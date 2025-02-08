Депутат женился на 85-летней бабушке: их история и квартирный спор прогремели на всю Россию — видео

Источник: Кристина Полевая

85-летняя Зоя Беляева из Архангельской области оказалась в центре громкого скандала — ее брак и развод с депутатом обсуждают уже на всех федеральных ток-шоу. Пенсионерка сама не поняла, как вышла замуж, а теперь ей приходится судиться из-за жилья: бывший муж успел там прописаться с двумя детьми. «Любви все возрасты покорны» или тут есть другие интересы? Наши коллеги из 29.RU пообщались с разными сторонами этого семейного конфликта.

Судебные споры разгорелись из-за прописки в этом аварийном доме Источник: Иван Митюшев











Зоя Беляева встретила старость одна в разваливающейся деревяшке: муж умер несколько лет назад, у дочери — серьезная болезнь. Вести быт на окраине Архангельска в доме без отопления и воды самой сложно. Квартиру предоставили семье пенсионерки еще в советское время, приватизировать деревяшку не стали. Два года назад, пытаясь решить квартирный вопрос, Зоя Беляева обратилась за помощью к местному депутату Андрею Балеевскому. И сама не поняла, как оказалась замужем за многодетным отцом, который младше ее на 26 лет:

— Мы ходили в ЗАГС. Он говорит: «Подпишись». Я спрашиваю: «Насчет чего?» Он конкретно не сказал, запутывал меня, я и расписалась.

Брак продержался пять месяцев, теперь их связывают только судебные распри. Андрей Балеевский не отрицает, что был женат на пенсионерке, однако публично заявляет, что его оболгали:

— Я могу однозначно и точно сказать, что была проведена экспертиза, и Зоя Григорьевна всё врала о том, что она не знала, что вышла замуж. Собственно, и экспертизы не надо было, у меня документы на руках. Она степень родства в документах подписывала, о том, что является моей женой.

Слева — Зоя Беляева, справа — Андрей Балеевский Источник: Иван Митюшев, Справедливая Россия в Архангельской области / Vk.com











Сейчас муниципальная квартира, в которой Зоя Беляева жила с покойным мужем и растила дочь, пустует. Администрация Архангельска переселила пенсионерку в маневренный фонд. По решению суда экс-депутата и его детей признали утратившими право пользования муниципальным жилым помещением. Андрей Балеевский подал апелляцию.

По закону все члены семьи могут претендовать на новое благоустроенное жилье, которое предоставят по программе переселения из ветхого аварийного жилья.

Сопартийника защитил председатель регионального отделения «Справедливой России» Олег Черненко:

— Если люди договорились о чём-то между собой, а впоследствии один из них оказался недоволен какими-либо аспектами материального или физического характера, то это их личное дело, — отметил Черненко. — Такие споры решаются в суде. По статистике, 80% браков, заключенных в прошлом году, распались. Вероятно, более половины из них аналогичны нашему случаю.

Про свой личный опыт Зоя Беляева уже рассказывает на популярных в России телешоу.