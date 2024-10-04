НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

0 м/c,

 749мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Пострадали в ДТП на М-8
Отменили объединение школ
Туалеты на вокзалах
Сносят старинную пивоварню
История похитителя кенгуренка
Начало отопительного сезона
Самая большая икона России
Самолеты из Ярославля в Москву
Детдом на торгах
Стройка перегородила тротуар
Семья Павел Дуров впервые показал свою дочь: фото

Павел Дуров впервые показал свою дочь: фото

Миллиардер намекнул на претензии Ирины Болгар

420
3 комментария

Дуров написал, что дочь помогала ему с Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров впервые показал фото своего ребенка. В посте он написал, что дочь инструктировала его, помогая запустить Telegram. Вероятно, таким образом Дуров решил намекнуть на слова Ирины Болгар, которая считает мессенджер их совместно нажитым имуществом и заявляет, что «консультировала» Павла.

Фото было сделано в июне 2013 года

— Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте сделаем перерыв и немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь, которая инструктирует меня, как запустить Telegram, летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята, — написал Дуров.

На снимке, вероятно, изображена дочь Алина, которую в 2009 году родила бывшая жена Дурова Дарья Бондаренко. От Бондаренко у основателя Telegram также есть сын Михаил, он родился в 2010 году.

Ирина Болгар привлекала к себе внимание этим летом. Женщина завела страничку в соцсетях и начала регулярно публиковать фото с сыновьями и дочкой, подписывая кадры хештегами с фамилией своего бывшего.

За считаные дни после ареста Павла Дурова во Франции о создателе Telegram стало известно гораздо больше, чем за все 39 лет его жизни. Например, выяснилось, что миллиардер, который утверждал, что отношения только отвлекают от важных дел, оказался тем еще ловеласом — 8 женщин Павла Дурова как будто только что сошли с подиума.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 часа
Порадуемся за него, сумел не только заработать своей головой но и уехать отсюда живым, здоровым и с деньгами, а это не каждому русскому человеку удаётся
Гость
2 часа
Спасибо за телеграмм )
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление