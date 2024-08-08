«Эта обида залезла ему где-то глубоко в душу»: поговорили с матерью и братом героя мема «Почему он, а не я?»

Даниил Шестаков до сих пор мечтает съездить в Египет Источник: Вероника Свизева, Екатерина Вохмянина / 59.RU











Мем «Почему он, а не я?» за 10 лет не потерял своей популярности. Он до сих пор гуляет по соцсетям, обычно его постят, чтобы показать социальную несправедливость. Недавно наши пермские коллеги из 59.RU рассказали историю героя этого мема — 26-летнего пермяка Даниила Шестакова. Ролик, который завирусился в 2014 году, тайком снял друг Даниила: в кадре разъяренный 14-летний школьник, узнав, что по путевке в Египет поедет только его младший брат, кричит на мать: «Я в Египет хочу! Я тебе это еще припомню, вернешься ты из Египта. А почему едет он? А-а-а-а-а! А не я?» В мем вошла только фраза «Почему он, а не я?».



В нашем недавнем интервью Даниил Шестаков подробно рассказал, что до сих пор зол на мать и брата, у них натянутые отношения, вспышку гнева в ролике он объясняет накопившимися за годы обидами. Сам Даниил считает, что его младшего брата много баловали, а он, наоборот, получал мало родительской заботы.



Мы поговорили с матерью и младшим братом Даниила, чтобы узнать их версию.



Источник: 59.RU

«Он сидит на моей шее и шее бабушки»

Ирина Шестакова, ответив на звонок журналиста, как будто была готова к этому разговору. Спокойно начала рассказывать про Даниила.



— Его никогда никто вниманием не обделял. Я бы даже, наоборот, сказала, что он слишком избалованный вырос, слишком самолюбивый, — считает собеседница. — Любые мои знакомые скажут: у него всегда было всё самое лучшее. На днях подруга мне позвонила и выслала мне его интервью, которое он недавно давал. Бред, полный бред. Он действительно считает, что его всем обделяют, а на самом деле он у нас нигде не работает. Мы с бабушкой его кормим, поим. Бабушке уже 75 лет! Но она вынуждена работать, чтобы его кормить, потому что у меня денег не хватает.



Мама Даниила работает торговым представителем, а бабушка моет полы, обе живут «от зарплаты до зарплаты». Ирина Георгиевна говорит, что Даниил изредка перебивается шабашками, но не имеет постоянного дохода. После смерти дедушки она распорядилась наследством в пользу Даниила и купила ему двухкомнатную квартиру. По словам женщины, она сама оплачивает его коммунальные услуги, чтобы не копились долги. С бабушкой они оплачивали ему и учебу в ПГНИУ на факультете иностранных языков и литературы.



— Живи, только учись и работай. Но ни работать, ни учиться он не хочет. Он сидит на моей шее и на шее бабушки, — утверждает Ирина Георгиевна. — Я не желаю своему ребенку зла… Помогите его устроить на работу, чтобы он зарабатывал хотя бы на свое содержание. Любую работу найти можно. Я ему посылаю всё время объявления, которые мне встречаются. Причем он же парень очень умный. У него очень хорошая память, он в школе был отличник. Я в шоке, конечно, была от такой памяти. Но вот эти знания и умения он применять почему-то или не может, или не хочет.



Из ПГНИУ Даниила отчислили, по его словам, потому что увидели тот самый ролик. Ирина Шестакова же говорит о том, что он просто не ходил на пары.



— Он никуда не ходил, ничего не делал, выгнали его оттуда, — отметила собеседница. — Я приходила к декану, разговаривала, на что мне декан сказал, что «мы вообще даже его в лицо не знаем». То есть он не учился. Так обидно за ребенка, что он похоронил свои мозги.



Маленький Даниил с мамой в цирке Источник: семейный архив Ирины Шестаковой











После отчисления Даниил смог поступить на заочку географического факультета ПГНИУ, но тоже был отчислен за неуспеваемость.



— Хотя он говорит, что причина совсем другая, но я-то видела, что он никуда не ходил, ничего не сдавал, ничего не делал, — отметила Ирина Георгиевна. — Вот младший у меня как трава растет. Я за ним не бегаю, я его не уговариваю. Он знает, что ему надо учиться, ЕГЭ сдал, поступает на IT. С Даниилом всё иначе: мы его в школу с бабушкой поднимали, одевали вдвоем, его, уже тяжелого, буквально в ванну тащили. Он не хотел идти учиться.



Сам Даниил Шестаков после разговора журналиста с его мамой всё же утверждает: он сейчас работает. «Да, я просто курьер, я не министр и не президент, что уж поделаешь, меня более-менее всё устраивает. То, что она сказала про трудоустройство, — это ложь», — прокомментировал Шестаков, а также добавил, что оплата мамой квартплаты была их изначальной договоренностью при размене имущества. Даниил говорит, что не просит у родных деньги, только недавно брал 1000 рублей в долг на лекарства и может обратиться за такой помощью «в виде исключения». Бабушка действительно ему готовит, но, по его словам, из чувства вины перед ним.



Мама с Даниилом на отдыхе в дельфинарии. Столько тепла в этой фотографии! Источник: семейный архив Ирины Шестаковой











«Все мои знакомые скажут, что он был самым счастливым ребенком»

Мама Даниила сетует на то, что в свои 26 лет старший сын очень несамостоятельный. Матери он приносит немытую посуду, а бабушка регулярно проводит в его квартире уборку.



— Вот прихожу, у меня грязные кастрюли стоят, — делится Ирина Шестакова. — Он даже не хочет помыть за собой посуду, настолько избалован ребенок. Бабушка приходит к нему, прибирается раз в три дня, моет посуду, полы, унитаз моет. А сейчас бабушка на даче живет, и вот эти кастрюли он носит мне домой. Спорить с ним бесполезно. Мы уже привыкли. Мы это слышим на протяжении всей жизни. Бабушка близко воспринимает эти слова, а я нет.



Ранее в интервью 59.RU сам Даниил Шестаков описал очень пугающую сцену из своего детства. По его словам, однажды он не уследил за своим полуторагодовалым братом, тот упал и ударился. За это мать стала бить Даниила, он просил прекратить и от отчаяния ударил себя ножом в живот.



Ирина Шестакова этот эпизод не отрицает, но говорит, что тогда Даниил просто «нанес царапинку».



Также Даниил Шестаков рассказывал, что мать хотела его передать в детский дом. Ирина Георгиевна опровергла это.



— Нет, конечно, какой детский дом? Вы что? Все мои знакомые скажут, что он был самым счастливым ребенком, — ответила собеседница. — Мы и сейчас с ним общаемся, с ним очень интересно поговорить, он много знает. Он ведь очень хорошо с историей дружит, прямо вот любо-дорого послушать, он очень умный.



Маленький Даниил и большие пальмы Источник: семейный архив Ирины Шестаковой











Возвращаясь к причинам такого поведения сына сейчас, Ирина Шестакова уверенно говорит: она его избаловала.



— Его кормили с ложки до семи лет. До школы он не отрывался от соски. В школу уже надо идти, мы подтрунивали над ним: «Данечка, тебе соску-то в портфель положить?»



— Может, не надо было? Зачем так делать? Может, не хватало отцовского воспитания?



— Ну а что про его отца рассказывать? Он умер от алкоголизма, спился он, что рассказывать-то о нем? Я хочу сказать, что он тоже умный мужик-то был, мозги у сына, наверное, в ту породу. Там и дед был с тремя высшими образованиями, он был директором института, там было всё хорошо с головой.



«В Египет я его звала поехать. Он отказался»

Ирина Шестакова называет тот самый ролик, ставший мемом, «стыдобищей». Она очень недовольна, что друг сына снимал домашний скандал исподтишка, «из-за угла». Собеседница признается, что была в ужасе, когда ей стали звонить знакомые и рассказали, что в интернете показывают это видео. По ее словам, Даниил, также не предупреждая родных, через некоторое время уехал на шоу Андрея Малахова. Родственники узнали об этом только после просмотра передачи.



Именно из передачи Малахова о ролике узнал младший брат Даниила Илья.



— Конечно, в моменте было неприятно, — прокомментировал 59.RU Илья. — Однако по интернету разошелся относительно безобидный фрагмент, всего лишь одна фраза «Почему он, а не я?» в сравнении с остальным содержанием ролика. Лично я тогда не отражал свою точку зрения в силу возраста, а сейчас считаю, что этот мем в какой-то мере даже забавный.



Снова с мамой Источник: семейный архив Ирины Шестаковой











Отметим, оригинальное видео длится около трех минут. В нем Даниил на эмоциях нецензурно выражается (по законодательству мы не можем привести эти цитаты) и говорит: «Я тебе это еще припомню, вернешься ты из Египта. Я в Египет хочу, а ты решила взять его вместо меня». Мать объясняет, что по путевке можно взять только ребенка до 12 лет. «Я не понял. В Конституции прописано, что ребенок до 18 лет», — возмущен 16-летний подросток.



Ирина Шестакова утверждает: через некоторое время после этого скандала она предлагала старшему сыну съездить в Египет.



— В Египет я его звала, он отказался, потому что тогда учился в лицее, сослался на загруженность в учебе, — рассказала Ирина Шестакова. — А потом он начал вообще себя отвратительно вести. Во-первых, он не работал, он не хотел ни учиться, ни работать. Я за что его должна везти? Я работаю одна, у меня никого нет.



«Он начинает делать на этом акцент, и дискуссия заходит в тупик»

Ранее в интервью Даниил Шестаков пожаловался, что его выгнали из дома после драки с сожителем матери. Об этом мы говорили с братом парня. Илья подтвердил, что ссора была, но заверил: Даниила из дома не выгоняли.



— Он не хотел в отдельной квартире жить, потому что не хотел платить за интернет, — объяснил собеседник. — У него с мамой испортились отношения после того инцидента с Египтом. Они часто ссорились. Он начинает делать на этом акцент, и дискуссия заходит в тупик. Ну поднимать руку он на нее не поднимал, но угроз было достаточно. И серьезных, и несерьезных. Вот эта вот обида ему залезла где-то глубоко в душу, и он, видимо, не может простить или понять.



Самые искренние детские эмоции Источник: семейный архив Ирины Шестаковой











Илья делится, что у него с мамой хорошие отношения, а вот с братом они почти не общаются.

