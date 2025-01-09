«Это путь к вымиранию нации»: депутат Госдумы раскритиковал выплаты матерям-одиночкам и призвал помогать мужчинам

Источник: radio_sputnik / T.me

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал уравнять в правах отцов и матерей. По его словам, высокие пособия толкают женщин на развод со своим партнером.

— У нас всё законодательство ориентировано на поддержку женщины. Это правильно было сто лет назад, в патриархальном обществе, когда стыдно разводиться, когда мужчина позволяет себе бить жену. Сейчас законодательство осталось таким же, общество изменилось. Огромное количество ответственных отцов, которым не дают воспитывать детей, потому что жены с ними разводятся, 103 развода на 100 браков, — сказал Кузнецов в эфире радио Sputnik.

Депутат отметил, что именно женщина выступает инициатором развода, так как ее в браке что-то не устраивает.

— Она будет не удовлетворена тобой в плане финансового статуса: мало зарабатываешь, слишком много на диване лежишь, что-то ей будет не нравиться. И будет сформирована массовая сейчас семья: это мама, ребенок и бабушка, если жива. Это путь к умиранию нации, и мы должны это изменить. Мужики должны иметь возможность больше зарабатывать, хорошо, это происходит, и они должны иметь равные права с матерями, — заявил Кузнецов.