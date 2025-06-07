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Семья Многодетным семьям хотят отменить критерии нуждаемости. Что это значит

Многодетным семьям хотят отменить критерии нуждаемости. Что это значит

Новые поправки готовят в Госдуме

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Семьям с одним или двумя детьми хотят повысить порог нуждаемости до двух прожиточных минимумов | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСемьям с одним или двумя детьми хотят повысить порог нуждаемости до двух прожиточных минимумов | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Семьям с одним или двумя детьми хотят повысить порог нуждаемости до двух прожиточных минимумов

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

В Госдуме предложили отменить критерий нуждаемости для многодетных семей. О готовящихся поправках РИА Новости рассказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мы считаем, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов. А для многодетных вообще его отменить. Будем скоро вносить такую поправку», — сказал он.

По словам депутата, в регионах постепенно отменяют критерии нуждаемости для многодетных семей. Он уточнил, что в 40 субъектах РФ доходы многодетных семей не учитываются при назначении местных льгот. Однако в остальных регионах они получают поддержку по нуждаемости, из-за чего появляется неравенство прав многодетных граждан.

«В этой связи по-прежнему актуально предложение о том, что нужен не только федеральный статус, но и единые для всей страны льготы для многодетных семей. При этом при назначении как региональных, так и федеральных мер поддержки никаких критериев нуждаемости для них быть не должно. В том числе это касается выплаты универсального пособия для семей с детьми», — добавил политик.

Миронов отметил, что критерии нуждаемости особо несправедливы при выплате единого пособия, и добавил, что многодетные семьи должны получать безусловную поддержку.

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