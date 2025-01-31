«Есть теория, что повлиять на это нельзя»: как победить демографический кризис в России — мнения психолога, демографа и депутата

Материнский капитал, выплаты и льготная ипотека не сильно влияют на желание россиян обзаводиться семьей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В последние годы Правительство, Министерство здравоохранения и Русская православная церковь усиленно призывают россиянок к рождению детей, особенно в возрасте до 24 лет. В марте прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 26 лет. Несмотря на государственные программы материальной поддержки, многие женщины не спешат рожать детей. Но эти проблемы отмечают не только в России. Что происходит с демографией в России, каким развитым странам удалось повысить рождаемость и как — в материале наших коллег из NGS.RU.

Причины демографических проблем

Одной из главных причин демографического кризиса в России является низкая рождаемость. Влияет и высокий уровень смертности в России: страна ежегодно занимает одно из самых высоких мест по этому показателю в международных рейтингах.

Согласно данным Росстата, в России с 1995 года уровень смертности превышает уровень рождаемости. Исключением не стал и 2024 год: естественная убыль населения страны за первое полугодие выросла на 18%.

Количество родившихся в январе — июне 2024 года при этом снизилось до 599,6 тысячи детей с 616,2 тысячи за аналогичный период 2023 года. При этом число умерших в стране в январе — июне 2024 года выросло до 921,1 тысячи человек с 888,7 тысячи человек в январе — июне 2023 года. В 2023 году, к слову, естественная убыль населения составила чуть более 500 тысяч человек.

По мнению психологов, молодые семьи часто откладывают рождение детей из-за экономической нестабильности, нехватки доступного жилья и высоких расходов на воспитание ребенка. Кроме того, значительную роль играет изменение социальных ценностей, когда карьера и личное развитие становятся приоритетнее создания семьи, считает клинический психолог Юлия Деревяга.

— Многих также заботит риск потерять стабильность, это вынуждает не только женщин, но и мужчин повременить с браком. Поколение, воспитанное в 90-е годы, отчетливо помнит дефицит как в материальных ресурсах, так и в контакте с родителями, ведь они были вынуждены жертвовать временем с детьми и уходить на работу, — объяснила специалист.

При этом стоит отметить, что демографический кризис в России — это не исключение из правил. Проблемы с рождаемостью сейчас практически у всех развитых и развивающихся стран. Согласно данным международных рейтингов, самая высокая рождаемость зарегистрирована в странах Африки, а среди развитых государств — в Израиле.

«Тут другое отношение к детям»

В среднем на одну семью в Израиле приходится три ребенка Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Артем Г. из Новосибирска живет в Израиле последние 7 лет. По его словам, вся демографическая система страны устроена совершенно не так, как в России и в большинстве стран. Она позволила достичь того, что три ребенка в семье — это средний показатель для Израиля.

— Отношение к детям тут кардинально другое: в принципе нет такого, чтобы люди думали, на что они будут содержать детей. Местные зарплаты и государственная поддержка находятся на очень высоком уровне, — рассказал Артем. — Люди здесь не боятся рожать, по крайней мере, я ни от кого никогда не слышал чего-то подобного. Тут отличные медицина и уровень жизни, поэтому рождение ребенка не является проблемой в финансовом плане.

По данным Института национального страхования Израиля, страна предоставляет универсальные пособия на детей для всех семей, независимо от их финансового положения. Выплаты поступают на счет матери, а их сумма может достигать 143 031 шекеля (чуть больше 4 миллионов рублей).

В дополнение к единоразовым выплатам один из родителей имеет право на отпуск по уходу за ребенком, оформить его могут как женщины, так и мужчины. В этом случае пособия поступают на совместный счет семьи. При этом льготы доступны только для законно проживающих граждан, официально трудоустроенных и выплачивающих налоги. Государство также полностью покрывает расходы на больничное пребывание во время родов.

Для женщин, у которых беременность протекает с осложнениями, предусмотрены пособия по сохранению беременности. Выплаты можно получать в двух формах, в зависимости от заработной платы женщины: фиксированная сумма за день (291 шекель — более 8 тысяч рублей) или процент от ее средней зарплаты.

К слову, средняя ежемесячная зарплата в Израиле на конец 2024 года, по данным Центрального статистического управления, составила 10,9 тысячи шекелей, что эквивалентно 305 тысячам российских рублей.

Меры для улучшения демографии

Российские власти тоже принимают меры для улучшения демографической ситуации. В стране действуют программы поддержки семьи и материнства: материнский капитал, ежемесячные выплаты на детей и льготные условия для приобретения жилья — Семейная ипотека.

Кроме того, Правительство утвердило Стратегию развития семейной политики до 2036 года, направленную на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей, пишет РБК. Стратегия включает ряд мер поддержки, в том числе усовершенствование правил предоставления материнского капитала, повышение эффективности выплаты алиментов и введение наград для многодетных дедушек и бабушек.

Эффективность стратегии будут оценивать по ряду показателей: увеличение рождаемости с 1,41 до 1,8 к 2036 году, повышение ожидаемой продолжительности жизни с 73,41 до 81 года, снижение младенческой смертности и повышение числа многодетных семей.

Бездетные девушки, с которыми пообщался корреспондент NGS.RU, говорят примерно одно и то же: на желание родить ребенка могут повлиять только улучшение условий жизни — доступное жилье и достойный уровень дохода. Государственные льготы и выплаты их мало впечатляют.

— В магазин заходишь — глаза на лоб лезут от цен. Про цены на жилье и детское питание уже даже не говорю, — отметила в разговоре жительница Новосибирска Алена.

Другая собеседница, Анна, придерживается такого же мнения: нужно не давать какие-то разовые выплаты, а сделать уровень жизни в стране комфортным, чтобы ребенка можно было воспитывать, а не «тянуть».

— Мозгом понимаю, что я просто не потяну это финансово. Я сейчас получаю неплохо, но ипотеку, например, не могу взять. Таскать ребенка по съемным квартирам — такое себе. Малышу же нужно что-то дать, а дать ему ничего не смогу, — уверенна Анна.

«Улучшать условия и влиять на потребность в детях»

По словам демографа Владимира Архангельского, повлиять на желание людей рожать детей очень сложно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как говорит заведующий сектором теоретических проблем воспроизводства и политики населения экономического факультета МГУ Владимир Архангельский, причина не самой лучшей демографии России заключается не столько в низкой рождаемости, сколько в высокой смертности — естественной убыли населения.

— Сейчас уходит и в ближайшие годы продолжит уходить поколение, родившееся после Великой Отечественной войны. Такие структурные изменения влияют на увеличение числа умерших. Кроме того, смертность сильно возросла в период пандемии ковида, — отметил демограф.

По словам специалиста, в 2023 и 2024 годах какого-то ощутимого снижения рождаемости в России не наблюдалось. Владимир Архангельский при этом считает, что планы властей по выходу на коэффициент рождаемости 1,6 к 2030 году выглядят вполне реальными.

— А вот выход на 1,8 к 2036 году — цель амбициозная, но не неосуществимая, — полагает специалист.

По мнению демографа, большую роль в проблемах с рождаемостью играет откладывание рождения первого ребенка, а это связано, в свою очередь, с откладыванием заключения официального брака.

— Существует теория, что повлиять на это никак нельзя: меняется образ жизни во многих странах. При этом у нас нет никакого соответствующего международного опыта, кроме Китая, но у них меры были направлены, наоборот, на снижение рождаемости. Важно понимать, что на решение о рождении ребенка влияют потребность в детях и то, как семьи воспринимают свои условия жизни, — объясняет Владимир Архангельский.

Демограф согласен с простыми женщинами: для увеличения рождаемости в России необходимо улучшать условия жизни населения, а также влиять на ценностную ориентацию жителей.

Меры поддержки властей, считает демограф, должны быть индивидуальными или хотя бы вариативными Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











По его мнению, для того чтобы привить людям потребность в детях, необходимо начинать закладывать соответствующие ценности с раннего возраста. Это долгосрочная стратегия, которая принесет результаты минимум через 25–30 лет.

Владимир Архангельский также считает, что меры государственной поддержки должны быть не общие для всех, а индивидуальные, так как у всех людей разные потребности.

— Государство дает выплаты и разные льготы. Но, допустим, есть мужчины, которые скажут: «Мы хотим иметь возможность самостоятельно содержать свои семьи». Тут уже речь идет о повышении уровня дохода, помощи в поиске хорошей работы и так далее. Помощь должна быть адресная и индивидуальная, — заключил Владимир Архангельский.

«Нужна поддержка многодетных семей»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в разговоре с NGS.RU отметила, что проблемы с рождаемостью в России действительно есть, но при этом назвала это «общемировым трендом».

— Даже в тех странах, где рождаемость по нашим меркам очень высокая, раньше она была выше. Рождаемость сейчас падает по всему миру, — сказала депутат. — Нет четкой корреляции, с чем это может быть связано. Часто говорят, что не рожают, потому что мало финансовых возможностей. Но есть примеры стран, где всё хорошо поставлено с точки зрения возможностей и продолжительности жизни, и там тоже падает рождаемость. Хороший пример — Япония.

Если говорить об условиях, которые необходимы людям для рождения ребенка, то здесь, по мнению Татьяны Буцкой, одним из важных факторов является поддержка многодетных семей.