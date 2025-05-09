«Дедушка брал Берлин»: ярославцы рассказали истории родных, участвовавших в Великой Отечественной войне

В День Победы ярославцы вспомнили своих героев Источник: читатели 76.RU











Великая Отечественная война коснулась практически каждой советской семьи. Многие хранят фотографии и награды своих родственников, ставших участниками войны. Спустя столько лет сведения приходится собирать по крупицам — кто-то знает только место службы и дату гибели своего родственника, а у кого-то сохранились фотографии героев и данные о наградах.

В нашем Телеграм-канале мы попросили читателей поделиться воспоминаниями о родных. В этом материале публикуем истории героев-фронтовиков.

Николай Васильевич Седов

Наша читательница Марина Гущина поделилась воспоминаниям о своем дедушке. Николай Васильевич Седов родился в 1901 году. В июне 1941 года его вместе со старшим сыном Василием Николаевичем призвали в армию, отца и сына направили в разные части.

Николая Васильевича Седова призвали в 1941 году Источник: читатель 76.RU

«Оба прошли славный боевой путь и были награждены орденами и медалями. Василий Николаевич погиб в Прибалтике, близ Лиепае, в марте 1945 года. А дед Николай вернулся домой только осенью 1945 года, одну ногу ему ампутировали после страшного ранения в мае 45-го. Он никогда не рассказал нам про войну, хотя мы к нему приставали с этим вопросом. Только всегда говорил: „Было тяжело, но, слава богу, мы сдюжили“. Все награды деда хранятся сейчас у моего брата, младшего внука, тоже Николая, как и наказывал дед», — рассказала Марина Гущина.

На фронт отправился сын Николая Васильевича Василий Источник: читатель 76.RU











Михаил Николаевич Константинов

Читательница Жанна рассказала о своем дедушке Михаиле Николаевиче Константинове. Сведений у ярославны сохранилось немного. Известно только, что он прошел Великую Отечественную войну до конца, после нее отправился участвовать в Советско-японской войне. В мирное время работал учителем.

«Живым, к сожалению, я его не видела, умер он рано, в 42 года, причина — осколок в легком. Войну прошел до конца, был смелым, отважным. После возвращения работал учителем немецкого языка», — поделилась Жанна.

Читательница старается сохранить память о своем дедушке-фронтовике Источник: читатель 76.RU











Николай Артемович Коробов

Ярославна Елена рассказала историю своего дедушки Николая Артемовича Коробова. Он родился в Киргизской ССР в 1925 году. На фронт призвали 1943 году, служил в 771-м артиллерийском полку в звании техника-лейтенанта.

Судя по данным портала «Память народа», Николай Артемович удостоен медалей «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

«Мой дедушка, Николай Артемович Коробов, брал Берлин. После войны он служил в Германии в ГДР, потом в воинской части в Бердичеве. Дедушка умер в 2016 году в звании полковника. Он очень смелый и честный человек был», — поделилась воспоминаниями Елена.

Николай Артемович Коробов прошел всю войну и дожил до 2016 года Источник: читатель 76.RU

Сахарет Салиховна Бабурова

Родственница нашей читательницы Елены Сахарет Салиховна Бабурова (Хуажева) прошла всю войну. Она родилась 28 декабря 1921 года в ауле Хатажукай Шовгеновского района Адыгейской автономной области. На фронт Сахарет Салиховну призвали 25 июня 1941 года. В Ростове-на-Дону ее зачислили военфельдшером в 354-й отдельный саперный батальон 18-й армии.

«Три месяца батальон находился на обучении, затем был переброшен на фронт. Так началась фронтовая жизнь аульской девушки с удивительно большими карими глазами, излучающими свет, особую человеческую доброту, девушки-горянки, которая за свою короткую жизнь видела только аульские плетеные домики и красивые улицы Краснодара», — так поэтично описала историю своей родственницы наша читательница.

Елена гордится своей родственницей, которая прошла всю войну Источник: читатель 76.RU

Сахарет Салиховна участвовала в боях на Малой Земле (территория Новороссийска), в освобождении Белоруссии, Западной Украины, Чехословакии, Польши, Румынии в рядах 67-й отдельной роты обслуживания 36-й армейской базы 18-й армии.

«Сахарет хорошо помнила случай, когда в лютый мороз сняла свой протертый полушубок и отдала случайно встретившемуся на фронтовой дороге земляку-ровеснику Патарезу Ляовичу Хаткову, который уходил на ответственное задание», — дополнила свой рассказ Елена.

Первым орденом — Красной Звезды — Сахарет Салиховна была награждена в 1943 году в боях за Ростов. С 1975 года она работала в Майкопе в областной инфекционной больнице. Умерла в 1992 году.

Валентин Дмитриевич Фантугин

Елена Фантугина-Лебедева поделилась с редакцией 76.RU историей бабушки и дедушки. Валентин Дмитриевич Фантугин родился 15 марта 1925 года. В Советскую армию был призван в 1942 году, на фронт был направлен в 62-ю гвардейскую дивизию.

«Свое боевое крещение, первый бой, принял при форсировании Днепра. В боях под Пятихатками (Краснодарский край) получил ранение, но часть не покидал. И снова в бой, на этот раз форсирование реки Ингулец. Ранение, контузия, санбат…» — рассказала Елена.

Супруги Фантугины награждены медалями «За победу над Германией» Источник: читатель 76.RU











Затем Валентин Дмитриевич вновь отправился на фронт. Участвовал в освобождении венгерских городов и сел, при форсировании Дуная, взятии Вены. День Победы фронтовик встретил в полковой школе в Австрии. Награжден медалью «За победу над Германией».