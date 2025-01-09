В Ярославле в каникулы появились на свет три пары близнецов

В январские каникулы в Ярославле появились на свет три пары близнецов. Об этом сообщили в региональном правительстве.
— За период праздников только в областном перинатальном центре, где проходят самые сложные роды, появились на свет 63 малыша, в том числе три пары близнецов, — цитируют слова губернатора Михаила Евраева в пресс-службе областной администрации.
В последний день уходящего 2024 года родились пять младенцев. В 2025 году первой на свет появилась девочка. Ярославна родилась в 00:30 1 января.
Напомним, молодым родителям в Ярославской области при регистрации ребенка дарят подарочный набор «Привет, малыш!». В него входят вещи для младенца — держатель для купания малыша, несколько наборов одежды, пеленки, плед, фоторамка и другие мелочи. Все подарки упакованы в яркую сумку. Подробный обзор ищите в этом материале.