«Соседи написали, что я взяла детей как рабсилу». Побывали у мамы 24 ребят — как живет большая семья

Наталья Куликова с детьми Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Знаете, никого не прошу называть меня мамой. Они как-то сами: маленькие — сразу, ребята постарше — попозже. Сейчас [Сонечка меня зовет]: «Мамуя, мамуя». Я думаю: «Я не могу тебе ни в чём отказать. Как тебе откажешь?», — с улыбкой рассказывает Наталья Куликова.



Она — мама 24 детей. Большинство уже взрослые и живут отдельно. Домой — в Княгининский район Нижегородской области — приезжают в основном по праздникам. С Натальей сейчас остаются девять ребят, в том числе особенные девочки. Как живет большая семья — в материале наших коллег из NN.RU.

Дом, где живет семья

Двор около дома Куликовых украшен разноцветными флажками. Там находится настоящая детская площадка с горкой и качелями. На пороге нас встречает Наталья с ребятами. Две маленькие девочки в одинаковых платьях сразу же идут обниматься. В семье их ласково называют Сонечками.



— Они вообще чудо, — рассказывает Наталья. — Обеих взяла примерно в одно время. Одна — из Коломны, другая — из Видного. Все говорят, что они сестры (имеется в виду родные сестры). Ну как Сонечки могут быть сестрами?



Обе они — «солнечные» дети. Родились в хороших семьях. Их близкие, как считает Наталья, испугались диагноза и «потеряли такое счастье». Сейчас девочкам по восемь лет, но выглядят они совсем маленькими.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Новогодние праздники прошли в семье весело: приезжали гости — старшие дети вместе со своими малышами. У Натальи, к слову, уже восемь внуков. Всем вместе пока собраться не получается — не совпадают графики работ. Также в этом году Куликовы продолжили новогоднюю традицию — поздравлять одиноких дедушек и бабушек. Ребята наряжаются и ездят к пожилым людям с подарками.



— Я сама из Мурашкино, и там у меня осталась соседка, — рассказала Наталья. — У меня сейчас ни папы, ни мамы нет, а вот к соседке я езжу. Ей 95 лет. Она вспоминает, как мы фотографировались перед моим переездом. Я спросила: «Тетя Лида, а что мы фотографируемся-то?» А она слезу пустила: «Ты-то меня не вспомнишь. А у меня фото останется на память». Я говорю: «Тетя Лида, миленькая, я тебя никогда не забуду». И мы к ней тоже ездим.

История мамы

Наталья с детства хотела стать воспитательницей. Пока сверстники были заняты куклами и гулянками, они с сестрой присматривали за соседскими ребятами. Нижегородка вспоминает, как молодежь оставляла своих детей в одной квартире и уезжала в кино. За малышами следили сестры, и им «это не было в тягость».



— У нас были двойняшки на улице, месяца по три, — вспоминает женщина. — Я постоянно ходила, возилась с ними. Их маме, тете Шуре, надо было в Болдино ехать на два дня на свадьбу. Она их на меня спокойно оставила. 15 лет мне было. Я думаю, сейчас не оставлю [в подобной ситуации]. Если были бы старше, тоже не оставила бы. Время еще, конечно, другое было. Причем тогда ведь ни памперсов, ни смесей [не было], молоко только. Не знаю, справлялась же.



С седьмого класса Наталья работала в местном детском саду. Когда окончила школу, поступила на заочку в педучилище. Многие тогда удивлялись, почему девушка с такими хорошими оценками не выбрала очный формат. Как объяснила Наталья, ей сразу хотелось работать. Когда местный детсад закрыли, женщина устроилась в детский дом. Оттуда она взяла своих первых приемных детей.

Наталье Куликовой сейчас 55 лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

«Рожденные сердцем»

Наталья не любит разделять детей на своих и приемных. Дочерям и сыновьям она объясняет, что есть «своерожденные» и «рожденные сердцем». Первых у нее трое. После их рождения нижегородка разошлась с супругом. По ее словам, у мужа были проблемы с алкоголем, сейчас его уже нет в живых.



Взять ребенка из детского дома было давней мечтой Натальи. Она ее исполнила, а позже полностью посвятила себя заботе о детях. Сначала приняла в семью нескольких подростков и глухонемую девочку. Потом взяла Олесю.



— Волонтеры из фонда «Дорога жизни» из глубинок, из детских домов забирают детей, обследуют и везут в Москву на лечение. Я следила, что в Волгоградской области лежит девочка Олеся: фотография прямо меняется и ее взгляд блекнет. У нее пятая группа здоровья — аутизм, ДЦП. Я с волонтерами поговорила. А потом мне написали, что ей нашли приемных родителей. Слава богу, нашли — и хорошо. Потом прямо перед Новым годом позвонили: «Они отказались». Я села на автобус в ночь, утром была там, — вспоминает многодетная мама.



На вопрос о том, насколько тяжелее стало заботиться о детях после пополнения, Наталья ответила: «Тяжело с одним. Правда». Было время, когда в семье жило по 14–16 ребят. Сейчас многие разъехались и готовить можно меньше — для многодетной мамы это более непривычно. Теперь она заботится о девяти ребятах (один из них уже совершеннолетний).

— Как в семьях бывает: рождаются девочки — хотят мальчика. Но опять девочка. Вот у меня так же. Я мальчика искала. Мне волонтеры позвонили, сказали, что есть семья из пяти человек. Четверых уже вряд ли возьмут, взросленькие уже ребятишки. «Может, возьмете?» — «Возьму», — рассказала Наталья.

Дети, которые постарше, подписывают согласие на прием ребенка в семью. Они, как рассказала мама, тоже просят ее взять мальчика. Но, по словам Натальи, дети «сами, видать, приходят». В будущем нижегородка хочет снова взять приемных детей.



— Пока я чувствую, что смогу еще дать, почему бы не дать, — говорит Наталья. — Потом удобно брать их, когда еще есть старшие. Они больше друг от дружки перенимают. И они легче вливаются в семью.

«Бывают недопонимания»

— У нас был инцидент, когда дети совсем маленькие были, — поделилась мама. — Соседи написали письмо, что я взяла их [детей] как рабсилу, у нас тогда огород был большой. Приехала проверка из области, из города, они посмотрели: полтора года, два, старший — три. «Это, — говорят, — рабсила? Давайте мы их изымем и вы возьмете?» — [сказали они]. [Соседи ответили]: «Не, нам такое не надо».



После этого случая Куликовы убрали огород, чтобы «не говорили вот так». На освободившейся площадке теперь ставят большой бассейн. Как пояснила Наталья, раньше у нее были переживания, что скажут в школе. Но с опытом это прошло: «Ничего там не скажут, надо под детей подстраиваться».



— В школах много бывает недопонимания. Я всегда говорю, что в школе нужно провести тренинг, объяснить, что это за дети, потому что они травмированы. Маленько к ним по-другому нужно относиться, — отметила женщина.



Наталья рассказала об одном из таких недопониманий. Дочь вернулась из школы, и ее всю трясло. Как оказалось, учительница сказала девочке, что, если она будет плохо учиться, ее вернут в детский дом. После этого мама хотела перевести ребят в другую школу. Педагог извинилась, и больше подобного не случалось.

«Мне нужна движуха»

Будни в семье обычно проходят по одному расписанию: утром мама провожает ребят в школу и детский сад. Ставит готовиться еду, прибирает дом, занимается с Сонечками. Дети возвращаются домой. Делают уроки — по словам мамы, иногда приходится сидеть и до 10, и до 12 ночи. Вместе играют — развлечений в доме много: от качелей до бассейна с шариками.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Еще одно важное дело в графике Натальи — подготовка документов. Детям выплачивают пособия, за которые необходимо регулярно отчитываться. Для этого нужно взять множество справок. Как рассказала Наталья, суммы, которые выделяют ребятам, меньше прожиточного минимума.



— Обещали после Нового года повысить [выплаты], не знаю, будет или не будет [повышение]. Но, опять же, цены выросли. У Олеси хлеб только 800 рублей стоит (у девочки диета из-за непереносимости глютена. — Прим. ред.), — отметила многодетная мама.