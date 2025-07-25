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Семья Россиянка вернулась из Европы в Москву, чтобы найти своих родителей. Она уверена, что ее украли из роддома — видео

Россиянка вернулась из Европы в Москву, чтобы найти своих родителей. Она уверена, что ее украли из роддома — видео

Удивительная история Марины Федоровой

146
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

62-летняя Марина Федорова потратила уже более половины своей жизни на поиск своих настоящих родителей — еще в школьном возрасте она узнала, что воспитывающие ее мама и папа не родные. Она родилась в Волгограде, затем с семьей уехала в Сибирь, а потом — в Европу. Но в конце концов судьба привела ее в Москву, где она продолжает добиваться правды.

Незадолго до переезда из Омска в Дюссельдорф женщина начала спрашивать у своих родных — кто ее настоящие родители и почему она воспитывалась в приемной семье. Но все молчали. Молчала тетя, которая организовала ее передачу от родной матери к приемной. Молчала сотрудница роддома — подруга тети, которая всё устроила.

Марине Федоровой удалось узнать, что ее настоящая мать была испанкой или итальянкой, проходила практику в волгоградской больнице. Но женщина до сих пор не знает, как ее родная мама отказалась от нее, и отказывалась ли вообще.

Она сдала тест ДНК, обращалась в различные телешоу и средства массовой информации, но всё тщетно. Мать с отцом давно умерли, а из тех, кто знает правду, в живых осталась только тетя. Но и та по неизвестной причине наотрез отказывается говорить.

Подробнее о непростой судьбе россиянки — в видео наших коллег из MSK1.

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Комментарии
1
JayroslavMudryi
55 минут
вранье!
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