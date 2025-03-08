НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Семья подробности «Планы — выжить»: почему 79-летний Петросян женился на молодухе и чего опасается больше всего

«Планы — выжить»: почему 79-летний Петросян женился на молодухе и чего опасается больше всего

Семейное счастье артист нашел с пятой попытки

2 830
14 комментариев
Евгений Петросян на пальцах показывает, сколько попыток ему понадобилось, чтобы обрести семейное счастье | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЕвгений Петросян на пальцах показывает, сколько попыток ему понадобилось, чтобы обрести семейное счастье | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Евгений Петросян на пальцах показывает, сколько попыток ему понадобилось, чтобы обрести семейное счастье

Источник:

Ровно год назад Евгений Петросян вновь стал отцом. Пока все обсуждали подвиги видавшего виды отца, сам он оставался в стороне от всяких пересудов. Да и влезать в публичные скандалы, когда тебе без пяти минут 80 лет, вредно для здоровья. Именно оно подвело юмориста 8 марта, и артиста прямо из-за только-только накрытого праздничного стола госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением — его молодая супруга Татьяна Брухунова едва успела опубликовать фото с тортиком.

Госпитализация не только смазала 8 Марта в доме Петросяна, но и поставила под вопрос празднование дня рождения Брухуновой, которой 13 марта исполнится 36 лет. 44-летняя разница в возрасте пары давно стала предметом обсуждения среди злопыхателей, но интрижка артиста с молодой помощницей обернулась браком, крепости которого позавидует большинство представителей современного шоу-бизнеса.

Татьяна Брухунова появилась в жизни Евгения Петросяна в 2007 году, когда, будучи 18-летней студенткой, пришла в Театр эстрадных миниатюр на практику. Работать с ней юмористу понравилось, и он, не раздумывая, предложил ей продолжить карьеру. Брухунова отказываться не стала и вскоре получила официальное назначение — помощница директора театра Юрия Дитковича. А когда он скончался, заняла его пост. На тот момент ей было 22 года, и она стала самым молодым директором в истории театра.

Вскоре она заняла высокое положение не только в театре, но и в сердце Евгения Петросяна. Официально они поженились в 2019 году, но сравнительно недавно Татьяна обмолвилась, что состоит в отношениях с комиком более 11 лет. То есть роман между ними завязался еще в то время, когда Петросян был связан узами брака с Еленой Степаненко. Естественно, такой брак вызвал у всех множество вопросов. Евгений Петросян отвечает на них с философской колокольни.

— Любви все возрасты покорны. Я ощутил это и очень признателен Господу, что он мне предоставил такую возможность, — объяснил артист фигуристу Роману Костомарову во время подкаста. — У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети.

Евгений Петросян уверен, что главную радость в жизни мы получаем через радость, которую подарили другим людям | Источник: Роман Костомаров / Rutube.ruЕвгений Петросян уверен, что главную радость в жизни мы получаем через радость, которую подарили другим людям | Источник: Роман Костомаров / Rutube.ru

Евгений Петросян уверен, что главную радость в жизни мы получаем через радость, которую подарили другим людям

Источник:

При этом брак с Брухуновой — пятый на счету Петросяна. Артист считает, что это лишь возможность разрушить старые убеждения и на первое место поставить близких, а не работу.

— Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости, понимаете, — говорит комик. — Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад этому.

Грандиозных планов на будущее артист не строит. Из-за высокой загруженности он не может найти время, чтобы позаботиться о себе и своем здоровье, и ограничивается регулярными тренировками.

— Планы — выжить. Но, правда, я для этого ничего не делаю с медицинской точки зрения. Очень-очень насыщенно всё, поэтому выбираешь то, что необходимо окружающим, а не себе. Наверное, это неправильно. Окружающим тоже нужно, чтобы я выжил. Но я борюсь со старостью. Хожу на тренировку три раза в неделю. И вы знаете, каждая разгибает и распрямляет, — поделился артист своими методами борьбы с возрастом.

Свою вторую беременность Татьяна скрывала, чем вызвала множество слухов, в том числе о суррогатном материнстве | Источник: bruhunova / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Свою вторую беременность Татьяна скрывала, чем вызвала множество слухов, в том числе о суррогатном материнстве | Источник: bruhunova / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свою вторую беременность Татьяна скрывала, чем вызвала множество слухов, в том числе о суррогатном материнстве

Источник:

Сейчас у Евгения и Татьяны двое маленьких детей: мальчик Ваган 2020 года рождения и девочка Матильда, которой в октябре исполнился годик. Юморист подмечает, что не хотел бы, чтобы в будущем они пошли по его стопам и отдали жизнь сцене. Сына он скорее видит научным деятелем с развитым чувством прекрасного.

— Удивительно, ему даже не надо было объяснять, как нужно вести себя в театре. Он сидит, очень внимательно слушает. Смеется там, где надо смеяться. Оценивает все полутона. Аплодирует. Может сделать сверстникам замечания, — рассказал о своем сыне Евгений.

Какая, по-вашему, разница в возрасте супругов идеальна?

Идеально, чтобы были ровесники
Лет пять
7–10 лет — оптимально
10–15 лет
Какая разница, если это любовь
ПО ТЕМЕ
Евгений Петросян Любовь Отношения Брак Татьяна Брухунова Юморист Комик Артист
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
11 декабря 2024, 19:53
Разпутин
Гость
12 декабря 2024, 09:44
Не в обиду ей, но страшненькая она и ненакрашенная и накрашенная..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление