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Семья Новые законы Путин поручил ввести новую льготу для семей с детьми: на этот раз для отцов

Путин поручил ввести новую льготу для семей с детьми: на этот раз для отцов

Разработать новую меру поддержки он передал правительству

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6 комментариев
Ее получат отцы, воспитывающие трех и более детей | Источник: Лина Саитова / 116.RUЕе получат отцы, воспитывающие трех и более детей | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Ее получат отцы, воспитывающие трех и более детей

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Президент России Владимир Путин поручил ввести льготы для многодетных отцов. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, когда одна из них обратила внимание на необходимость новой меры поддержки.

С просьбой к Путину обратилась многодетная семья из Свердловской области. Они отметили, что сейчас стаж, который учитывается при выходе на пенсию, начисляется только за периоды ухода за четырьмя детьми. Последующие дети уже не учитываются. После этого семья обратила внимание на отсутствие льгот для многодетных отцов.

«У нас на связи [вице-премьер РФ] Голикова Татьяна Алексеевна. Мы сейчас не будем эту дискуссию открывать, но мы вас услышали. И по поводу первой вашей части. И второй, что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим… Нам надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно», — ответил им Путин.

Президент отметил, что государство постоянно дополняет меры поддержки семьи, выстраивает их в комплексную систему.

«Рассчитываю, что региональные, муниципальные власти, общественные объединения, бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем», — заключил он.

Обновлено в 17:45 (мск). Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что может быть включено в меры поддержки:

  1. Досрочный выход на пенсию;

  2. Звание «отца-героя»;

  3. Защита от увольнения единственного кормильца;

  4. Решение жилищного вопроса.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Многодетная семья Пособия и выплаты Меры поддержки Владимир Путин
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Комментарии
6
Гость
7 часов
такое впечатление, что они рожают только ради льгот
Гость
6 часов
Льготы,льготы,зачем,стройте больше жилья,давайте им арендованное жилье,при рлждении 2 ребенка или через 10 лет,50% передать бесплатно,при рожлении 3 ребенка,квартиру передать полностью,,
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