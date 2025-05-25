«Он завещал мне до 25 лет пива в рот не брать»: легендарный пивовар, который служил у Колчака и никогда не закусывал рыбой

Александр Касьянов дегустировал не больше 0,5 литра в день. Пенный напиток он предпочитал пить из бокалов, но, видимо, для постановочного фото согласился взять в руки кружку Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых











Сотрудники пивкомбината называли его всеобщим дедушкой и волшебником. Александр Касьянов родился в царской России, еще до революции стал пивоваром. И позже, уже в СССР, стал единственным специалистом такого рода, удостоенным звания Героя Соцтруда. Прошел Первую мировую, во время Гражданской войны попал в белую армию. В конце 30-х годов XX века был арестован. Когда вышел, не побоялся приютить у себя дочь врага народа. И привечал в гостях знаменитого иллюзиониста Вольфа Мессинга. О том, каким был Александр Касьянов, 63.RU рассказал его внук Сергей.



Внук главного пивовара — Сергей Касьянов — признается, что дедушка заменил ему отца Источник: Роман Данилкин











Выпускник первой школы пивоварения

Александр Николаевич Касьянов родился 16 ноября 1888 года в деревне Лихачи Слободского уезда Вятской губернии, сейчас это Слободской район Кировской области. По официальной версии, его отец был рабочим пивоваренного завода. Но в семье Касьяновых в ходу немного другая версия.



Молодые супруги Касьяновы. Знаменитая профессорская бородка появилась у Александра не сразу: в молодости он предпочитал буденновские усы Источник: Роман Данилкин











— Мой прадед Николай — отец деда — имел ломовых лошадей, сдавал их в аренду. После революции был раскулачен. Стал столяром. Если он и работал на пивзаводе, то призванием или профессией это назвать нельзя, — рассказывает внук легендарного пивовара Сергей Касьянов. — Другое дело — дед. Он окончил первую в России Петербургскую школу пивоварения и в 1908 году получил диплом как выпускник первого набора.



У супругов Касьяновых была непростая жизнь Источник: Роман Данилкин











А дальше корректировки в судьбу будущего главного пивовара Куйбышевского пивзавода внесла Первая мировая война. По документам известно, что как человек мирный Александр Николаевич старался избегать участия в боях и даже пытался завалить экзамен в школе прапорщиков. Но хитрость быстро раскусили и отправили молодого пивовара в карцер. В конце концов пришлось окончить уже другую школу и стать командиром пехотного взвода. После службы Александр Николаевич переехал на работу в Сибирь. Но работать по профессии пришлось недолго: во время Гражданской войны Касьянова снова мобилизовали. Будущий Герой Соцтруда служил… в армии Колчака! Длилось это всего пару месяцев, за которые расплатился арестом. Спасла профессия. Дипломированного пивовара освободили и дали работу. Сначала в Красноярске, а после — в Рыбинске и Уфе.

Александр Васильевич Колчак (1874–1920) — русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, флотоводец, вошедший в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий русской армией.

«Большую часть биографии сожгли»

Перед арестом Касьянова в конце 30-х годов большая часть документов была уничтожена. Так что даже для членов семьи в биографии Александра Николаевича много белых пятен.

— Мама вспоминала, как проснулась однажды посреди ночи и увидела, как ее родители сжигают на большой чугунной сковороде все фотографии, адреса, документы. Накануне этого случая были арестованы директор и главный инженер уфимского завода, на котором работал дед. Все понимали, что следующим будет он. И чтобы не бросать тень на других людей, не подвести никого, не дать никаких нитей в руки работников НКВД, дед просто уничтожил огромный кусок биографии, — рассказывает Сергей Касьянов.

В 1957 году на Жигулевском пивоваренном комбинате выпускалось 5 сортов пива и 16 видов безалкогольных напитков. А само предприятие состояло не только из пивзавода, но и из 4 пивбаз и солодовенного завода в Сызрани Источник: Самарский областной архив социально-политической истории











Ожидания Касьянова сотрудники органов госбезопасности оправдали. В застенках НКВД он провел две недели в 1938 году и… его отпустили на волю. Фантастическое по тем временам везение! Через год после этого у пивовара случился инфаркт. Так что из-за профессии и по состоянию здоровья в 1941 году на фронт Александра Николаевича не взяли.

Супруга Касьянова Клавдия Александровна была врачом и в годы войны сутками пропадала на работе, выхаживая эвакуированных из блокадного Ленинграда детей.

Белый халат — для парадных фото, лаборатории и кабинетов, а для работы в цехах главный пивовар предпочитал более практичную одежду Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых











Дочь Инна — единственная из трех детей Касьяновых, кто подарил родителям внука Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых











Старший сын пивовара Евгений в годы Великой Отечественной войны был летчиком-истребителем. В семье росли еще двое детей — младший сын Александр и дочь Инна. После войны у Касьяновых случилось «прибавление»: к ним переехала племянница Клавдии Александровны, дочь ее репрессированного в 1937 году брата Василия Потапова, Вика.

— В годы войны она оказалась на оккупированной территории, в городке Дальное Черкасской области. Была еще ребенком. После окончания школы приехала к тете — Клавдии Касьяновой — учиться на фельдшера. Дед часто шутил, был очень добрый человек, мама о нем положительно отзывалась, — делится с нами воспоминаниями сын Виктории Олег Чагин.

Виктория прожила у Касьяновых до замужества. Да и будущего мужа встретила, кстати, во дворе дома. Семья главного пивовара жила в непосредственной близости от завода.

Скромный подъезд жилого дома со всех сторон окружают здания пивзавода Источник: Алексей Ногинский











Кажется, что со времен жизни здесь семьи Касьяновых в подъезде почти ничего не изменилось… Источник: Алексей Ногинский











— А двор, надо сказать, был шикарным: фонтан, гроты, киноплощадка с кинопроектором, даже духовой оркестр по праздникам играл. После того как моя мама Вика вышла замуж, семьи продолжали общаться. Нас брали на дачу. Мы все садились в автобус и ехали в сторону мехзавода. Машины у главного пивовара не было: он ходил на работу пешком, — вспоминает Олег Чагин.

Олег Чагин вспоминает о «дедушке» Касьянове с благодарностью Источник: Алексей Ногинский











Из окон подъезда двор Жигулевского пивзавода как на ладони Источник: Алексей Ногинский











Во дворе дома была калитка, ведущая на завод. Ключ от нее хранился у Александра Николаевича, ведь на работу его могли вызвать не только днем, но и ночью. По одному запаху этот уникальный специалист понимал, как обходиться с той или иной партией ячменя для солода, проращивать ли зерно подольше или нет, мягкую или жесткую воду взять для лучшего результата.

Теперь вход из двора на пивзавод надежно замурован. Вместо калитки — стена Источник: Алексей Ногинский

В 1966 году Касьянов единственный среди пивоваров СССР получил звание Героя Соцтруда, не будучи даже коммунистом. Еще одним званием — «волшебник» — в том же году его одарили на Куйбышевской студии телевидения создатели фильма «Жигулевское пиво».

Мессинг и пельмени

Единственной из детей Касьяновых, кто порадовала родителей внуком, стала дочь Инна. Ее сын Сергей Александрович Касьянов родился 10 декабря 1972 года.

Во внуке главный пивовар души не чаял Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых











— Как видите, и имя, и отчество у меня от дедушки. Я звал его «деда». Да и вообще он был всеобщий дедушка. Мама рассказывала, что он часто с рабочими выезжал на Волгу за грибами, на рыбалку, отдых. На даче были сушеные грибы на ниточках постоянно. Бабушка варила из них супы, жарила. Как и все советские люди, они старались делать побольше закруток и заготовок на зиму. В быту, несмотря на высокую должность, он был простым человеком, со мной ласковым, никогда не повышал голос. Самое страшное ругательство из уст деда — «Ну вас в озеро». Но это надо было очень сильно его довести. Дед был разносторонний человек, ему было всё интересно. Оптимист! Пессимисту в роли главного пивовара делать нечего, — рассуждает Сергей Касьянов.

На Жигулевском пивзаводе Александр Касьянов знал всё… Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых

…и всех Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых











Двери небольшой квартирки Касьяновых всегда были открыты для гостей, среди которых был удивлявший современников даром телепатии Вольф Мессинг.

— Мама рассказывала, что как-то во время визита в Куйбышев Мессинг был сначала на пивзаводе, а потом дед пригласил его к нам. Бабушка в ожидании именитого гостя начала в срочном порядке готовить пельмени.



Мессинг вошел и с порога подтвердил свои сверхъестественные способности: «Зачем пельмени лепили? Достаточно было бы картошки».

— Вообще, насколько я знаю, все его предсказания тогда сбылись, они касались личной жизни моей матери, — улыбается единственный потомок Касьяновых Сергей.

Первым словом внука стало «пиво»

Окна квартиры главного пивовара выходили на завод, поэтому производством жила буквально вся семья Касьяновых от мала до велика.

Касьяновы любили простой дачный отдых Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых

— Одним из первых моих слов после «мама», «деда», «баба» было «пиво», так как в окна всё время были видны машины с надписью «Пиво». Не знаю, правда или нет, но мама говорила, что у деда было около десятка рецептов этого напитка. Самая известная разработка деда — сорт «Самарское» — была выпущена в 1959 году. Еще мальчишкой я получил от Александра Николаевича завет, который исполнил от и до. Он завещал мне до 25 лет пива в рот не брать вообще, как и другое спиртное. Сам дедушка мог позволить себе только дегустировать этот напиток и четко соблюдал границы, не более чем 0,5 литра в день.

Он предпочитал употреблять пиво, что называется, по-купечески — с сухариками, копченой колбаской или сыром и никогда — с рыбой.

— Говорил, что это самое последнее, что можно есть с пивом. Дегустировал он пиво только из бокалов, из кружки никогда не пил. Но, как ни странно, коллекционировал именно пивные кружки. Последние две нам привезли уже после его ухода из жизни, — вздыхает Сергей Касьянов.

От большой коллекции Александра Касьянова сегодня осталась лишь эта пара кружек Источник: Роман Данилкин











Умер пивовар 16 марта 1981 года, на 93-м году жизни. К тому времени Касьяновы уже переехали из квартиры рядом с заводом в дом на новой набережной.

От дома до пивзавода Александра Касьянова несли на руках Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых











Проститься с главным пивоваром пришел весь завод Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых











Александр Касьянов похоронен на Аллее Героев Источник: Роман Данилкин, семья Касьяновых