воспоминаниями, фото и видео — то что делать другим ребятам, у кого вообще никогда не было отца? Алена вдова, мама троих детей

Вот с 23 Февраля всё понятно. Это мужской праздник, можно рассказать, поздравить дядю, дедушку, тренера, учителя — да любого хорошего, значимого для ребенка взрослого. То же самое с 8 Марта: можно рассказать о бабушке, тете, хорошей соседке, наконец, которая помогает делать уроки. У нас, кстати, в классе есть ребенок, который растет без мамы, и ему тоже будет больно, когда в День матери (его вроде относительно недавно внесли в календарь) ребята будут готовить рассказы о мамах.

Андрей Ефимов два года боролся с болезнью и продолжал работать с четвертой стадией рака. Придет время, и младший сын сможет рассказать о папе, поделиться воспоминаниями — но не сейчас, пока боль утраты еще острая Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мое мнение: эти праздники в школах нужно проводить аккуратно, учитывая состав класса, ситуацию каждого ученика. Возможно, предложить детям рассказать о главных значимых мужчинах в семье, а не по принципу: „ скинули задание сверху — надо отчитаться, что провели “ . Какая-то эмпатия со стороны школы ведь должна проявляться. В нашем случае этого не было», — заключила Алена.

Среди тех, кто написал многодетной матери, прочитав ее статус, была вдова офицера, погибшего три года назад на СВО. Анастасия сейчас одна воспитывает двоих сыновей. Вот что она рассказала.

«Три года назад нам в садике на День отца сказали, чтобы дети обязательно пришли с папами. Мужа уже не было в живых, он погиб в первые месяцы. Мы были тогда единственными в группе, кто не смог привести отца. Мне пришлось отпроситься с работы, и мы не пошли на мероприятие, остались в этот день дома. Тогда всё только случилось, и всё было у нас очень остро (переживали горе. — Прим. ред.).

Вопрос не в том, чтобы не организовывать такие праздники — они нужны и важны, — но давать задания детям нужно корректно, учитывать момент, что у всех разные ситуации. Это и Дня матери касается», — объяснила Анастасия.

«Надо отталкиваться от интересов детей, это праздник для них»

Психолог Ульяна Забуга рассуждает, что подойти индивидуально к каждому ученику очень сложно.

«Разные семьи, разные ситуации. Если говорить об утратах, то у всех детей разные сроки горевания. У кого-то прошел острый период, и он готов рассказывать, вспоминать, показывать фотографии. Детям это вообще непросто, тем более у нас в обществе не принято делиться горем, считается как: поплачем и спрячем.

Однозначно сказать, что тут делать, сложно — но и разводить руками, отмахиваться тоже нельзя. Праздники бывают разные, и так случилось, что у ребенка нет отца. Я бы спросила его, готов ли он участвовать. В этой ситуации три стороны. Первая — наша система образования, вторая — горюющая семья, мать, ребенок, и третья — педагог, оказавшийся между молотом и наковальней, он должен делать свою работу.

Но какая же должна быть сила эмпатии у учителя, чтобы знать ситуацию каждого, к каждому подойти индивидуально! Ульяна Забуга психолог

Педагог, может быть, даже не в курсе того, что происходит в семьях у учеников, и ситуация может быть очень острой, но всё-таки надо отталкиваться от интересов детей, этот праздник для них. Возможно, есть семьи, которые могут поделиться воспоминаниями, рассказать о своем горе и при этом порадоваться за другие семьи — хотя, я боюсь, у нас этот навык в целом не очень натренирован в обществе.

Стоит сделать отдельный проект, объединяющий такие семьи, где случилась утрата. Еще раз подчеркну: нужно отталкиваться от интересов ребенка, не настаивать на его присутствии на таком мероприятии, быть внимательным к каждому ученику: за кого-то порадоваться, кому-то посочувствовать. Допустим, кто-то растет вообще без отца, можно сказать ему простые слова: да, так бывает, жизнь разная. Хотя помочь восполнить отцовскую фигуру — это прежде всего задача матери», — отметила Ульяна Забуга.

В психологии отцовская фигура — это не просто биологический отец, а человек или образ, который выполняет определенные психологические функции. Отцовская фигура может быть представлена самыми разными людьми — дедом, дядей, тренером, учителем и т. д.

«У нас очень много семей с дефицитом мужской зрелости»

Еще один наш собеседник — психолог, психотерапевт, психиатр высшей категории Георгий Амусин. Он уверен, что говорить о роли отца в школе важно и нужно.

«Даже если в семье нет отца, есть так называемые отцовские фигуры. И не всегда это дедушки, это могут быть [другие] мужчины, которые показывают пример зрелости. Когда они достойно относятся к женщинам, когда дети для них — это дети. Когда они дают опыт заботы, дружбы и с людьми своего возраста, и с теми, кто младше.

Именно отец формирует в психике ребенка устойчивость, социальную направленность. Для мальчика это еще и фигура, опираясь на которую, он выстраивает свои мужские отношения с миром. У нас очень много семей неполных или с дефицитом мужской зрелости. Когда встречаешься с людьми из таких семей, то замечаешь, что они не чувствуют внутри себя опоры.

Я смотрел на поколение своего отца, деда — это были люди очень деятельные, дело у них было на первом месте. Помню, мой брат пожаловался дедушке: я устал. А дед у меня умел всё: и дом построить, и пальто красивое сшить. И он ответил так: мужик устал, только когда действительно „ сработался “ , лег и ушел в другой мир. Я запомнил эту фразу, что мужчина — именно такой. Что касается того, как это может быть представлено в школе…

У нас за что чиновник ни возьмется, что ни спустит в виде указаний школьному учителю — оно всё вроде бы задумано хорошо, но идет с каким-то психологическо-административным извратом. Георгий Амусин психолог, психиатр

То, что стали поднимать роль конкретного человека, который живет рядом, помогает, ходит в походы, — это большой плюс. Но, поскольку не у всех детей в классе могут быть отцы, то можно назвать праздник Днем уважения к отцу. Добавьте одно слово.

Те ребята, чьи отцы ушли из жизни, могут рассказать, каким они были. Но — по желанию, не делайте из этого обязательства. Подумайте не о тех, у кого есть отцы, а о тех, у кого их нет. Вот тогда это будет живым, социализирующим и человеческим процессом, и никому не будет ни больно, ни обидно.

Можно объявить минуту памяти отцов ребят. А если кто-то скажет: „ У меня папы никогда не было, я ничего о нем не знаю “ , можно предложить: „ Расскажи, каким ты сам видишь отца, каким отцом хочешь стать для своих детей, каким должен быть отец “ . И было бы хорошо, если учитель, который ведет этот урок, начал бы со своего личного опыта: был у него отец или нет, и как это важно в жизни. Это было бы очень лично и по-доброму.

Сделайте это не как [спущенную сверху] акцию, а по-человечески. Но для этого нужно, чтобы в школах всё-таки царил не дух отчетности, а дух человечности», — заключил Георгий Амусин.

