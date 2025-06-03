Материнский капитал захотели увеличить на миллион. Но не для всех

В правительстве захотели поддержать молодых матерей Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей. Но не для всех — а для матерей младше 24 лет. Предложение Мишустину направила Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Она уверена, что такая мера помогла бы женщинам решиться на материнство в более молодом возрасте. Подробности рассказали РИА Новости.

В своем письме Лантратова напомнила, что Путин недавно говорил о том, как важно поддерживать россиянок в раннем рождении детей. При этом сейчас средний возраст рождения первого ребенка у женщин в стране составляет 28–29 лет. По мнению Лантратовой, у этого есть свои последствия.

«После рождения первого ребенка многие женщины стремятся вернуться к продвижению по карьерной лестнице, завершить образование или получить дополнительную квалификацию, что зачастую откладывает возможность рождения второго ребенка и в результате времени на рождение второго ребенка может не остаться вовсе», — передали журналисты позицию Лантратовой.

Также Лантратова уверена, что поддержка раннего рождения первенца увеличит вероятность рождения последующих детей. Также это благотворно скажется на здоровье женщин в беременности и родах. Главная цель идеи — «потенциально сломить тренд на отложенное родительство, тем самым увеличив вероятность рождения у россиян вторых и последующих детей».