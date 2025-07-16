НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 747мм 44%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,96
EUR 91,15
Задержали экс-директора дорожной компании
Цена проездки на новом теплоходе
Давка в автобусах
Причина закрытия популярного ночного клуба
Прогноз погоды на вторую половину лета
Скелет в лесу
Не попасть в 10-й класс
Новая дорога в Ярославле
Медведь у села
Обзор цен на ягоды на рынках
Семья Обзор С вещами на выход! Петросян выселил дочь из квартиры

С вещами на выход! Петросян выселил дочь из квартиры

Суд встал на сторону юмориста

222
1 комментарий
Одни в качестве наказания лишают мороженого, а Евгений Ваганович&nbsp;— московской прописки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUОдни в качестве наказания лишают мороженого, а Евгений Ваганович&nbsp;— московской прописки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Одни в качестве наказания лишают мороженого, а Евгений Ваганович — московской прописки

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Петросян все-таки оставил дочь от первого брака без московской квартиры. Суд поставил точку в тяжбе, длившейся еще с прошлого года, и встал на сторону юмориста, который в ноябре 2024-го требовал снять родственницу с регистрационного учета.

Камнем семейного раздора стала скромная однокомнатная квартира в 34 кв. м с кадастровой стоимостью 20 млн рублей.

В апреле 2025 года Хамовнический суд удовлетворил иск, решение вступило в силу. 56-летняя Викторина могла подать апелляцию и попытаться остаться в квартире на Ростовской набережной, но она не стала оспаривать решение.

— Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившей права пользования, снятии с регистрационного учета. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну утратившей право пользования жилым помещением. Постановление Хамовнического районного суда Москвы вступило в силу, — написано в документе суда.

Отношения Евгения Вагановича с дочерью от первого брака испортились после того, как юморист ушел от своей второй жены Елены Степаненко к молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой. Викторина не поддержала выбор отца и встала на сторону мачехи.

— К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет, — рассказала Брухунова.

С 2020 года Викторина живет в Америке вместе со своим супругом и детьми. На заседание в апреле женщина не приехала, а решение суда предпочла не комментировать.

— Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить, — ответила она тогда на вопросы прессы.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Евгений Петросян Квартира Семья Дочь Суд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Совсем😇
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление