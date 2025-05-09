«Дедушка брал Берлин»: ярославцы рассказали истории родных, участвовавших в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война коснулась практически каждой советской семьи. Многие хранят фотографии и награды своих родственников, ставших участниками войны. Спустя столько лет сведения приходится собирать по крупицам — кто-то знает только место службы и дату гибели своего родственника, а у кого-то сохранились фотографии героев и данные о наградах.
В нашем Телеграм-канале мы попросили читателей поделиться воспоминаниями о родных. В этом материале публикуем истории героев-фронтовиков.
Николай Васильевич Седов
Наша читательница Марина Гущина поделилась воспоминаниям о своем дедушке. Николай Васильевич Седов родился в 1901 году. В июне 1941 года его вместе со старшим сыном Василием Николаевичем призвали в армию, отца и сына направили в разные части.
«Оба прошли славный боевой путь и были награждены орденами и медалями. Василий Николаевич погиб в Прибалтике, близ Лиепае, в марте 1945 года. А дед Николай вернулся домой только осенью 1945 года, одну ногу ему ампутировали после страшного ранения в мае 45-го. Он никогда не рассказал нам про войну, хотя мы к нему приставали с этим вопросом. Только всегда говорил: „Было тяжело, но, слава богу, мы сдюжили“. Все награды деда хранятся сейчас у моего брата, младшего внука, тоже Николая, как и наказывал дед», — рассказала Марина Гущина.
Михаил Николаевич Константинов
Читательница Жанна рассказала о своем дедушке Михаиле Николаевиче Константинове. Сведений у ярославны сохранилось немного. Известно только, что он прошел Великую Отечественную войну до конца, после нее отправился участвовать в Советско-японской войне. В мирное время работал учителем.
«Живым, к сожалению, я его не видела, умер он рано, в 42 года, причина — осколок в легком. Войну прошел до конца, был смелым, отважным. После возвращения работал учителем немецкого языка», — поделилась Жанна.
Николай Артемович Коробов
Ярославна Елена рассказала историю своего дедушки Николая Артемовича Коробова. Он родился в Киргизской ССР в 1925 году. На фронт призвали 1943 году, служил в 771-м артиллерийском полку в звании техника-лейтенанта.
Судя по данным портала «Память народа», Николай Артемович удостоен медалей «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.
«Мой дедушка, Николай Артемович Коробов, брал Берлин. После войны он служил в Германии в ГДР, потом в воинской части в Бердичеве. Дедушка умер в 2016 году в звании полковника. Он очень смелый и честный человек был», — поделилась воспоминаниями Елена.
Сахарет Салиховна Бабурова
Родственница нашей читательницы Елены Сахарет Салиховна Бабурова (Хуажева) прошла всю войну. Она родилась 28 декабря 1921 года в ауле Хатажукай Шовгеновского района Адыгейской автономной области. На фронт Сахарет Салиховну призвали 25 июня 1941 года. В Ростове-на-Дону ее зачислили военфельдшером в 354-й отдельный саперный батальон 18-й армии.
«Три месяца батальон находился на обучении, затем был переброшен на фронт. Так началась фронтовая жизнь аульской девушки с удивительно большими карими глазами, излучающими свет, особую человеческую доброту, девушки-горянки, которая за свою короткую жизнь видела только аульские плетеные домики и красивые улицы Краснодара», — так поэтично описала историю своей родственницы наша читательница.
Сахарет Салиховна участвовала в боях на Малой Земле (территория Новороссийска), в освобождении Белоруссии, Западной Украины, Чехословакии, Польши, Румынии в рядах 67-й отдельной роты обслуживания 36-й армейской базы 18-й армии.
«Сахарет хорошо помнила случай, когда в лютый мороз сняла свой протертый полушубок и отдала случайно встретившемуся на фронтовой дороге земляку-ровеснику Патарезу Ляовичу Хаткову, который уходил на ответственное задание», — дополнила свой рассказ Елена.
Первым орденом — Красной Звезды — Сахарет Салиховна была награждена в 1943 году в боях за Ростов. С 1975 года она работала в Майкопе в областной инфекционной больнице. Умерла в 1992 году.
Валентин Дмитриевич Фантугин
Елена Фантугина-Лебедева поделилась с редакцией 76.RU историей бабушки и дедушки. Валентин Дмитриевич Фантугин родился 15 марта 1925 года. В Советскую армию был призван в 1942 году, на фронт был направлен в 62-ю гвардейскую дивизию.
«Свое боевое крещение, первый бой, принял при форсировании Днепра. В боях под Пятихатками (Краснодарский край) получил ранение, но часть не покидал. И снова в бой, на этот раз форсирование реки Ингулец. Ранение, контузия, санбат…» — рассказала Елена.
Затем Валентин Дмитриевич вновь отправился на фронт. Участвовал в освобождении венгерских городов и сел, при форсировании Дуная, взятии Вены. День Победы фронтовик встретил в полковой школе в Австрии. Награжден медалью «За победу над Германией».
Бабушка нашей читательницы, Анастасия Николаевна Юрова (Фантугина), родилась 13 декабря 1923 года. В августе 1941 года окончила курсы медсестер в Гаврилов-Яме, год проработала там в больнице. В июле 1942 года ее направили в госпиталь Калининской (сейчас Тверской) области. А с сентября 1943 года до декабря 1946 года служила в эвакуационном госпитале Ростова Великого медсестрой до его расформирования. Награждена медалью «За победу над Германией».