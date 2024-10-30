Стал папой тройняшек, потерял жену и один вырастил четырех детей: история многодетного отца

В последние дни октября и папа, и тройняшки отметят день рождения Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Кемеровчанину Антону Вайбендеру 41 год, он папа четырех детей. Несколько лет назад он остался с детьми один — его любимая жена умерла. После этой трагедии семье пришлось пережить еще немало жизненных ударов. Сейчас младшим тройняшкам уже 12 лет, а старшей дочери Рите — 19. Историю стойкости, бескрайней родительской любви, смирения и веры Антон рассказал корреспонденту NGS42.RU Елене Гуськовой.

Нежданный подарок

Со своей будущей супругой Натальей Антон познакомился еще в школе, в 13 лет. Влюбленные долго встречались, а после окончания вузов стали семьей. К 22 годам у них родилась дочь Рита. Пара и не думала становиться многодетной семьей, но, когда Маргарите исполнилось семь, решились на второго ребенка. Жизнь преподнесла им сюрприз: на УЗИ выяснилось, что Наталья беременна тройней.

— В перинатальном центре посмотреть на Наташу водили студентов. Настолько редкий случай — тройня без ЭКО. При этом наши детки родились крупными: Артем — 2470 [граммов], София — 2200 и Алиса — 2200, — Антон и спустя 12 лет помнит вес своих малышей до грамма.

Антон признаёт, что справляться сразу с тремя малышами было непросто, но дети росли на удивление спокойными.

— Они у нас не плакали практически никогда. Но, конечно, как только трое младших родились, тут у Маргариты детство и кончилось. Она и до сих пор приглядывает за ними, если я где-то подрабатываю или занят, забот-то очень много. Поэтому должны сестру на руках носить, — обращается Антон к младшим детям.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Поначалу семья размещалась на 43 квадратных метрах в двухкомнатной квартире. Жилье оказалось тесным для резко увеличившегося семейства.

— Тогда у власти был Аман Гумирович [Тулеев]. Помог с приобретением вот этой квартиры, — вспоминает Антон.

Страшный диагноз

Вспоминая о трагедии 10-летней давности, Антон понимает, что неладное началось еще во время беременности Натальи: она сильно похудела, но других симптомов не было. На последних сроках беременные обычно прибавляют в весе изо дня в день, но Наталья, наоборот, будто таяла. «Ребятишки всё забирают», — отшучивалась она на беспокойство мужа.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Малыши появились на свет 30 октября 2012 года — как раз перед днем рождения Антона. Наталью после родов выписали только 24 ноября. И, как оказалось, не надолго.

В декабре анализы показали критически низкий гемоглобин. Молодую маму сразу же положили в больницу, потребовалось срочное переливание крови. Во время обследований врачи обнаружили кровотечение в желудке и поначалу поставили язву, от которой и лечили до января. После выписки Антон отвез жену на дообследование в онкодиспансер. Результат анализов оказался страшный: рак желудка, четвертая стадия.

Алиса и Соня похожи как две капли воды Источник: Максим Серков / NGS42.RU

— Сделали операцию, чтоб продлить жизнь. Врачи дали прогноз — 3 месяца. А Наташа после этого еще полтора года боролась, — с горечью вспоминает Антон.

Натальи не стало в 2014 году, когда тройняшкам был год и восемь месяцев. Из детей маму помнит только Рита, это особенно сближает ее с отцом.

«Чего ты детьми прикрываешься?!»

Несмотря на горе, Антону некогда было раскисать, большую семью необходимо обеспечивать. Заботы о тройне частично легли на его маму и на старшую дочь, которой на тот момент было девять.

— Тогда главой был [Валерий] Ермаков, и он сказал так: «Иди работай, чего ты прикрываешься детьми?! Я кредиты беру, чтобы учителям и врачам зарплаты выплачивать!», — вспоминает жестокие слова глава семейства.

В глазах хрупкой 19-летней девушки и сейчас можно разглядеть несгибаемый внутренний стержень Источник: Максим Серков / NGS42.RU

С работой в то время было тоже негусто, выплыли кое-как. По профессии Антон инженер, но по специальности не работал.

— Наш конно-балетный университет окончил. Не слышали раньше? Так сельхоз всегда называли. Отучился на инженера-механика, должен был работать с сельскохозяйственной техникой, да только в нулевые совхозы разваливались один за другим. Не самое востребованное ремесло оказалось, — поясняет герой.

Выручила Антона в непростые времена предпринимательская жилка. С 2003 года, еще до рождения детей, Вайбендер основал компанию «Сибирский лес», которая занималась производством древесного угля.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

— В 2008-м разразился кризис, помните, наверное? Для бизнеса наступили тяжелые времена. До 2010-го еще как-то удавалась держаться на плаву, но в конечном счете фирму пришлось ликвидировать, — вспоминает Антон.

После этого кемеровчанин вместе со своей сестрой открыли автопрокат. Но когда у супруги Антона начались проблемы со здоровьем, уделять компании должное внимание с новорожденными детьми на руках стало сложно.

— Тогда наступило повышение штрафов. Одна машина могла привезти до 50 тысяч рублей убытка при стоимости аренды в сутки 1300 рублей. Да еще на рекламу много денег уходило. Много было несознательных, скажем так, клиентов. Посмотришь: приличный человек. Потом оказывается, что машину он поцарапал, а папа у него большой начальник и бодаться себе дороже. В общем, пришлось закрыть, — вспоминает бизнесмен.

До рождения младших в бюджет семьи вносила вклад и Наталья. Она работала бухгалтером в централизованной бухгалтерии кемеровского Управления культуры, спорта и молодежной политики.

Сейчас Антон занимается чем придется, постоянной работы нет. Он таксует, сезонно работает на пилораме, ищет подработки. Берется за любое дело, лишь бы заработать.

— Сейчас вот две курточки девочкам купили — семь тысяч отдали. И это по знакомству с хорошей скидкой «для своих». А у меня их четверо. Еще продукты, коммуналка. У младших серьезные проблемы со зрением, им нужны особые очки, — делится многодетный отец.

Забота о малышах легла и на плечи Риты Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Артем опекает сестренок, хотя на несколько минут младше их Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Сейчас Антона поддерживает подросший сын — прошлое и позапрошлое лето Артем помогал отцу на пилораме. Мальчик за два сезона смог сам накопить на телефон, хороший игровой компьютер, а также оплатил сестрам услуги репетитора по русскому и математике.

— Год назад Артем на торцовке досок был, а в это лето уже погрузчик освоил, — в голосе отца слышится гордость за сына.

«Женщины чужих детей любить не готовы»

Младшие ребята пока не знают, кем хотят стать. А вот Рита уже давно определилась и получает второе образование. Сначала она отучилась на бухгалтера в техникуме, а теперь поступила на бюджет в КузГТУ, чтобы стать логистом.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

— Умница она у меня, сэкономила бюджет на 150 тысяч в год — сама поступила, — Антон не скрывает восхищения старшей дочерью.

Соне и Алисе пока больше всего нравится собирать пазлы, Артем увлекается карате. Он уже выиграл несколько городских, региональных и даже межрегиональных соревнований.

Антон с удовольствием показывает награды сына Источник: Максим Серков / NGS42.RU Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Антон рассказывает, что, когда Артем, Соня и Алиса подросли, его жизнь стала сильно легче.

— Раньше выходные начинались у меня с первыми лучами солнца: всех детей нужно поднять, завтраком накормить, дома прибрать. Сейчас у нас раньше всех Артемка поднимается, он отлично готовит. Девочки занимаются уборкой. Я иногда даже и не знаю по утрам, чем заняться, — выросли помощники, — шутит папа.

Артем с годами стал опорой отцу Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Семья любит долгие совместные прогулки и собираться по вечерам за одним столом. Младшие дети живут в одной комнате: здесь смонтирован специальный письменный стол длиной во всю стену. Уроки можно делать всем вместе.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

При этом Соня и Алиса заявляют, что никогда друг у друга не списывают.

— Так нечестно. Нужно своим умом думать, — говорит принципиальная Алиса.

Рита живет в отдельной комнате, по словам папы, чтобы обстановка не надоедала, у дочки есть привычка делать перестановку раз в пару месяцев. В девичьей спальне царит образцовый порядок. Здесь Рита может, не беспокоя младших, до поздней ночи готовиться к семинарам и экзаменам.

— Живем просто, спокойно. Через год наступит 13 лет ребятам, можно будет дома ремонт сделать. Может быть, тогда уже перестанут на стенах рисовать, — отец с шутливой укоризной смотрит на Соню и Алису. Девочки смущенно смеются.

Здесь живет Рита Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Антон надеется, что скоро дети перерастут рисование на обоях Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Летом вся семья отправляется в Панфилово к бабушке. Вайбендеры вскапывают огород и выращивают овощи, что сильно помогает бюджету многодетной семьи. В селе ребята играют с дворовыми собаками. А на участок из леса забегают ежики и ящерицы.

Все трое обожают животных, но дома пока не готовы завести питомца.

— Думали еще с Наташей завести щенка или котенка, пока неожиданно не стали многодетными родителями, а там уже не до домашних любимцев стало. Пока я тоже еще не готов, может быть, когда ребята еще постарше станут и будут более ответственными, — говорит Антон.

Такие ежики забегают на участок на даче семьи Источник: Максим Серков / NGS42.RU

На вопрос, хотел ли он когда-нибудь после смерти Натальи снова жениться, не стесняясь, со смехом признаётся, что хотел миллион раз.

— Но женщины не готовы любить чужих детей. Могут, если только своих родных нет. Я, по крайней мере, за все годы не нашел такую. Современные дамы ищут выгоду, — считает Антон.

Сейчас свое счастье и смысл жизни Антон видит в семье, в том, чтобы дать детям образование и билеты в благополучную жизнь. При этом мужчине всё равно, какую профессию выберут ребята, лишь бы была по душе.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU