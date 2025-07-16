С вещами на выход! Петросян выселил дочь из квартиры

Одни в качестве наказания лишают мороженого, а Евгений Ваганович — московской прописки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Петросян все-таки оставил дочь от первого брака без московской квартиры. Суд поставил точку в тяжбе, длившейся еще с прошлого года, и встал на сторону юмориста, который в ноябре 2024-го требовал снять родственницу с регистрационного учета.

Камнем семейного раздора стала скромная однокомнатная квартира в 34 кв. м с кадастровой стоимостью 20 млн рублей.

В апреле 2025 года Хамовнический суд удовлетворил иск, решение вступило в силу. 56-летняя Викторина могла подать апелляцию и попытаться остаться в квартире на Ростовской набережной, но она не стала оспаривать решение.

— Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившей права пользования, снятии с регистрационного учета. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну утратившей право пользования жилым помещением. Постановление Хамовнического районного суда Москвы вступило в силу, — написано в документе суда.

Отношения Евгения Вагановича с дочерью от первого брака испортились после того, как юморист ушел от своей второй жены Елены Степаненко к молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой. Викторина не поддержала выбор отца и встала на сторону мачехи.

— К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет, — рассказала Брухунова.

С 2020 года Викторина живет в Америке вместе со своим супругом и детьми. На заседание в апреле женщина не приехала, а решение суда предпочла не комментировать.