В Ярославле в каникулы появились на свет три пары близнецов

В Ярославле в январские каникулы появились на свет три пары близнецов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В январские каникулы в Ярославле появились на свет три пары близнецов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— За период праздников только в областном перинатальном центре, где проходят самые сложные роды, появились на свет 63 малыша, в том числе три пары близнецов, — цитируют слова губернатора Михаила Евраева в пресс-службе областной администрации.

В последний день уходящего 2024 года родились пять младенцев. В 2025 году первой на свет появилась девочка. Ярославна родилась в 00:30 1 января.