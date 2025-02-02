«Это не катастрофа»: как найти общий язык с подростком — советы врача

Как найти общий язык с подростком Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Подростковый возраст может стать проблемным как для самих подростков, так и для их родителей. Взрослые часто сталкиваются с трудностями в понимании своих детей, что может привести к разногласиям и конфликтам в семье. Корреспондент 76.RU поговорил с психиатром из Ярославля Максимом Корниловым, чтобы узнать, как правильно общаться с подростком без вреда семейным отношениям.

По словам врача, переходный возраст условно делится на два основных периода: подростковый период (11–15 лет) и ранняя юность (15–17 лет). Оба этапа имеют свои физиологические, психологические и социальные особенности.

Особенности ребенка 11–15 лет (подростковый период)

Физиологические изменения: половое созревание ребенка сопровождается скачком роста, изменением телосложения и гормональной перестройкой, что может вызывать неуверенность в себе.

Эмоциональная нестабильность: настроение подростка может резко меняться, часто без видимой причины.

Формирование интересов и ценностей: подростки начинают осознавать свое место в обществе, активно ищут свое «я».

В этот период, по словам психиатра, в коммуникации между родителем и ребенком могут начаться проблемы. Желание подростка быть самостоятельным часто приводит к бунту против авторитета.

На этом жизненном этапе у ребенка могут возникнуть трудности и в общении со сверстниками. Подросток может ощущать давление со стороны коллектива и пытаться найти в нем свое место. К тому же в этом возрасте происходит кризис самоопределения, ребенок начинает задавать себе вопросы: «кто я?» и «чего я хочу?»

Особенности детей 15–17 лет (ранняя юность)

Осознание ответственности: подростки начинают принимать решения, которые повлияют на их будущее, например, выбор профессии.

Психологическая зрелость: развивается способность к саморефлексии, возникает желание понять себя и свои возможности.

Социальная активность: для ребенка становится важным взаимодействие с обществом и формирование социальных ролей.

Как утверждает специалист, сложность периода заключается в появлении у подростка ряда забот. У ребенка могут возникать беспокойство, ощущение одиночества и боязнь не оправдать чьих-то надежд.

В период подросткового возраста дети теряют привычные ориентиры и сталкиваются с проблемами адаптации. Подготовка к экзаменам, выбор специальности, которая определит будущую работу, — всё это вызывает сильный стресс. Максим Корнилов психиатр

По словам врача, для того, чтобы вовремя заметить, что ребенок переживает кризис, родители должны обращать внимание на следующие изменения в его поведении:

эмоциональная нестабильность: частая раздражительность, грусть или апатия могут указывать на внутренние трудности ребенка;

изоляция: если подросток избегает общения с семьей или сверстниками, это сигнализирует о проблемах;

резкие изменения поведения: ребенок может неожиданно потерять интерес к любимым занятиям или, наоборот, увлечься чем-то новым с нездоровым рвением;

ухудшение успеваемости: проблемы в школе часто связаны с внутренними переживаниями подростка;

признаки стресса: бессонница, потеря аппетита, физические жалобы без очевидной причины могут говорить о психологическом дискомфорте;

бунт против правил: стремление нарушить устоявшиеся порядки может быть попыткой ребенка заявить о своей независимости.

Как общаться с подростком, чтобы не навредить ему

Как отмечает врач, многие родители не уделяют времени для честных и открытых разговоров с детьми. Если коммуникация ограничивается бытовыми темами, родитель не замечает изменений в эмоциональном состоянии подростка.

— В вашем распорядке дня обязательно должно быть выделено и запланировано время для разговоров, это такое же важное дело, как и ваша работа. Обсуждайте с подростком его увлечения, переживания, отношения с друзьями, успехи и сложности в учебе, а также его мечты и цели. Такие беседы помогут укрепить эмоциональную связь, ведь ребенок поймет, что вы искренне интересуетесь его внутренним миром, — поделился мнением психиатр.

Взрослые люди часто настолько заняты своими проблемами, что не замечают трудностей, с которыми сталкивается их ребенок. По словам специалиста, это приводит к тому, что между ними возникает эмоциональная дистанция.

— Для того, чтобы исправить ситуацию, важно дать знать ребенку, что он всегда может обратиться к вам за поддержкой и советом. Будьте действительно вовлечены в разговор о его проблемах, так вы сможете повысить доверие и уважение между вами, а значит и получить возможность направлять своего ребенка в правильное русло, — посоветовал специалист.

Некоторые родители не осознают, что подростковые переживания — это не «капризы», а важная часть взросления. Они могут игнорировать эмоции ребенка или обесценивать их.

— Для решения проблемы изучите особенности подросткового возраста, чтобы лучше понять, через что проходит ваш ребенок. Обычно я советую следующую литературу: Виктория Шиманская «Детские кризисы» (16+) и Роберт и Джин Байярд «Ваш беспокойный подросток» (14+), — порекомендовал врач.

Некоторые родители боятся признать, что у ребенка могут быть серьезные трудности, такие как депрессия или проблемы в школе. Как объяснил специалист, этот страх может приводить к игнорированию сигналов ребенка о помощи.

— Будьте готовы обсуждать любые проблемы. Игнорирование сложностей может привести к их накоплению и более серьезным последствиям в будущем, включая ухудшение отношений и формирование устойчивых внутренних конфликтов у ребенка, — посоветовал Максим Корнилов.

Родители часто недооценивают важность эмоциональной поддержки. Подростки нуждаются в уверенности, что их принимают такими, какие они есть.

— Даже если достижения и занятия вашего ребенка кажутся вам незначительными, всё равно поддерживайте их и радуйтесь. Хвалите даже за незначительные успехи, а неудачи не осуждайте. Помогайте подростку делать выводы из случившегося. Поддержка в таких ситуациях помогает ребенку развивать уверенность в своих силах и формировать умение справляться с трудностями самому в будущем, — пояснил психиатр.

Родители могут слишком сильно контролировать жизнь подростка, принимая за него все решения. По мнению специалиста, это неправильно.

— Давайте ребенку возможность проявлять самостоятельность. Пусть он учится принимать решения, совершать ошибки и извлекать из них уроки. Это поможет ему стать более адаптированным и уверенным во взрослой жизни, — порекомендовал Максим Корнилов.

По словам врача, подростки остро реагируют на вмешательство в их личную жизнь. Слишком строгий контроль может вызвать протест и отчуждение.

— Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно уважать личное пространство ребенка. Установите вместе с подростком правила и границы, которые нельзя нарушать. Это поможет найти компромисс, — объяснил психиатр.